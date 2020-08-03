На Алтае назвали профессии, представители которых чаще всего заражаются COVID-19

Больше всего случаев инфицирования среди рабочего населения в Алтайском крае зафиксировали в сфере медицины. Об этом во время онлайн-брифинга 3 августа рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.
За весь период пандемии в крае заболели 580 медработников из 84 медорганизаций. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, 513 человек уже выздоровели, остальные находятся на лечении или под меднаблюдением.
"Также среди заболевших 4,5% – работники образования, 6,3% – сферы услуг (парикмахерские, ателье и т.д.), 5,8% – промышленных предприятий. 36 случаев инфицирования было зарегистрировано среди сотрудников транспортных компаний, среди них один кондуктор", – рассказала Калинина.
По ее словам, из общего числа зараженных коронавирусом в Алтайском крае 40% – работающие люди, а остальные 60% – пенсионеры и учащиеся.
Напомним, по данным на 3 августа, в Алтайском крае выявили 9433 зараженных. Из больниц уже выписали 7361 выздоровевшего.
Комментарии
Всего один кондуктор? Ни одного кассира? Ни одного продавца?
То есть, заражение только при длительном контакте, как у врачей. Так получается?
Ни одного таксиста. -Некогда проверяться