Еще 107 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил еще о 107 случаях заражения инфекцией в Алтайском крае. Таким образом, общее число заболевших в регионе с начала эпидемии выросло до 9433 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 54, Шелаболихинский район – 12, Бийск – 8, Славгород и Новичихинский район – по 4, Яровое, Новоалтайск и Павловский район – по 3, Заринск, Камень-на-Оби, Панкрушихинский, Первомайский и Бурлинский районы – по 2, ЗАТО Сибирский, Ребрихинский, Волчихинский, Троицкий, Шипуновский и Краснощековский районы – по одному случаю.
За сутки скончались еще два пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. За весь период умерли 224 человека. От коронавирусной инфекции скончались 89 человек, по иным причинам – 132 человека; на экспертизе находятся три случая.
Комментарии
Ну то есть если бы до 60 лет тестировали, то эту статистику надо умножать на 10
Попов спасет нас всех.
Все будет хорошо, мы победим, всем здоровья
Мадам Переладова же сказала, что нет смысла тестировать контактных, даже если те заболели. Мол решение на тестирование принимает врач.
Когда три месяца назад тестировали всех поголовно, а теперь не тестируют даже больных контактных.
На серьезных щах.
В пандемию.
Так-что ребят, контачили с ковидным? Есть симптомы? У вас ОРВИ, не истерите. *сарказм*
По шапке видимо выхватили за резкое снижение, теперь будет плато 100+.