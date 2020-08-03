В Роспотребнадзоре рассказали, что изменится в алтайских школах из-за COVID-19

С 1 сентября в Алтайском крае дети приступят к занятиям в стенах школ. Но учебный процесс будет проходить с соблюдением эпидтребований. Роспотребнадзор разработал специальные санитарные правила для образовательных организаций, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Об этом во время онлайн-брифинга 3 августа рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.
"Этими правилами определен ряд санитарных мероприятий. Во-первых, в общеобразовательных организациях за каждым классом закрепят помещение, где будут проходить все уроки. Во-вторых, расписание составят таким образом, чтобы минимизировать контакты между классами. Также в организациях должны соблюдаться различные противоэпидемические меры. Речь идет о наличии мыла и кожных антисептиков во всех санитарных комнатах школы, о термометрии на входе как для персонала, так и для учащихся, об обеззараживании воздуха, о проведении ежедневной уборки с дезинфицирующими средствами", – пояснила Калинина.
Ранее amic.ru сообщал, что дистанционное обучение для школьников с сентября 2020 вводить не планируют. Об этом в конце июля объявил министр просвещения Сергей Кравцов. Несмотря на то, что "дистанционка", по его словам, имеет свои плюсы, ее рассматривают лишь как дополнение к очной форме обучения.
Комментарии
У нас в школе столько классов, что кабинетов не хватит что бы выделить для каждого класса... хотя учимся в две смены.. некоторые в три...
сейчас начнется - скиньтесь родители на мыло, санитайзеры, антисептики, термометры, обеззараживатели воздуха
Тот кто придумал эти требования не имеет ни малейшего представления о работе школы. Нереально все это )
И побегут учителя по классам с тетрадками и указкой, у будут на пальцах объяснять, потому что все оборудование осталось в родном кабинете.
3.08.2020 16:22
Ольга
В наше время бегали, и ничего.
Люди которые это придумали живут на отдельной планете. Понятно что это даже не наши, у них на это серого вещества не хватит, они все сдирают под копирку. Бедных учителей уже всяко разно завалили ненужными бумагами, что на процесс просто времени не останется.
У нас в Троицке школа работает в 2 смены. И где они возьмут столько отдельных кабинетов для каждого класса, но если только на чердаке
Да нереально это все, все эти требования.... Как их выполнять то не думает никто. Индейцы и шериф в общем. А в сентябре тот же потребнадзор поедет штрафы выписывать школам
Как, интересно, они минимизируют общение учеников ?! Перемены отменят? А физкультура тоже будет в классе ?? Бред!
А разве учителя не будут "разносить заразу" из кабинета в кабинет, от одного класса к другому?
Учителей с защитный костюм тогда.
А разве учителя не будут "разносить заразу" из кабинета в кабинет, от одного класса к другому?
учитилям принудительно прививку сделают
так что как сказал дам будут...
"...чтобы минимизировать контакты между классами..." - спросить бы у этих "умников", которые это придумали, как они себе то представляют??? Смешно получается, все лето дети ходили на улицу играли, общались и все было нормально. Пошли в школу и нельзя контактировать... Ну ну...
че заныли то?
хотите дома на дистанционке?
положат на входе тряпку в хлорке и выпускать будут из кабинетов по очереди классы, а не всей толпой.
кстати в саду порядка больше стало, с термометрией, теперь не водят сопливых и кхекающих детей, с температурой, боятся.
Чем плохо дома на дистанционке? Хотя если ребенок туп ему ничего не поможет хоть 33 учителя.