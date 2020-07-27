В Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года

Новый учебный год в российских школах начнется с 1 сентября в обычном формате. Дистанционное обучение для школьников вводить не будут.
Такой формат учебного года объявил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС. Он также добавил, что министерство готовится к открытию всех школ и проведению классических линеек.
Ранее, 8 июля, стало известно, что традиционные линейки в школах 1 сентября пройдут в измененной форме из-за пандемии коронавируса. Однако позднее в Минпросвещения объявили, что их все-таки проведут как обычно. При этом Кравцов отметил, что для безопасности детей и родителей будут приняты все меры.
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