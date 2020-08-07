95 заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки

Еще 95 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных в крае с начала эпидемии достигло 9809 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 48, Тальменский район – 8, Новоалтайск – 7, Смоленский район – 6, Бийск и Рубцовск – по 4, Романовский район – 3, Славгород, Яровое и Мамонтовский район – по 2, Троицкий, Табунский, Усть-Калманский, Алтайский, Баевский, Локтевский, Первомайский, Ребрихинский и Рубцовский районы – по одному заболевшему.
Кроме того, за сутки скончались еще три пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев составляет 239. Из-за коронавируса скончались 95 человек, по иным причинам – 141. На экспертизе находятся три случая.
Всего в регионе выздоровели 7934 человека. На данный момент в тяжелом состоянии находится 91 пациент. 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, в пятницу, 7 августа, губернатор Виктор Томенко собирается внести изменения в свой "ковидный" указ. Ожидается, что в регионе снимут значительную часть ограничений. В частности, разрешат оказывать развлекательные и спортивные услуги, откроются фитнес-центры, кинотеатры, парки и детские досуговые учреждения.
Комментарии
прогноз на следующую неделю - снизят до 40-45 человечков мы "победили эту заразу"
обнуление прошло гладко...
.08.2020 11:41
- гость -
Неее, ковидные деньги и на август были выделены, пока не освоят, будут усиленно "бороться". Поэтому и поликлиники в Барнауле не откроются.
Разработанный Минздравом способ подсчёта больных спас Россию от новой вспышки коронавируса.
сейчас врачам дана установка ставить все что угодно из диагноза кроме ковида.
7.08.2020 11:41
- гость -
прогноз на следующую неделю - снизят до 40-45 человечков мы "победили эту заразу"
обнуление прошло гладко...
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Диванные критики, вы уже угомонитесь с этим "обнулением", вообще никак не связано, надоело ваше нытье читать.
7.08.2020 11:56
гость
Неее, ковидные деньги и на август были выделены, пока не освоят, будут усиленно "бороться".
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Вирус на самом деле есть. И болеют им очень массово.
Что показывает статистика, это крошечная верхушка айсберга.
У меня среди родственников, знакомых, их знакомых переболели уже десятки человек.
Несколько человек в больнице сейчас, парочка знакомых знакомых умерло, десятки дома переболели без обоняния. Один с пневмонией (это были его последние слова, что заболел пневмонией) с мая не абонент, он был очень дальний знакомый, других контактов кроме номера телефона нет...
7.08.2020 12:13
-гость-
Молодец!
Вирус на самом деле есть. И болеют им очень массово.
А никто и не говорит, что вируса нет. Более того, он теперь и будет, также как грипп и другие орви. На осень уже анонсировали три новых штамма гриппа, этот вирус мутирует и новые штаммы образуются, сейчас уже более ста насчитали.
Вопрос в другом - в излишнем внимании, доходящем до маразма.