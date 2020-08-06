Виктор Томенко рассмотрит вопрос ослабления "ковидных" ограничений в Алтайском крае

Виктор Томенко рассмотрит вопрос снятия части ограничений, введенных в Алтайском крае из-за распространения коронавируса. Как уточнили amic.ru в пресс-службе губернатора, оперативное совещание состоится сегодня вечером, 6 августа.
Напомним, ранее в Сеть попал список возможных послаблений. Согласно документу, предлагается, например, снять запрет на оказание развлекательных и спортивных услуг, но без массового скопления граждан. Также разрешат работать фитнес-центрам, кинотеатрам, паркам и детским досуговым учреждениям, кроме детсадов. Помимо этого, смогут полноценно открыться кафе и столовые, но с соблюдением санитарных требований, а также магазины площадью до 800 квадратных метров.
При этом в списке не указана плановая медпомощь. Однако сегодня, 6 августа, краевой Минздрав заявил, что со следующей недели больницы и поликлиники начнут возвращаться к штатному режиму работы.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе подтвердили еще 92 случая заражения коронавирусом. Пять пациентов с диагностированным COVID-19 скончались.
Комментарии
Также разрешат работать фитнес-центрам, кинотеатрам, паркам и детским досуговым учреждениям, кроме детсадов.
Детсады не работают?)
например, снять запрет на оказание развлекательных и спортивных услуг, но без массового скопления граждан.
А если они как ВДВшники-"сами придут"? Надо это в постановлении прописать.
Повелитель ковидных ограничений
Снимайте уже все ограничения! Хватит дурью маяться!!!
Детсады работают, только дежурные группы. туда ходят дети у которых оба родителя работают и могут справки предоставить.
6.08.2020 15:55
гость
Вас в чём-то ограничили?
Откройте садики!!! Дежурные группы у себя сами устраивайте в администрации, можете даже не ходить на работу.
А что все так по садикам страдают? Они же летом не работают. Или я что-то пропустила?