Еще 98 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил еще о 98 случаях заражения инфекцией в регионе. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии выросло до 9907 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 48, Бийск – 8, Яровое – 7, Новоалтайск – 6, Первомайский район – 5, Рубцовск – 3, Славгород, Благовещенский, Новичихинский, Кулундинский районы по 2, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Косихинский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Родинский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Целинный районы по одному случаю.
Кроме того, за сутки скончались еще пять больных с подтвержденным COVID-19. Общее количество летальных случаев достигло 244. Из-за коронавируса скончались 98 человек, по иным причинам – 143. Три случая находятся на экспертизе.
Всего в регионе выздоровели 8089 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находится 97 пациентов. 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Как ранее сообщал amic.ru, 7 августа Алтайский край перешел ко второму этапу снятия ограничений. Теперь с некоторыми ограничениями работу могут начать предприятия общественного питания, парки аттракционов и фитнес-центры.
Комментарии