В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и бассейны в Алтайском крае

Алтайский край перешел на второй этап снятия ограничений. Наконец-то в регионе запустились фитнес-центры, а общепиту разрешили принимать гостей в залах. Однако открытие бассейнов, кинотеатров и театров произойдет не раньше, чем через две недели. Об этом во время онлайн-брифинга 10 августа рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
"Если говорить о кинотеатрах и бассейнах, то надо немного подождать. 7 августа произошел второй этап снятия ограничений. В течение 14 дней будем наблюдать за эпидемиологической ситуацией. И если она позволит, то через этот период будет приниматься решение об открытии кинотеатров, театров, бассейнов и т.д.", – рассказала Калинина.
По ее словам, специалисты Роспотребнадзора в течение всего периода пандемии, в том числе когда стали открываться летние кафе, объекты спорта и другие, анализировали связи заболевания с возможным местом инфицирования и так далее. "Так вот случаи заболевания, которые были связаны именно с этими объектами, не превышают 1%. И эти случаи заболевания не среди посетителей, а среди сотрудников", – пояснила Калинина. Как правило, инфицирование происходит в семьях (64-70%) и на работе (6,5-11%).
Как уже сообщал amic.ru, 7 августа губернатор Виктор Томенко разрешил открыться детским садам, паркам, спортзалам, крупным магазинам и всем кафе и ресторанам. Они должны работать в соответствии с указом и с требованиями Роспотребнадзора. Контроль за соблюдением указа губернатора осуществляют сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии. В случае нарушения требований предпринимателям грозит штраф по ст. 20.6.1 КоАП РФ.
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