91 новый случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

Еще 91 человек в Алтайском крае заразился коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19. Общее число зараженных с начала эпидемии в крае достигло 10 185 человек.
Новы случаи заболевания распределились так: Барнаул – 64, Новоалтайск – 5, Благовещенский Первомайский, Рубцовск – по 4 человека, Славгород, Тальменский район – по 2 человека, Бурлинский, Косихинский, Курьинский, Локтевский, Рубцовский, Третьяковский районы – по одному заболевшему.
Кроме того, за сутки скончались еще трое пациентов с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, на 11 августа насчитывается 253 летальных случая. От коронавирусной инфекции скончалось 105 человек, иные причины смерти – у 148 пациентов. На экспертизе находятся три случая.
Как уже писал amic.ru, накануне министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что в регионе наблюдается снижение количества госпитализаций. Однако растет процент тяжелых пациентов. Из-за увеличения числа тяжелобольных нагрузка на медиков практически не снижается.
Комментарии
в регионе наблюдается снижение количества госпитализаций. Однако растет процент тяжелых пациентов
Логично, если тестировать только тяжелобольных, то количество зараженных резко упадет, а смертность из числа протестированных будет 99 %