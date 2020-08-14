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85 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки скончались четверо пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19
Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com

Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com

Региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом сообщил о 85 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки в Алтайском крае. Таким образом, общее число инфицированных в регионе с начала эпидемии достигло 10 445.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 57, Яровое – 5, Романовский район – 4, Новоалтайск – 3, Рубцовск, Павловский, Первомайский районы – по 2 заболевших, Бийск, Заринск, Славгород, Алтайский, Волчихинский, ЗАТО Сибирский, Ключевский, Михайловский, Тальменский, Целинный районы – по одному инфицированному.

Кроме того, за сутки в Алтайском крае умерли еще четверо пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее число летальных исходов выросло до 269. Коронавирус стал причиной смерти 109 пациентов.

Как уже сообщал amic.ru, Алтайский край получил еще 198,93 миллиона рублей на дополнительные стимулирующие выплаты для медицинских работников. Финансовую поддержку получают медики, которые оказывают помощь больным COVID-19. Причем сумма выплаты зависит от квалификации работника. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

14.08.2020 14:08
гость

Откройте ортопедический центр, хватит издеваться

14.08.2020 14:09
гость

Откройте поликлиники для плановой медицинской помощи, хватит издеваться над людьми. Ведь все знают, что вас, избранных, обслуживают. Не нагнетайте социальную напряженность на ровном месте

14.08.2020 14:29
- гость -

И в чем выражается социальная напряженность? Байкоты, саботажи, митинги? как терпели так и будут терпеть, ждите.

14.08.2020 14:55
Я

Эй вы, митингохоты!! Носите маски,чтобы не распространять вирус,как ковидный,так и митинговый!!! Откроют,а вы с ковидом туда ринетесь,перезаражаете всех -мало того,что пациенты добавят к своим болячки ещё и ковид,так сразу и закроют на карантин. Вам-то как раз это и надо,это ж повод поорать что довели медицину,власть плоха...И,кстати,нефиг дурь нести про избранных,лечат экстренных и с хр.обострениями! Так что,митинговать,идите лесом!!!

14.08.2020 15:45
гость

Да, ладно, лечат вас избранных и лечат, никто не в обиде. Вы совесть имейте, ведь есть хроники без обострений, которым вовремя если плановую помощь не оказывать, обострения лечить уже будет поздно. И если вы себя, избранных, до хронического обострения доводить не хотите, совесть поимейте, другие тоже люди

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