+15. В Горном Алтае выявили новые случаи заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
"Диагноз подтвердился у шести жителей Турочакского района, в том числе у трёх детей; у четырёх жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Майминского района; у жительницы Чемальского района и у ребёнка в Усть-Коксинском районе", – пишет оперштаб.
Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в Горном Алтае достигло 1833. За сутки из больниц выписались 20 пациентов, всего за время эпидемии выздоровели 1585 человек.
Как ранее сообщал amic.ru, 7 августа глава Республики Алтай Олег Хорохордин провел заседание оперативного штаба, на котором приняли решение смягчить профилактические меры по коронавирусу.
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