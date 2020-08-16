Ни один пациент с COVID-19 не умер в Алтайском крае за минувшие сутки

В Алтайском крае еще 89 человек заразились коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19. Общее число зараженных с начала эпидемии в крае достигло 10 623.
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 46, Рубцовск – 9, Славгород , Благовещенский район – по 4 заболевших, Михайловский район, Новоалтайск – по 3 заболевших, Алейск, Бийск, Камень-на-Оби, Яровое, Курьинский, Первомайский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Завьяловский , Зональный, Немецкий национальный, Поспелихинский, Родинский, Хабарский районы – по одному заболевшему.
Кроме того, за минувшие сутки в Алтайском крае не зарегистрировано ни одной смерти пациента с подтвержденным коронавирусом. В последний раз такое было 26 июня.
Всего за время эпидемии в регионе скончалось 275 человек, в том числе 109 — от COVID-19, 162 – иные причины смерти. Четыре случая находятся на экспертизе.
Как ранее сообщил amic.ru, в Алтайском крае снизились темпы прироста зараженных коронавирусом. За неделю с 8 по 14 августа количество выявленных случаев заболевания увеличлись на 6%, что на 2% меньше, чем на предыдущей неделе.
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