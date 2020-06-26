Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусной инфекцией сообщил о 76 новых случаях заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе с начала эпидемии достигло 3676 человек. Выздоровели 2580 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 27 инфицированных, Михайловский район – 14, Бийск – 11, Рубцовск – 6, Смоленский район – 4, Целинный район – 3, Зональный район – 2, Курьинский, Бийский, Чарышский, Поспелихинский, Шипуновский, Волчихинский, Бурлинский, Благовещенский, Тогульский районы – по одному заболевшему.
При этом за минувшие сутки в Алтайском крае не зарегистрировали ни одной смерти среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее число летальных случаев в регионе остается прежним – 63.
Как уже сообщал amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко накануне, 25 июня, принял решение уйти на самоизоляцию. В окружении главы региона выявили несколько человек, у которых тест на коронавирус показал положительный результат. По этой же причине сегодня на удаленный формат работы перешел и спикер алтайского Заксобрания Александр Романенко.
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