Реабилитацию для тех, кто перенес коронавирус, проводят в Алтайском крае

Проект по проведению медицинской реабилитации больных, которые перенесли пневмонию, вызванную коронавирусом, реализуют на базе Алтайского врачебно-физкультурного диспансера. Пациенты могут получать помощь в режиме онлайн, пишет официальный сайт Алтайского края.
"Необходимость реабилитации зависит от степени тяжести перенесенного заболевания. Если человек переболел коронавирусом в легкой форме или бессимптомно, то реабилитация не требуется. Но, к сожалению, часть пациентов переносит заболевание в тяжелой форме, которая сопровождается поражением легких. В таком случае, конечно, требуется реабилитация", — рассказала главный терапевт-пульмонолог Алтайского края Ирина Бахарева.
Отмечается, что с каждым больным работа ведется индивидуально. Записаться на прием можно при помощи специального сервиса.
Комментарии
Ноги вместе, руки шире, гриппа вирус, три-четыре
...ширится, растет заболевание....