Алтайский край пока не может перейти к третьему этапу снятия "ковидных" ограничений

Алтайский край пока не может перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом в ходе онлайн-брифинга 24 августа рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, коэффициент распространения инфекции в крае пока не стабилен. На данный момент он составляет 0,82. Для перехода к третьему этапу, на котором возможно, например, открытие кинотеатров, необходим стабильный коэффициент не более 0,5. Также важны охват тестированием и свободный коечный фонд.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе составляет 11 251. Из них 9 722 уже вылечились. 306 человек с диагностированным COVID-19 скончались. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 119 пациентов. 39 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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