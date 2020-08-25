Огромная очередь образовалась в Барнауле за разрешениями на охоту

Фото: instagram.com/barnaul.insta
В Барнауле люди столпились перед зданием Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края за разрешениями на охоту. Видео и фотографии столпотворения выложили в barnaul.insta.
Напомним, что с 25 августа Минприроды начало принимать заявления на добычу зайца, лисицы, волка и корсака. Согласно официальному объявлению, документы можно подать с 8 до 17 часов в здании ведомства на улице Чкалова, 230.
По словам очевидца, люди начали занимать очередь с четырех часов утра, а к открытию охотники толпой собрались возле дверей. Мужчины не отреагировали на просьбы сотрудницы организовать отдельную очередь "на волков". При этом на большинстве посетителей не было масок.
Комментарии
на отстрел безмасочников не выдают ишшо?
оголодавшие? Идиоты.
Такое впечатление, что руководитель данной шаромыжни беря пример с руководителей образования и медицины преследует цель уничтожения охотугодий и охотников(настоящих) как класс.
Надоело им дома бухать, поедут на охоту.
Без масок не выдавать!!!
да на фото реально один только в маске