Более 10 тысяч человек вылечились от COVID-19 в Алтайском крае

Число перенесших коронавирусную инфекцию в Алтайском крае перешагнуло отметку в 10 тысяч и на 26 августа составляет 10 018 человек.
За минувшие сутки в регионе выявили 70 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала эпидемии в крае достигло 11 387, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом. На сегодняшний день на лечении находятся 1052 человека, из них в госпиталях – 718. Тяжелое течение болезни у 109 заразившихся, к аппаратам ИВЛ подключен 31 пациент.
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 29, Панкрушихинский район – 8, Михайловский район – 7, Рубцовск, Славгород – по 5 заболевших, Бийск, Новоалтайск, Троицкий район – по 3, Немецкий национальный район – 2, Яровое, Завьяловский, Локтевский, Романовский, Тальменский районы – по одному заболевшему.
Скончались еще четверо пациентов, у которых ранее выявили коронавирус. Таким образом, общее количество летальных случаев на данный момент составляет 317. В 117 случаях причиной смерти стал COVID-19.
Как уже сообщал amic.ru, уже в пятницу, 28 августа, фитнес-центры Алтайского края могут начать работу с полной загрузкой. Окончательное решение будет принято исходя из эпидситуации. Напомним, сейчас спортивные клубы работают с загрузкой, не превышающей 50%.
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