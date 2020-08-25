Фитнес-центры Алтайского края могут полностью открыться уже на этой неделе

Фитнес-центры Алтайского края могут начать работу с полной загрузкой уже в пятницу, 28 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное Министерство спорта.
Подчеркивается, что окончательное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации. При этом по-прежнему от фитнес-центров будут требовать соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.
Напомним, фитнес в Алтайском крае закрылся в середине марта из-за распространения новой коронавирусной инфекции. 7 августа губернатор Виктор Томенко внес очередные изменения в свой "ковидный" указ, и фитнес-клубам разрешили открыться, но с загрузкой не более 25%. 18 августа эту планку увеличили до 50%.
По последним данным, в Алтайском крае с начала эпидемии COVID-19 заразился 11 251 человек. Выздоровели 9722. С выявленным коронавирусом скончались 306 пациентов.
Комментарии
у ковидобесов траур. столетние бабки и дедки загибаются в рефрижераторах нью-йорка. а здесь не толерантные, не цивилизованные и не транспорентные дикари в спортзалы ходят.