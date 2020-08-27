В Алтайском крае заболевших ОРВИ пока не будут тестировать на COVID-19

В Алтайском крае больным острыми респираторно-вирусными инфекциями пока не будут делать тест на COVID-19. Об этом во время пресс-конференции рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по региону Ольга Егорова, отвечая на вопрос amic.ru.
Список контингента людей, которые подлежат обследованию на коронавирусную инфекцию, прописаны в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой. И в связи с предстоящим сезоном ОРВИ пока ничего не изменится.
"Обследованию подлежат в основном прибывшие из-за рубежа, но только при проявлении клиники респираторных инфекций, то есть не все подряд. Потом обследуются все лица с внебольничной пневмонией, а также медперсонал, работающий с коронавирусом, сотрудники соцучреждений закрытого профиля и проживающие в них. И если вдруг в организованном коллективе детей и взрослых возникает заболеваемость, тогда обследуются и эти группы риска. То есть все граждане, которые заболели ОРВИ, конечно, пока еще не подлежат исследованию на COVID-19", – уточнила Ольга Егорова.
Ранее глава регионального Минздрава Дмитрий Попов говорил, что федеральное ведомство уже передало рекомендации, где прописаны особенности клинической картины, которые наиболее характерны для коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа. Инструкции помогут медработникам определяться с диагнозом во время проявления сезонных заболеваний. Как именно это будут делать – непонятно. При этом подъем заболеваемости в регионе ожидают в конце сентября 2020 года, после того как все выйдут из отпусков и вернутся в школы и университеты. В Роспотребнадзоре считают, что меры профилактики помогут сдержать распространение вирусов. По данным на 27 августа, в Алтайском крае зарегистрировали 5,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ.
Комментарии
С трудом выбрались с женой из ковида. На этой неделе выписали. Тоже неделю от ОРЗ лечили при не спадающей температуре под 39. Пока уже совсем схлапываться не начали, только тогда КТ с мазком и госпитализацией.
Иначе как вредительство, отягощенное массовым покушением на жизнь многих людей, это решение не воспринимаю.
Дай Бог вам не заболеть.
Если я заболею,
Я к врачам обращаться не стану.
Обратюсь я к друзьям,
Не сочтите, что это в бреду.
Пастелите мне степь,
Занавесьте мне окна туманом,
В изголовье поставьте
Упавшую с неба звезду. (2 раза)
27.08.2020 17:52
noname
вам еще реабилитация долго
находится, по себе знаю, жесть
вот и секрет снижения заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае, хотя это и не секрет
больным острыми респираторно-вирусными инфекциями пока не будут делать тест на COVID-19
Да вы что, вот удивили
Вот так мы и победили ковиду!
COVID-19 - это тоже ОРВИ
- Вот это ваш мальчик?
- Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!
В общем будем умирать помаленьку
предлагаю покончить с ковидом одним махом - ВОЩЕ ПЕРЕСТАТЬ ДЕЛАТЬ ТЕСТЫ НА КОВИД!
тогда мы не только будем первой страной которая изобрела вакцину, но и первой полностью победившей ковид!
а может наоборот делать? зачем затягивать до тяжелого состояния? хотя статистика важнее для них, чем люди
Писец, и как в школу идти... Каждый год, через неделю посещения школы, начинаются сопли, простуда и т.д. у детей , как быть уверенными,что это просто орви, орз? Да понятно, как с гриппом короче, в справке пишут орви и все. Жесть жесть жесть.
Верной дорогой идете, господа. Правильно, зачем портить статистику, и навлекать гнев на свои персоны.
Однозначно государство против собственного населения.
А кто на глаз определит ОРВИ или... Как увидеть эту незримую грань?
А ничего ,что на третьем этапе снятия ограничений,согласно рекомендаций, ежедневно должно проверяться на коронавирус не менее 110 человек на 100 тысяч жителей.