Еще 63 случая коронавируса выявили в Алтайском крае

Еще 63 случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае. Об этом сообщает региональный опрештаб по ситуации с COVID-19. Общее число инфицированных в крае с начала эпидемии выросло до 11 844 человек.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 33, Бийск – 6, Первомайский район – 4, Родинский район – 3, Заринск, Новоалтайск, Поспелихинский, Романовский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Рубцовск, Славгород, Бийский, Заринский, Зональный, Суетский, Угловский районы – по одному человеку.
Также за сутки в Алтайском крае зарегистрировали еще пять смертей пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Количество летальных исходов достигло 349. В 129 случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
В тяжелом состоянии на 2 сентября находятся 116 пациентов. Из них 30 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в Алтайском крае музеям и библиотекам разрешили принимать посетителей. Также рекомендовано возобновить работу кружков, секций, хоров, ансамблей. При этом театрально-концертным учреждениям принимать зрителей по-прежнему нельзя.
Комментарии
Бийск – 6
А 24 заболевших медика где?
2.09.2020 12:03
тю!
Размажут по 6 человек на неделю.
Журналисты, задайте вопрос министру крайздава, пусть он ответит с чем связано увеличение смертности, а также количества тяжелого течения ковидной инфекции на фоне снижения количества заболевших/ выявленных ковидных больных? С чем это связано - с мутацией вируса, который стал более зловредным для организма; с несвоевременной диагностикой, с несвоевременным и адекватным лечением ковида и осложнений, связанным с ним; с отсутствуем лекарственных средств, рекомендованных Минздравом РФ для лечения ковида; с поздней госпитализацией; с отсутствием квалифицированных медицинских кадров; с ошибками при проведении ИВЛ?
И какие конкретно меры министр собирается принять/принимает для устранения существующих проблем?
Министр Попов несколько месяцев назад предрекал рост тяжелых случаев и смертности, очевидно, что он не просто гадал на кофейной гуще, его "гадание" базируется на сведениях, которые скрыты от глаз и ушей обывателя.
По Бийску вопрос очень интересный, подтвердили, а в статистику не включили? Медики - не население? Отдельная категория? Или возьмут еще раз, от правят в Новоибирск и только потом в статистику?