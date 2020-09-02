Алтайский Минздрав подтвердил вспышку коронавируса в бийской больнице

В Министерстве здравоохранения Алтайского края подтвердили вспышку коронавируса среди персонала центральной горбольницы Бийска. Всего выявлено 24 случая заболевания.
Часть пациентов прошла тесты, положительных среди них не выявили, пишет ИА "Банкфакс".
Как уже сообщал amic.ru, информация о возможной вспышке COVID-19 появилась 31 августа. Предположительно, заразились около двух десятков медиков. Из-за этого закрыли стационар. Работу с соблюдением санитарных требований продолжили поликлиника, роддом, инфекционное, терапевтическое, кардиологическое, нейрохирургическое, травматолого-ортопедическое отделения и отделение челюстно-лицевой хирургии.
Комментарии
Минздрав подтвердил 24 человека в Бийске, а в статистике 6, это как? Открывать 3 этап нужно? Виктор Петрович, просите деньги в Москве на тесты, пока мы еще все не передохли