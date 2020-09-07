Музыкальную школу в Барнауле закрыли из-за "сложной эпидемиологической ситуации"

Детскую музыкальную школу искусств № 3 Барнаула закрыли "в связи с участившимися случаями вирусных заболеваний сотрудников и сложной эпидемиологической ситуацией". Такая формулировка содержится в приказе (есть в распоряжении amic.ru). Согласно документу, детей временно перевели на дистанционное обучение, которое по планам продлится до 20 сентября.

По последним данным, в Алтайском крае с начала эпидемии COVID-19 инфекцию выявили у 12 094 человек. Из них 10 842 уже выздоровели. Скончались 363 пациента, у которых обнаружили коронавирус. Непосредственно от инфекции умерли 134 человека.

На данный момент в тяжелом состоянии находятся 125 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключен 41 из них.