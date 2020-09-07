Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 62 человека

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 отчитался о 62 новых заболевших коронавирусом, выявленных в регионе за сутки. Общее число инфицированных в крае выросло до 12 156 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 36, Новоалтайск – 8, Бийск – 5, Благовещенский, Тальменский, Троицкий районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Славгород, Змеиногорский, Кытмановский, Павловский район, Рубцовский, Угловский районы – по одному заболевшему.
Кроме того, за сутки скончались еще три пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Количество летальных случаев в Алтайском крае достигло 366. В 135 смертях виновата коронавирусная инфекция.
Как уже сообщал amic.ru, ранее Владимир Путин оценил влияние пандемии коронавируса на жизнь россиян. По словам российского президента, кардинальным образом ничего не поменялось.
Комментарии
Росстат: число умерших от COVID-19 снижается, но в целом растет...
65,61,63,64,62,63,61,62- вы верите в "стройность" цифр?
ага у них на клаве только эти цифры)))
а где прибавление по Бийску уже неделю как говорили про вспышку и минимум 23 регистрированных, а в статистике по прежнему не больше 5