Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 62 человека

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 отчитался о 62 новых заболевших коронавирусом, выявленных в регионе за сутки. Общее число инфицированных в крае выросло до 12 156 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 36, Новоалтайск – 8, Бийск – 5, Благовещенский, Тальменский, Троицкий районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Славгород, Змеиногорский, Кытмановский, Павловский район, Рубцовский, Угловский районы – по одному заболевшему.

Кроме того, за сутки скончались еще три пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Количество летальных случаев в Алтайском крае достигло 366. В 135 смертях виновата коронавирусная инфекция.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Владимир Путин оценил влияние пандемии коронавируса на жизнь россиян. По словам российского президента, кардинальным образом ничего не поменялось.