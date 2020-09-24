Здоровая спина и суставы: Центр доктора Бубновского приглашает на день здоровья

Впервые в Барнауле в новом формате пройдет Единый день здоровья. Специалисты Центра доктора Бубновского приглашают всех желающих на мероприятие - послушать онлайн выступление Сергея Бубновского и на практике попробовать его методику.

Мероприятие пройдет 26 сентября 2020 года в 14:00 по адресу: ул. Пролетарская, 124.

В Единый день здоровья специалисты Центра расскажут барнаульцам, как без таблеток и операций вернуться к активной жизни, если у вас артроз, остеохондроз, межпозвонковые грыжи или протрузии. На мероприятии сотрудники Центра ответят на вопросы, дадут полезные советы, проведут разбор методик кинезиотерапии, а также помогут протестировать всем желающим тренажеры Бубновского.

Вход свободный. Количество мест ограничено: предварительная запись обязательна.

Запишитесь по телефону: 8 (964) 603-24-88.

В Центре доктора Бубновского обращают внимание на то, что все больше людей ежедневно сталкиваются с проблемами спины, которые могут полностью поломать привычный образ жизни, привести к полной или частичной инвалидности. Специалисты Центра уверены, что даже незначительную боль в спине нельзя игнорировать: необходимо обратить внимание на сигнал организма и предпринять меры.

Центр доктора Бубновского

г. Барнаул, ул. Пролетарская, 124

Тел.: +7 (385) 53-24-88

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