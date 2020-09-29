Более 40 школьников с симптомами COVID-19 выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае с симптомами новой коронавирусной инфекцией зарегистрировали 42 школьника, 14 воспитанников детсадов и 23 сотрудника образовательных организаций. Об этом во время пресс-конференции рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Две школы закрыли на карантин, так как более 20% учащихся заболели ОРВИ. Учебный процесс приостановили также в 19 группах десяти детсадов и в 155 классах 43 школ. А вот на контроле по новой коронавирусной инфекции в регионе находится 36 образовательных организаций. Однако, как отметила Калинина, это не значит, что в этих школах или детсадах были зарегистрированы групповые очаги заражения. Это лишь говорит о том, что там выявили случаи заражения среди детей или преподавателей.
"Если случай заболевания регистрируется в начальной школе у педагога или ребенка, то класс отправляется на дистанционное обучение. То есть образовательный процесс не прерывается. Если случай заболеваний выявляют в группе дошкольного образовательного учреждения, то ребятишки вместе с воспитателями и младшим персоналом уходят на самоизоляцию", – уточнила Калинина.
На дистанционном обучении в Алтайском крае сейчас находятся 31 школа и 3 детских сада (по данным на 28 сентября).
Специалисты Роспотребнадзора считают, что руководство образовательных организаций должно усилить контроль за проведением противоэпидемических мероприятий. Также педагогический состав обязан соблюдать масочный режим во время внеучебного процесса в стенах школ.
Напомним, сейчас во всех образовательных организациях на входе у детей измеряют температуру и проверяют состояние здоровья. Если у школьников наблюдаются симптомы респираторных заболеваний – кашель, насморк или повышенная температура, то их не допускают на занятия. Обязательного масочного режима в школах нет.
Комментарии
Китайская зараза непобедима
Ну а озвучить жти школы и детсады НЕ судьба, люди сами решат водить ребенка в эти расадники или нет, может примут меры по профилактике или протестируются, зачем эти общие фразы, этим не победишь заразу, ребенок принесет а родители разнесут по работе и знакомым, полный идиотизм
Ситуация в том, что все держится в строжайшем секрете. Руководство образовательных учреждений не распространяет информацию о выявленных случаях коронавируса. Многие педагоги не в курсе, что их коллега из соседней группы детского сада или класса заболел именно коронавирусом. Говорят, что просто на больничном и все. Полный дурдом. Для чего это делается - непонятно.
Но хуже всего в этой ситуации ведут себя родители детей. мама или папа контактные, или болеют, при этом ведут своих детей в школы и детские сады. Сволочи. и по другому назвать нельзя.
В гимназии 40 города Барнаула по 50% детей отсутствуют на уроках и администрация школы бездействует
Отправьте наконец детей на удаленку, какой смысл рисковать
В каждой школе и саду есть. Просто никто не проводит никаких тестов, а протекает бессимптомно.