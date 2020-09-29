Более 40 школьников с симптомами COVID-19 выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае с симптомами новой коронавирусной инфекцией зарегистрировали 42 школьника, 14 воспитанников детсадов и 23 сотрудника образовательных организаций. Об этом во время пресс-конференции рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Две школы закрыли на карантин, так как более 20% учащихся заболели ОРВИ. Учебный процесс приостановили также в 19 группах десяти детсадов и в 155 классах 43 школ. А вот на контроле по новой коронавирусной инфекции в регионе находится 36 образовательных организаций. Однако, как отметила Калинина, это не значит, что в этих школах или детсадах были зарегистрированы групповые очаги заражения. Это лишь говорит о том, что там выявили случаи заражения среди детей или преподавателей.

"Если случай заболевания регистрируется в начальной школе у педагога или ребенка, то класс отправляется на дистанционное обучение. То есть образовательный процесс не прерывается. Если случай заболеваний выявляют в группе дошкольного образовательного учреждения, то ребятишки вместе с воспитателями и младшим персоналом уходят на самоизоляцию", – уточнила Калинина.

На дистанционном обучении в Алтайском крае сейчас находятся 31 школа и 3 детских сада (по данным на 28 сентября).

Специалисты Роспотребнадзора считают, что руководство образовательных организаций должно усилить контроль за проведением противоэпидемических мероприятий. Также педагогический состав обязан соблюдать масочный режим во время внеучебного процесса в стенах школ.

Напомним, сейчас во всех образовательных организациях на входе у детей измеряют температуру и проверяют состояние здоровья. Если у школьников наблюдаются симптомы респираторных заболеваний – кашель, насморк или повышенная температура, то их не допускают на занятия. Обязательного масочного режима в школах нет.