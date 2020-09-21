В Роспотребнадзоре рассказали, сколько школ и классов закрыты на карантин в Алтайском крае

Четыре детсада и четыре школы в Алтайском крае полностью закрыли на карантин из-за роста числа заболевших. Об этом во время онлайн-брифинга 21 сентября рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны регионального Роспотребнадзора Ольга Егорова.

"Если в организованном коллективе – в классе или группе – отсутствует более 20% детей по заболеваемости ОРВИ, то возможно приостановить деятельность класса и перевести его на дистанционное обучение. Такая ситуация наблюдается на протяжении последней недели. По данным Министерства образования и науки Алтайского края, у нас были закрыты полностью четыре детских сада и четыре школы. Также было закрыто четыре группы в трех детсадах и 136 классов в 46 школах. Это совместно – как ОРВИ, так и COVID-19", – отметила Егорова.

Она добавила, что во всех образовательных организациях на входе у детей измеряют температуру и проверяют состояние здоровья. Если у школьников наблюдаются симптомы респираторных заболеваний – кашель, насморк или повышенная температура – то их отстраняют от учебы, вызывают родителей и отправляют к участковому педиатру. Также на уроки не допускаются дети, которые относятся к числу тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости ОРВИ и гриппа в Алтайском крае ежегодно начинается в сентябре. За последнюю неделю в регионе зарегистрировали более 20 тыс. заболевших ОРВИ. Случаев гриппа пока в Алтайском крае не выявили.