В Бийской больнице не хватает мест для лечения зараженных коронавирусом

На базе Бийской центральной районной больницы могут развернуть ковидный госпиталь. Об этом на онлайн-брифинге 28 сентября рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

На данный момент лечение больных коронавирусом осуществляется в городской больнице Бийска № 2, однако в учреждении ощущается нехватка мест. Глава ведомства пояснил, что на данный момент решается вопрос с оснащением больничных коек кислородом.

Как ранее сообщил amic.ru, в алтайских ковидных госпиталях занято 2111 коек из 2168, что составляет 97% от общего числа. В ближайшее время в крае планируют развернуть еще около тысячи коек для больных коронавирусом.