"Наш долг, наша работа". В АГМУ объяснили "принудительную" работу студентов в больницах

Большинство студентов с энтузиазмом восприняли возможность поработать в больницах и поликлиниках Барнаула, потому что именно в общении ​с пациентами формируются необходимые практические навыки и компетенции. Об этом заявили в АГМУ в ответ на просьбу amic.ru прокомментировать якобы принудительную работу учащихся в медучреждениях краевой столицы.

В вузе уточнили, что согласно федеральным образовательным стандартам практическая подготовка является обязательным этапом обучения. Негативное отношение к ситуации есть лишь у отдельных учащихся.

"Почему-то вдруг считая, что за прохождение практической части занятий в медицинских учреждениях они должны еще и получать деньги. Хотя известно, что на сегодняшний момент 215 студентов 6-го курса, обучающихся по образовательной программе "Лечебное дело", официально трудоустроены в лечебные учреждения и за свою работу там получают заработную плату. При этом вузом созданы все условия для возможности сочетания учебного процесса и их трудовой деятельности", – говорится в ответе АГМУ.

По словам студента Ивана Выходцева, возможно, сейчас тот самый момент, ради которого учащиеся и поступали в медуниверситет: без страха и без сомнения помогать людям. "Это не просто, но это наш долг, это наша работа", – подчеркнул Выходцев.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что студентов АГМУ с 30 сентября отправляют работать в медучреждения Барнаула. По словам учащихся, это касается всех, кто здоров и не трудоустроен. Студенты утверждают, что работать нужно бесплатно, потому что это является "прохождением цикла с практическим уклоном".