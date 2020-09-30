"Наш долг, наша работа". В АГМУ объяснили "принудительную" работу студентов в больницах

Большинство студентов с энтузиазмом восприняли возможность поработать в больницах и поликлиниках Барнаула, потому что именно в общении с пациентами формируются необходимые практические навыки и компетенции. Об этом заявили в АГМУ в ответ на просьбу amic.ru прокомментировать якобы принудительную работу учащихся в медучреждениях краевой столицы.
В вузе уточнили, что согласно федеральным образовательным стандартам практическая подготовка является обязательным этапом обучения. Негативное отношение к ситуации есть лишь у отдельных учащихся.
"Почему-то вдруг считая, что за прохождение практической части занятий в медицинских учреждениях они должны еще и получать деньги. Хотя известно, что на сегодняшний момент 215 студентов 6-го курса, обучающихся по образовательной программе "Лечебное дело", официально трудоустроены в лечебные учреждения и за свою работу там получают заработную плату. При этом вузом созданы все условия для возможности сочетания учебного процесса и их трудовой деятельности", – говорится в ответе АГМУ.
По словам студента Ивана Выходцева, возможно, сейчас тот самый момент, ради которого учащиеся и поступали в медуниверситет: без страха и без сомнения помогать людям. "Это не просто, но это наш долг, это наша работа", – подчеркнул Выходцев.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что студентов АГМУ с 30 сентября отправляют работать в медучреждения Барнаула. По словам учащихся, это касается всех, кто здоров и не трудоустроен. Студенты утверждают, что работать нужно бесплатно, потому что это является "прохождением цикла с практическим уклоном".
Комментарии
У некоторых студентов дома могут быть пожилые родители. Вполне понимаю нежелание принести им заразу.
В Марии-Ра, когда хлеб с молоком будут покупать, их за "наш долг и нашу работу" обслужат без денег, или нет? Наверное, хотя бы минимальные суммы надо выделять на оплату труда!
Иван Выходцев, далеко пойдешь)
30.09.2020 12:41
- гость -
У некоторых студентов дома могут быть пожилые родители. Вполне понимаю нежелание принести им заразу.
покажите мне хоть одного пожилого, который соблюдает режим самоизоляции
все бабки и деды в ОТ
битком
какакольщик совсем не ферштейн в учебном процессе и хлебе с колбасой
Врачи увольняются, бунтуют, так эти РУКОВОДИТЕЛИ (от слов разводить руками) решили студентами закрыть бреши, позорище руководству АГМУ и МИНЗДРАВА АК.
На практике студент учится чему-либо из-за спины опытных специалистов, которые курируют его работу и отвечают за Итог. Если студент зачисляется на должность и работает самостоятельно, то это работа, и она должна оплачиваться.
30.09.2020 12:42
Кока-кольщик
Практика -это часть обучения, с фига ли за нее платить-то должны ? Я в свое время проходил практику - никто ничего мне не платил, это часть образовательного процесса, государство тебя обучает.
Практика -это часть обучения, с фига ли за нее платить-то должны ?
окей, завтра вам на основной работе объявят неделю повышения квалификации и введут практику. Не, ну а чего, это ж часть обучения, зачем вам зарплату платить?)
Обозвать работу практикой и не платить, но при этом грузить, судя по всему, полный рабочий день - это замечательно)
В начале 80-х проходила производственную практику после 4 и 5 курса. Всегда получали зарплату
Просто врачи разбежались, вот поповское царство брешь и закрывает чем может.
Информация представленная вузом является лживой и жалкой попыткой вывернуть все в своё русло.Как студент звонил руководству где получил кучу оскорблений в свой адрес,только за просьбу прокомментировать ситуацию.Ещё и наобещали проблем в обучении.Жаловаться некому.Да и ещё в учебные Часы это все планируется.Бесплатно отправлять трудиться,без приказов и 100 процентной явкой. Без Сиз и гарантий.Мне кажется это неправомерный поступок.
Мы практику проходили среди семестра, в школах и училищах (педагогич.). Это с утра и до обеда вместо лекций и учебы. Получали стипендию, т.ч. никто зарплаты не ожидал. Однако, и нагрузка была не большой - провести пару уроков в день.
Большинство студентов с энтузиазмом восприняли возможность поработать
Ну так пусть это большинство и поработает. Зачем всех то заставлять
Каким то бабкам пофиг, ходят по магазинам, какие-то сидят дисциплинированно. Может у студентов, не радующихся возможности рискнуть и поработать в условиях пандемии, дома дисциплинированные пожилые люди. Надо добровольно, рад, работай бесплатно, не рад, работай за деньги или не работай
Для комментатора под ником "Рори". Не могли бы Вы уточнить, кому именно из руководства Вы звонили? И когда? Только, пожалуйста, не уходите в тень.
И да, ответы - "да я не помню", "да какая разница" не принимаются.
А практика разве бывает в начале учебного года?
Амик, не хочет разобраться, почему вуз дал такое объявление? Сказать о том, что через час были уже комментарии от представителей деканата вуза. Что студенты вообще просили о том, чтобы информировали не через старост, а через директоров институтов? А это все есть
Студенты утверждают, что работать нужно бесплатно, потому что это является "прохождением цикла с практическим уклоном".
Хотелось бы увидеть таких студентов!!!
За проделанную работу деньги нужно платить, иначе жулье оформит эту работу на себя и денежки получит!
Как люди могут так откровенно врать - даже в СССР за производственную практику деньги платили!!!
Отвратительная ложь. Вывели «на практику» только неработающих студентов, причём в принудительном порядке в ущерб учебному процессу (параллельно идут совершенно другие циклы, не имеющие отношения к поликлинической практике). СИЗ многим предоставлены не были. Посадили самостоятельно, бесконтрольно выполнять врачебную работу.
Разумеется, обычная производственная практика никогда не оплачивалась и, естественно, никто ничего не требовал. Здесь же нашли бесплатную рабочую силу, которая жертвуя учебным процессом, будет бесплатно сидеть на участке и ходить на вызовы по району. Данная «практика» никоим образом не способствует учебе
ничо, ничо, бабы ещё студентов-медиков нарожают
Мы не считаем, что должны получать деньги. Мы считаем, что нам обязаны обеспечить безопасность и компенсации в случае заражения. Нет даже официального приказа, вуз не несет никакой ответственности за студентов в этом случае. Боятсяподпись поставить и взять ответственность, а перевирать слова студента Выходцева не боятся.
Иван Выходцев, уже член Молодой Гвардии ЕдРа, или ещё не член? Вступай, там таких любят.
Всегда работа оплачивалась. Помню даже когда учился в СССР в 11 летке, то ходили на практику на завод. Вся работа там оплачивалась. Почему с приходом капитализма работа не оплачивается? Вот у нас нет дворника, а деньги на его зарплату, как установил суд, уходили неизвестно куда.
Мы не считаем, что должны получать деньги. Мы считаем, что нам обязаны обеспечить безопасность и компенсации в случае заражения. Нет даже официального приказа, вуз не несет никакой ответственности за студентов в этом случае. Боятся подпись поставить и взять ответственность
Ну вот и объяснение. Если большинство студентов за, чего бы приказ не издать? Если приказа нет, это должно заинтересовать прокуратуру. Причем вне желания прокуратуры, это ее обязанность
Еда, проезд? Российское экономическое чудо, работа ради работы! Нужно внедрять повсеместно.
Вот солдаты в армии тоже выполняют долг перед Родиной. Однако с 1 января 2019 года в силу вступил приказ Минобороны № 2700, в соответствии с которым каждый солдат-срочник сможет рассчитывать на денежное довольствие в размере 2 тысяч рублей в месяц
Не знаю почему на первый план вывели тему «денежного вознаграждения» . Никто не берет в расчёт что студент без должной защиты заболеет и помимо себя заразит своих домашних ? Ведь основная часть тех кого хотят отправить барнаульские и живут с родителями , а кто то и бабушками и дедушками . У некоторых уже свои дети с маленькими детьми . А с кого потом требовать компенсацию ? Так то это производственный случай
Нет документа - нет ответственности
Почему администрация ВУЗа находит время давать комментарии, а напечатать документ и подписать нет
На практике студент учится чему-либо из-за спины опытных специалистов
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Сколько этих спин осталось в том же меде? Ещё чуть чуть-чуть и нынешних студентов будут обучать бывшие студенты, у которых практики ноль ноль повдоль.