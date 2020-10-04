В ковидном госпитале скончался диктор алтайского телевидения Сергей Марков

Известный диктор алтайского телевидения и журналист Сергей Марков умер на 80-м году жизни, сообщают "Вести-Алтай".

В последнее время Марков находился в горбольнице №5, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Точная причина смерти неизвестна.

Сергей Марков родился в Барнауле 2 сентября 1941 года и еще будучи школьником попал на радио. Позже будущий диктор окончил филологический факультет Барнаульского пединститута и устроился работать на Барнаульскую студию телевидения. Общий стаж Маркова превысил 60 лет.

Журналист был удостоен почетного звания "Заслуженный работник культуры РФ", а в 2016 году получил медаль "За заслуги перед обществом".

Дата и место прощания с Марковым пока неизвестны.