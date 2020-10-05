Митинг против ковидного госпиталя пройдет в Новоалтайске

В Новоалтайске пройдет митинг против ковидного госпиталя в "семиэтажке". Об этом сообщает паблик Barnaul22.

По словам организаторов, больница обслуживает не только жителей Новоалтайска, но и Троицкого, Первомайского, Тальменского, Косихинского районов, а также ЗАТО Сибирский.

Люди согласны с тем, что госпитали для зараженных коронавирусом нужны, "но не такими жертвами". Они опасаются того, что после пандемии медицинское учреждение и вовсе могут оптимизировать, как это произошло с роддомом.

Предполагается, что акция состоится 11 октября в 12:00 на площади у Дома культуры "Современник".