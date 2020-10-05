Митинг против ковидного госпиталя пройдет в Новоалтайске

В Новоалтайске пройдет митинг против ковидного госпиталя в "семиэтажке". Об этом сообщает паблик Barnaul22.
По словам организаторов, больница обслуживает не только жителей Новоалтайска, но и Троицкого, Первомайского, Тальменского, Косихинского районов, а также ЗАТО Сибирский.
Люди согласны с тем, что госпитали для зараженных коронавирусом нужны, "но не такими жертвами". Они опасаются того, что после пандемии медицинское учреждение и вовсе могут оптимизировать, как это произошло с роддомом.
Предполагается, что акция состоится 11 октября в 12:00 на площади у Дома культуры "Современник".
Комментарии
На днях соседка оттуда вернулась. Отправили ее с одним, а пока лечили, заодно и ковидом "наградили". Так что митинги, не митинги, а госпиталь этот уже стал рассадником заразы.
могу сводить на экскурсию ГБ№5. Сразу желание митинговать у многих отпадёт. У кого не отпадет и после этого, в реанимацию той
же больницы сходим. Люди, вы же не животные, одумайтесь! Какаие митинги???
На работу каждый день пол алтайки ездит же в Барнаул?!
Да все, поздняк метаться. Больница уже заполнена ковидными под завязку.