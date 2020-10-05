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Новости

В Диагностическом центре Алтайского края опровергли многочасовые очереди на КТ

, ИА "Амител"
Представители медучреждения предложили лично посмотреть на то, как на самом деле выглядит вход в "красную зону"
Фото: Instagram ДЦАК

Фото: Instagram ДЦАК

Представители Диагностического центра Алтайского края ответили на сообщения в СМИ и соцсетях о негативных условиях работы в "красной зоне". Ранее барнаульцы жаловались на многочасовые очереди на компьютерную томографию легких и делились снимками из медучреждения.

В Диагностическом отметили, что "многое из транслируемого не соответствует действительности". При этом руководство центра не стало отрицать, что "красная зона" работает с очень серьезной нагрузкой из-за сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и увеличения числа инфицированных коронавирусом.

Также в медучреждении заверили, что медики "красной зоны" делают для пациентов все возможное. Так, жителей региона с подозрением на пневмонию, которых доставили на скорой помощи, принимают круглосуточно, а для сокращения очередности задействовали второй компьютерный томограф.

Представители учреждения также добавили, что на улице, как пишут в соцсетях, якобы никто не стоит. И хоть такие прецеденты имели место, однако это было только в теплое время года, когда сопровождающие пациентов ожидали их на улице либо уже обследованные пациенты ждали приезда скорой помощи.

"В настоящее время все желающие размещаются внутри учреждения... Потоки пациентов разведены на несколько кабинетов, в которых принимают три терапевта, а не один, как пишут в социальных сетях и СМИ", – рассказали в учреждении, отметив, что в коридорах и холлах работает система кондиционирования, а также имеется необходимое количество посадочных мест для пациентов, которые ожидают приема врача.

Ответили в центре и на претензии в адрес "красной зоны" из-за длительного ожидания процедуры. Специалисты отметили, что на получение рентгенлаборантом снимков уходит не более 10 минут. Однако после этого врач-рентгенолог должен внимательно изучить и описать полученное изображение. "На это иногда требуется куда больше времени, в зависимости от сложности случая", – подчеркнули в центре.

"Все вышесказанное легко проверить. Для этого нужно просто подъехать и посмотреть на то, как на самом деле выглядит вход в "красную зону", – констатировало руководство учреждения.

Ранее читатели amic.ru рассказали, что от разделения потоков и запуска второго томографа в Диагностическом центре лучше не стало. По их словам, скученность в коридорах ДЦ такая, что даже если на обследование пришел незараженный человек, он всерьез рискует подхватить ковид. От долгого ожидания люди теряют сознание прямо в очередях.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

5.10.2020 12:33
- гость -

проверить легко

5.10.2020 12:34
- гость -

- медицинская сортировка на входе? поставьте опытного врача - распределителя на входе, дайте ему медсестру с термометром дистанционными и неврущим, и пусть он распределяет, кого в какую очередь и что делать.
- нет, не слышали...

оформление документов и бумажная работа занимают очень много времени. почему сам пациент при наличии информационной компьютерной системы в ДЦАК должен сам полностью заполнять договор (фио, паспортные данные, паспорт, адрес и прочее) и согласия, вместо проставления только подписи? на это уходит много времени.

5.10.2020 12:39
- гость -

Был в четверг на КТ, в очереди было ровно 3 человека, из них двое уже после меня. И на входе стоит человек с термометром. Так что все верно написано

5.10.2020 12:39
- гость -

Эту братву послушаешь - все отлично, а то что люди недовольны - сами виноваты, не могут в очереди самоорганизоваться...

5.10.2020 12:40
- гость -

оформление документов и бумажная работа занимают очень много времени. почему сам пациент при наличии информационной компьютерной системы в ДЦАК должен сам полностью заполнять договор (фио, паспортные данные, паспорт, адрес и прочее) и согласия, вместо проставления только подписи? на это уходит много времени.



это касается тех кто там ни разу не был
я лично ничего не заполняла, все мои данные есть в ДЦ
единственное обновила согласие на обработку персональных данных

5.10.2020 12:44
- гость -

5.10.2020 12:39
- гость -
Был в четверг на КТ, в очереди было ровно 3 человека, из них двое уже после меня. И на входе стоит человек с термометром. Так что все верно написано




мб потому что перестали возить? и направлять на кт?

5.10.2020 12:45
- гость -

У меня знакомый с 00:30 до 5:30 полторы недели назад просидел там в очереди

5.10.2020 12:47
- гость -

5.10.2020 12:44
- гость -
А меня как тогда направили? Вроде не особенный. В поликлинике без всякого дали направление. И уж определитесь: дают направления или нет?

5.10.2020 12:56
- гость -

Соцсети - сборище сброда

5.10.2020 12:57
- гость -

Лучше бы запросили с Минздрава АК четкую и последовательную схему действий при появлении любых признаков ОРВИ. Почему в столице все понятно...куда звонить, как взять больничный, не толкаясь в очередях и т.п. У нас все еще прошлый век и отвратительная организация. Замечу, все абсолютно учреждения системы здравоохранения - это подведы Минздрава. Соответственно и спрос должен быть именно с господина Попова. Хотя даже в органах власти никакого абсолютно единообразного подхода к выявлению риска заражения, просто все пущено на самотек

5.10.2020 13:01
Бабуля

т.е фото и показания людей из этих очередей сплошное вранье?При желании можно и позвонить тем,кто был в диагностическом за последний месяц и спросить..

5.10.2020 13:08
- гость -

Конечно нет! И не будет! Сверху то уже тормоза включили. Читайте новость - Главврач одной из крупнейших поликлиник Барнаула уволился по собственному желанию

5.10.2020 13:09
Россиянин

Показания людей в очереди не враньё! Но эти показания слегка устарели, и имеют давность недели две. Сейчас действительно на улице никто не ждёт. И относительно оперативно. У моей мамы на той неделе ушло около 5 часов от забора скорой до возвращения домой.

5.10.2020 13:16
- гость -

ну да, приезжайте - проверьте, грустно все это... 22 сентября меня туда привезли в 18,30, 1,5 часа ожидания на улице, потом ожидание КТ еще 6 часов, при мне в очереди мужчина в обморок упал, его на первом этаже на каталке потом откачивали.... а говорят, что все хорошо...

5.10.2020 13:25
- гость -

Когда была опубликована статья об очередях в ДЦ, ни один комментатор не написал опровержение! Сегодня нашлись заступники.

5.10.2020 13:33
Россиянин

5.10.2020 13:25
- гость -
Ну вот я, например, даже время указал в комментарии к той новости. И если посчитать, то там не "6 часов ожидания в очереди на кт"

5.10.2020 13:51
гость

Попова в отставку!

5.10.2020 13:59
- гость -

Вызвал скорую 29.10.20 в 13-00. Приехала 30.10.20 в 12-00. В очереди на улице в ДЦ 2 часа, внутри 4 часа.

5.10.2020 14:10
Вано

Почему влати зная, что осенью ситуация с ковидом усугубится не позаботились об организации еще несколких мест для проведения Кт?

5.10.2020 14:21
- гость -

Позавчера у знакомой маму скорая забрала из дома в 22 ч с пневмонией.
Ее мама позвонила из Диагностического в 02:30 "приезжай, забирай".
Возраст 65+, пневмония есть, но отправили домой. Сегодня пришел анализ мазка: ковид. Но матери становится чуть лучше, недельная высокая температура 38..39 снизилась до 37.5, решили пока не сдаваться на госпитализацию.

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