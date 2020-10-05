В Диагностическом центре Алтайского края опровергли многочасовые очереди на КТ

Представители Диагностического центра Алтайского края ответили на сообщения в СМИ и соцсетях о негативных условиях работы в "красной зоне". Ранее барнаульцы жаловались на многочасовые очереди на компьютерную томографию легких и делились снимками из медучреждения.

В Диагностическом отметили, что "многое из транслируемого не соответствует действительности". При этом руководство центра не стало отрицать, что "красная зона" работает с очень серьезной нагрузкой из-за сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и увеличения числа инфицированных коронавирусом.

Также в медучреждении заверили, что медики "красной зоны" делают для пациентов все возможное. Так, жителей региона с подозрением на пневмонию, которых доставили на скорой помощи, принимают круглосуточно, а для сокращения очередности задействовали второй компьютерный томограф.

Представители учреждения также добавили, что на улице, как пишут в соцсетях, якобы никто не стоит. И хоть такие прецеденты имели место, однако это было только в теплое время года, когда сопровождающие пациентов ожидали их на улице либо уже обследованные пациенты ждали приезда скорой помощи.

"В настоящее время все желающие размещаются внутри учреждения... Потоки пациентов разведены на несколько кабинетов, в которых принимают три терапевта, а не один, как пишут в социальных сетях и СМИ", – рассказали в учреждении, отметив, что в коридорах и холлах работает система кондиционирования, а также имеется необходимое количество посадочных мест для пациентов, которые ожидают приема врача.

Ответили в центре и на претензии в адрес "красной зоны" из-за длительного ожидания процедуры. Специалисты отметили, что на получение рентгенлаборантом снимков уходит не более 10 минут. Однако после этого врач-рентгенолог должен внимательно изучить и описать полученное изображение. "На это иногда требуется куда больше времени, в зависимости от сложности случая", – подчеркнули в центре.

"Все вышесказанное легко проверить. Для этого нужно просто подъехать и посмотреть на то, как на самом деле выглядит вход в "красную зону", – констатировало руководство учреждения.

Ранее читатели amic.ru рассказали, что от разделения потоков и запуска второго томографа в Диагностическом центре лучше не стало. По их словам, скученность в коридорах ДЦ такая, что даже если на обследование пришел незараженный человек, он всерьез рискует подхватить ковид. От долгого ожидания люди теряют сознание прямо в очередях.