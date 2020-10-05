В Роспотребнадзоре призвали усилить масочный режим в школах Алтайского края

На фоне текущей эпидемиологической обстановки Роспотребнадзор Алтайского края предложил принять дополнительные меры к соблюдению масочного режима во всех образовательных учреждениях региона. Соответствующие рекомендации ведомство направило в краевой Минобр, сообщили amic.ru в Роспотребнадзоре.

"Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю направило в Министерство образования и науки Алтайского края рекомендации принять дополнительные меры к соблюдению масочного режима не только всеми сотрудниками образовательных организаций, включая педагогический состав, но и обучающимися образовательных организаций при нахождении в здании учреждений во внеурочное время (на переменах)", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что одним из мероприятий, направленных на "разрыв" механизма передачи коронавируса, является использование масок всеми физическими лицами.

По последним данным, в Алтайском крае насчитывается 14 334 инфицированных коронавирусом и 529 смертей