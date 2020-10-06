В Алтайском крае выявили 114 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 114 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 14 448 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 51, Бийск, Первомайский район – по 11 заболевших, Бийский район – 10, Целинный район – 7, Зональный район – 4, Новоалтайск, Славгород, Змеиногорский район – по 3 заболевших, Быстроистокский, Поспелихинский, Смоленский, Солтонский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Новичихинский район – 1.

Кроме того, за сутки в регионе скончались еще восемь пациентов, зараженных коронавирусом. Общее количество летальных случаев достигло 537.

В тяжелом состоянии находятся 270 пациентов, из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в Барнауле могут вернуть некоторые "ковидные" ограничения.