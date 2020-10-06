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Новости

В Алтайском крае выявили 114 новых случаев COVID-19

, ИА "Амител"
За сутки умерло еще восемь пациентов, зараженных коронавирусом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 114 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 14 448 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 51, Бийск, Первомайский район – по 11 заболевших, Бийский район – 10, Целинный район – 7, Зональный район – 4, Новоалтайск, Славгород, Змеиногорский район – по 3 заболевших, Быстроистокский, Поспелихинский, Смоленский, Солтонский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Новичихинский район – 1.

Кроме того, за сутки в регионе скончались еще восемь пациентов, зараженных коронавирусом. Общее количество летальных случаев достигло 537.

В тяжелом состоянии находятся 270 пациентов, из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в Барнауле могут вернуть некоторые "ковидные" ограничения.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.10.2020 13:06
- гость -

Умножим на 10

6.10.2020 13:09
Гость

Почему Надежду закрыли? Онкобольным вместо операции умирать от рака, так как боимся Ковида?

6.10.2020 13:10
- гость -

Ага, в барнауле 51.....хоть бы не позорились.... Минимум 151......вообще за дураков нас держат.

6.10.2020 13:11
- гость -

Ужас

6.10.2020 13:15
гость

Бездарное вранье

6.10.2020 13:23
- гость -

Кошмарили, кошмарили, да закошмарили. Все теперь взялись "умирать". Раньше температура, сопли - лег дома, отлежался и пошел дальше. А теперь при 37,5 всем терапевта, КТ и тест, иначе - смерть от Ковида. Моему ребенку отменили операцию в апреле из-за ковида вашего, назначили на конец октября (полгода!!!!! Карл). Если сейчас опять закроют больницы..кто ему объяснит, почему он страдает? врачи, ушедшие по чиху на больничный? томенка, франк, кто?

6.10.2020 13:24
- гость -

А как не будут расти случаи заболевания,если такие очереди в поликлиники ,в диагностический! Причём женщина из очереди пишет,что провела полдня в диагностическом в очереди,а у неё был ковид.
Кто проверяет соблюдение санитарных норм в поликлиниках,в диагностическом?
По фотографиям на амике не видно дистанции)))))

6.10.2020 13:28
- гость -

лег дома, отлежался и пошел дальше
какая прелесть, а прогул прилетит, то норм
хотя если ты пенс то конечно

6.10.2020 13:31
- гость -

Устроили панику, как полгода все было закрыто то ничего, только недавно возобновили приемы в поликлиниках. А тут неделя и все пропало.

6.10.2020 13:32
Интересный факт

Россия вошла в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безнала. Эксперты BCG заявили о "русском чуде". Судя по тенденции, в России сбылась мечта главы Минфина Антона Силуанова о безнале. И коронавирус сыграл здесь не последнюю роль.

Посмотрите кто получил выгоду. На фонде растут и богатеют одни спекулянты: инвестдома, биржа, перепродавцы продуктов ритейлеры, фарма, в то время как производители терпят крах а ресурсодобывающие компании уходят в долги. Население запугано, удаленка и маски становятся нормой. Очень удобно переформатировать весь мир таким способом.

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