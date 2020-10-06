В Алтайском крае выявили 114 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 114 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 14 448 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 51, Бийск, Первомайский район – по 11 заболевших, Бийский район – 10, Целинный район – 7, Зональный район – 4, Новоалтайск, Славгород, Змеиногорский район – по 3 заболевших, Быстроистокский, Поспелихинский, Смоленский, Солтонский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Новичихинский район – 1.
Кроме того, за сутки в регионе скончались еще восемь пациентов, зараженных коронавирусом. Общее количество летальных случаев достигло 537.
В тяжелом состоянии находятся 270 пациентов, из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в Барнауле могут вернуть некоторые "ковидные" ограничения.
Комментарии
Умножим на 10
Почему Надежду закрыли? Онкобольным вместо операции умирать от рака, так как боимся Ковида?
Ага, в барнауле 51.....хоть бы не позорились.... Минимум 151......вообще за дураков нас держат.
Ужас
Бездарное вранье
Кошмарили, кошмарили, да закошмарили. Все теперь взялись "умирать". Раньше температура, сопли - лег дома, отлежался и пошел дальше. А теперь при 37,5 всем терапевта, КТ и тест, иначе - смерть от Ковида. Моему ребенку отменили операцию в апреле из-за ковида вашего, назначили на конец октября (полгода!!!!! Карл). Если сейчас опять закроют больницы..кто ему объяснит, почему он страдает? врачи, ушедшие по чиху на больничный? томенка, франк, кто?
А как не будут расти случаи заболевания,если такие очереди в поликлиники ,в диагностический! Причём женщина из очереди пишет,что провела полдня в диагностическом в очереди,а у неё был ковид.
Кто проверяет соблюдение санитарных норм в поликлиниках,в диагностическом?
По фотографиям на амике не видно дистанции)))))
лег дома, отлежался и пошел дальше
какая прелесть, а прогул прилетит, то норм
хотя если ты пенс то конечно
Устроили панику, как полгода все было закрыто то ничего, только недавно возобновили приемы в поликлиниках. А тут неделя и все пропало.
Россия вошла в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безнала. Эксперты BCG заявили о "русском чуде". Судя по тенденции, в России сбылась мечта главы Минфина Антона Силуанова о безнале. И коронавирус сыграл здесь не последнюю роль.
Посмотрите кто получил выгоду. На фонде растут и богатеют одни спекулянты: инвестдома, биржа, перепродавцы продуктов ритейлеры, фарма, в то время как производители терпят крах а ресурсодобывающие компании уходят в долги. Население запугано, удаленка и маски становятся нормой. Очень удобно переформатировать весь мир таким способом.