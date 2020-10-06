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"Просто ложись и помирай". На что жители Алтайского края жалуются Виктору Томенко

, ИА "Амител"
Ситуация с COVID-19, кажется, затронула всех и каждого
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

Жители Алтайского края забросали комментариями пост из больничной палаты в Instagram губернатора Виктора Томенко. Одни пожелали главе региона скорейшего выздоровления, а другие решили пожаловаться на работу медучреждений и рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться в ситуации с коронавирусом. Как оказалось, для многих страница губернатора стала единственным местом, где об их проблеме услышали. Ведь ведомства и администрации реагировали на сообщения довольно быстро: либо объяснили, почему так произошло, либо обещали разобраться. О чем жалуются и что предлагают губернатору его подписчики –  читайте в обзоре amic.ru.

1
Не делают тесты на COVID-19

Что пишут?

"Виктор Петрович, Вам, конечно скорейшего выздоровления. Но обратите внимание на ситуацию и в Барнауле. Люди болеют, врачи отказывают в тестах, говорят, что в ваших интересах сдать анализ в частной клинике. А частные не принимают с признаками ОРВИ. Замкнутый круг. Становится хуже и хуже. И в поликлинике прямо говорят: вот будет пневмония, тогда и тест сделают", – пишет пользователь elenabulgakova8484.

"Скорейшего выздоровления и Вам и нам! Хотелось бы, чтобы статистика была немного реальнее. В поликлиниках не делают тесты, говорят, что их нет. Заведующая мне ответила, что у них приказ делать тесты только 65-летним. Мы всей семьей болеем. Пропало обоняние и вкус, больничный на пять дней, а потом иди и заражай всех? И таких как мы полные поликлиники, четыре часа сидим в очереди", – добавила пользователь odobrycheva.

"У нас тоже у одного проживающего совместно члена семьи пришел подтвержденный анализ. Сутки звонили, бились, чтобы приехали к нам, и дети маленькие есть, все чувствуют себя не очень. И нас**ь. Анализ только через 10 дней у остальных возьмут", – говорит anastasiyagavrilina7755.

Что говорят в правительстве Алтайского края?

"Согласно санитарным правилам анализы берут на 8-10 день. Когда у больного подтверждается COVID-19, то Центр гигиены и эпидемиологии проводит эпидрасследования, где уточняется ближний круг контакта. Затем Роспотребнадзор выдает постановления о самоизоляции на 14 дней. Этот документ необходим в первую очередь для предъявления на работе или учебе как обоснование отсутствия человека. Постановления доставляют гражданам по почте либо привозят на дом. Анализы контактным лицам сотрудники поликлиники проводят на 8-10 день. Уточнить статус контактного лица и проконсультироваться по дальнейшим действиям можно в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", тел. 50-68-23. Вопросы по доставке постановления можно задать Роспотребнадзору: 24-99-59, 66-54-24, 66-54-27. Также можно оформить запрос на доставку постановления по электронной почте. Для этого нужно написать в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по электронной почте mail@22.rospotrebnadzor.ru или на сайте, указав подробно ваши данные и данные человека с подтвержденным анализом на COVID-19, с которым вы были в контакте".

2
Больным COVID-19 не ставят уколы

Что пишут?

"У меня к вам вопрос, почему в данной тяжелой ситуации в регионе поликлиники не делают уколы людям, больным COVID-19 с пневмонией 1-й степени? Ведь это единственное, что может помочь больному справиться с этим заболеванием, избежать осложнений и хоть как-то разгрузить ковидные больницы. Прошу вас рассмотреть данный вопрос и спасти людей, которые лежат дома с высокой температурой, пневмонией и думают, что арбидолом, который прописывают терапевты, и прочими таблетками вылечатся", – спрашивает masha.kor24.

Что ответили в Минздраве:

"Лечение назначает врач индивидуально в зависимости от состояния здоровья пациента".

"Пациенты с подтвержденной (!) ковидной инфекцией изолируются и проходят лечение либо в домашних условиях, либо в госпитале, в зависимости от тяжести течения заболевания. Они не могут приходить в общую поликлинику в целях предотвращения заражения инфекцией окружающих".

3
Скорая едет долго

Что пишут?

"Вызвали скорую вчера в 19:00, у моего отца температура держится уже неделю 37-38, человеку 72 года, астматик еще к тому же, так вот скорая до сих пор едет к нам. В поликлинику не дозвониться, врача на дом вызвать невозможно. В скорую повторно дозвонился с пятого раза!!! После 30-40 гудков только ответили. И это скорая. Творится что-то ужасное в этом мире. Если заболел – просто ложись и помирай", – отмечает maximdonskich.

"И скорая, если ее так можно назвать, едет более суток! У нас в городе два экипажа на весь город работает? – спрашивает afanaseva___irina.

Что ответили в Минздраве:

"Здравствуйте. В последние дни выросло количество обращений в скорую помощь. В первую очередь обслуживаются вызовы, где есть непосредственная угроза жизни – травмы, кровотечения, инфаркты, инсульты".

4
Ситуации с больницами в городах

"Обратите внимание и на Рубцовск, у нас тоже скорая не едет, и брать тесты тоже отказываются. Люди не знают что делать..." – говорит al_eksandra4340.

"Обратите внимание на город Заринск!!! Мест не хватает в госпитале!!! Тесты не хотят брать! А в газете "Новое время" составили список лекарственных препаратов для самостоятельного лечения ОРВИ и пневмонии! Как сами люди могут определить, что у них пневмония?" – спрашивает tatianachernogaeva10.

"В Славгороде так же, госпиталь переполнен. Аппаратов ИВЛ не хватает. У меня папа и бабушка умерли в одну неделю!!! Куда бежать, куда о помощи кричать простым людям без бабок и связей!!!" – пишет jeny_bo.57.

"Виктор Петрович, обратите, пожалуйста, внимание на ситуацию в г. Яровое! МСЧ №128 не справляется с больными, а в нашем городе больше половины жителей – люди 65+!!! Помогите!" – просит irinasmirnova0308.

"Виктор Петрович, просьба огромная обратить внимание на МСЧ №128 в Яровом. Беда со средствами индивидуальной защиты у медперсонала", – говорит je_mappelle_vaiten.

Что ответили власти?

По данным руководства медучреждения, все необходимые средства индивидуальной защиты в МСЧ № 128 имеются: сформирован недельный запас. В зависимости от потребности и расходов СИЗов, учреждением будет произведена их дополнительная закупка, своими резервами медучреждения страхует и краевой Минздрав. Сообщаем также, что во всех ковидных госпиталях Алтайского края сформирован достаточный запас средств индивидуальной защиты – 421 тыс. комплектов, с учетом текущей эпидемиологической ситуации этого хватит на девять месяцев. На оперативном совещании в администрации Ярового слова главврача были неверно трактованы.

"Это недоразумение и неправильная трактовка слов. В нашем госпитале есть средства индивидуальной защиты, но с учетом того, что количество инфицированных коронавирусом в городе растет, нами рассматривается вопрос об увеличении коечного фонда, для этого и необходим запас СИЗов. Финансируется медсанчасть из федерального бюджета, процедура закупки займет продолжительное время, на этот период краевой Минздрав подстраховал нас собственными средствами защиты", – сообщил главный врач  ФГБУЗ МСЧ № 128 Ярового Валерий Сигарёв.

5
Проблема с КТ

Что пишут?

"Вам выздоровления! А что делать нам? Мы болеем вместе с мужем. Был контакт с пожилой мамой, у нее тоже появляются признаки болезни. Скорая открыто говорит, что им указано на КТ никого не возить, от госпитализации брать с людей отказы. Врачи не приходят, тесты делали сами (хорошо, что была возможность). Врач со скорой практически подтверждает, что помощи не будет", – говорит svetkis66.

"Болею ковидом 11-й день, живу в Новоалтайске, температура стабильно держится 37,5, кашель, КТ так и не сделали, и, наверное, вообще не сделают. В поликлинике, к которой отношусь, не дают талоны на КТ. Когда этот вопрос решится с КТ. Мало того, я сдала тест платно, покупаю лекарства за свой счет и лечусь дома сама по назначению врача. Хотела встать на очередь на КТ, тоже какие-то проблемы. Но кто-то лечится в больницах за счет государства, еще и не доволен. Люди, берегите себя, всем нам здоровья, нам нужно это пережить, переболеть, перетерпеть. Господи! Помоги всем нам", – говорит katrina_buket.

Ситуации взяты на контроль Минздрава.

6
Закрыли больницу

Что пишут?

"Виктор Петрович, как Вы относитесь к тому, что в Новоалтайске закрыли одну единственную больницу на весь город? Скорая помощь может и не успеть довезти больных до Барнаула... Кроме ковида есть еще и другие болезни!" – говорит yuliaeftina96.

Что ответили в Минздраве?

"Добрый день! В сложившейся тяжелой ситуации по заболеваемости острыми респираторными инфекциями, вызывающими пневмонию, была острая необходимость в открытии дополнительных мест для оказания помощи пациентам с тяжелым течением заболевания. В Барнауле все имеющиеся ресурсы уже задействованы, оставлены только многопрофильные стационары, оказывающие экстренную помощь по большому спектру болезней, имеющие для этого специализированное оборудование и врачей".

7
Очереди в поликлиниках

Что пишут?

"Уважаемый Виктор Петрович, наведите порядок в поликлинике № 14. Сегодня, 5 октября, для того чтобы получить талон к терапевту, нужно было простоять в очереди более пяти часов. В очереди стоят люди с температурой (чтобы получить талон в смотровой кабинет) и люди, которые не болеют простудными заболеваниями. Почему вы штрафуете людей без масок, а в поликлинике № 14 творится такое безобразие", – говорит sementina132.

"Виктор Петрович, а Вы через поликлинику в больницу попали? Сижу на приеме в железнодорожной поликлинике уже три часа, принимает один врач, принимает абсолютно всех, у кого температура. Мы тут все уже ковидом обменялись. Тут о социальной дистанции вообще не слышали. Почему один врач принимает, разве это нормально собирать такую очередь из больных людей?" – пишет evgeniyasavi.

"11-я взрослая поликлиника закрыта на карантин, вызвать врача на дом нереально, за все выходные так никто и не принял вызов, утром в поликлинике, где отдельный вход для температурящих, очередь более 30 человек, и следом уже более 20, работает один кабинет, и еще один периодически. Это невыносимо, человеку стало плохо в очереди, уже более 2,5 часа в очереди и еще люди не зашли. Скажите, о какой дистанции и защитных мерах может идти речь?" – спрашивает irina_iurevna.

8
Почему не закрывают школы?

Что спрашивают?

"У меня вопрос: почему школы не закрывают? Дети хоть и в легкой форме болеют, но они разносят это по семьям. В городе эпидемия, статистику реальную не показывают, у меня коллеги не могут дозвониться до Роспотребнадзора", – говорит пользователь marysa_7.

Что ответили в правительстве Алтайского края?

"Здравствуйте. Согласно санитарным правилам класс может быть закрыт на карантин, если количество заболевших учеников достигает 20%. Решение об этом принимает директор школы, Министерство образования. Классы закрываются в целях предупреждения распространения вирусных инфекций. Родителям и детям Роспотребнадзор в период сезонного распространения инфекций рекомендует соблюдать пять правил: 1) соблюдать гигиену рук (мыть с мылом либо обрабатывать дезинфицирующим средством); 2) соблюдать расстояние 1,5 метра от других людей и этикет – прикрывать рот и нос при кашле или чихании, пользоваться одноразовыми салфетками, избегать многолюдных мест; 3) вести здоровый образ жизни, включая полноценный сон, здоровое питание, физическую активность; 4) носить медицинскую маску; 5) в случае заболевания оставаться дома и обратиться к врачу".

9
Нет отопления в ковидном госпитале

Что пишут?

"Бийск, ковидный госпиталь в Первомайке!!! SOS! Люди!!! Нет отопления в больнице, люди с пневмонией лежат, нет элементарно даже лейкопластыря, чтобы капельницу укрепить. Помогите!!!" – сообщает 982svetlana.

Что ответили в Минздраве?

"Добрый день! Подача отопления в больницу началась еще в среду, но из-за технических сбоев есть проблемы, которые экстренно решаются с привлечением администрации города. Дефицита лекарственных препаратов на сегодня в больнице нет".

10
Рейды в автобусах по масочному режиму

Что пишут?

"Здравствуйте. А можно сделать рейды в автобусах Бийска. Народ все маски поснимал. Скорейшего выздоровления", – пишет tgsivova

Что ответили в администрации Бийска?

"Добрый день. Конечно, эта форма работы профилактики будет использоваться".

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

6.10.2020 13:57
- гость -

Наивные люди, жалуются тому КТО все это организовал, пока его не переведут в коридор ковидного госпиталя можно забыть о его человечности

6.10.2020 13:58
- гость -

Это вы пишущие сейчас об отсутствии медицины в этом и виноваты! Раньше, когда голосовали за обнуленного и в сентябре вы не знали об этом?! А если знали тогда зачем голосовали за ЕР и вождя - ведь это именно они "реформировали" (уничтожали) медицину для населения!!!

6.10.2020 14:02
гость

Минздрав пусть выходит в поликлиники полным составом и работают по образованию - лечат! К врачу не попасть - сдохнешь в очереди!

6.10.2020 14:06
гость

А чего вы хотели, голосовали за этот режим, получите. Вы еще не поняли, что в этой стране вы нужны в качестве рабов, а не граждан. Вы посмотрите на Беларусь и Киргизию, у них народ не ждет, а делает все возможное, возможно и не без 5й колонны.

6.10.2020 14:12
- гость -

У людей память как у рыбки, уже наверное забыли, за кого голосовали, да и вообще зачем нужны выборы, впрочем, какие выборы? Китайцы во всем виноваты, и Обама конечно. Ну или Трамп, я уже забыл.

6.10.2020 14:14
- гость -

Кто голосовал то?
За ер? Нет
На поправки?
Против
И что

6.10.2020 14:15
- гость -


6.10.2020 14:14
- гость -

неведитесь на ЭТИХ у них одна пластинка

6.10.2020 14:15
Как то так

Спасибо амику за подборку чиновничьих отписок. Общий смысл: Вы всё врёте, всё есть, всё работает. Не верьте глазам своим, верьте нашим отчётам.

6.10.2020 14:16
- гость -

Во всем виноват пу и ко, его вротимберги и вся система
Полиция прокуроры судьи, приставы и прочие прихлебатели

6.10.2020 14:19
- гость -

6.10.2020 14:14
- гость

Голосовали бюджетники, военные, пенсионеры, силовики, средневековые республики - и т.д. и т.п. Вам об этом не известно?!

6.10.2020 14:22
- гость -

6.10.2020 14:19
- гость -

не все понсионеры за пу
как и бюджетники
надо свою голову иметь

6.10.2020 14:25
- гость -

6.10.2020 13:57
- гость -
Наивные люди, жалуются тому КТО все это организовал, пока его не переведут в коридор ковидного госпиталя можно забыть о его человечности


вы правы... страшно далеки они от народа..
вспоминается герцен

6.10.2020 14:26
- гость -

6.10.2020 14:16
- гость -
Во всем виноват пу и ко, его вротимберги и вся система
Полиция прокуроры судьи, приставы и прочие прихлебатели

Все эти люди не дают народу маски одеть. Прям с лиц срывают)

6.10.2020 14:26
- гость -

Из статьи «Памяти Герцена» (1912) В. И. Ленина (1870—1924): «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но дело их не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен начал революционную агитацию».

Употребляется иронически по поводу замкнутого, далеко от основного населения страны сообщества (правящего класса, чиновников, богемы и т. д.).

6.10.2020 14:33
- гость -

6.10.2020 14:26
- гость -

Все эти люди не дают народу маски одеть. Прям с лиц срывают)


если б твоя эта маска помогала я б спала в ней стоя, но.
не помогла она никому.

6.10.2020 14:34
Как то так

Употребляется иронически по поводу замкнутого, далеко от основного населения страны сообщества (правящего класса, чиновников, богемы и т. д.).

Продолжение ироничного. "Они не должны думать о каждом, они должны думать о важном.
Бутерброд не лезет в рот, думаю как там народ "))

6.10.2020 14:36
- гость -

все лезет , как оказалось)

6.10.2020 14:38
- гость -


6.10.2020 14:22
- гость -

Нет головы в данной ситуации - как можно было пойти на незаконное голосования по т.н. поправкам в Конституцию, которое продолжалось несколько дней...

6.10.2020 14:39
- гость -

6.10.2020 14:15
- гость -

6.10.2020 14:14
- гость -

неведитесь на ЭТИХ у них одна пластинка


есть такое , боты без мозглые

6.10.2020 14:39
- гость -

6.10.2020 14:14
- гость -

И то, что граждан с избирательным правом много, а не Вы один. На сайте избиркома все цифры есть, и вывод из них ровно один - большинство всё устраивает, остальным тупо лень.

6.10.2020 14:40
- гость -

Согласно санитарным правилам класс может быть закрыт на карантин, если количество заболевших учеников достигает 20%. Решение об этом принимает директор школы, Министерство образования.

С ковидом , когда выявят заболевание у 20 процентов , болеть(зараженных) будут уже сто процентов.

6.10.2020 14:44
- гость -

Это готовые материалы для программ на ЦТ.
Жесть!!! Что тут скажешь?

6.10.2020 14:47
- гость -

НА АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ВЫДЕЛЯЮТ ДЕНЬГИ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ?

6.10.2020 14:50
- гость -

Ну вы же понимаете: их рать.

6.10.2020 14:52
- гость -

Власти региона считают койки, а нужно еще и искать медперсонал..

6.10.2020 14:56
- гость -

6.10.2020 14:39
- гость -
6.10.2020 14:14
- гость -

И то, что граждан с избирательным правом много, а не Вы один. На сайте избиркома все цифры есть, и вывод из них ровно один - большинство всё устраивает, остальным тупо лень.


на сайте избиркома вывесили вообще левые цифры ибо все давно подтирается и искажается.

6.10.2020 14:56
Итальянец

6.10.2020 13:58
- гость -
Это вы пишущие сейчас об отсутствии медицины в этом и виноваты! Раньше, когда голосовали за обнуленного и в сентябре вы не знали об этом?! А если знали тогда зачем голосовали за ЕР и вождя - ведь это именно они "реформировали" (уничтожали) медицину для населения!!!

Меня тоже это удивляет. 20 лет терпели, а теперь возбухать стали. То нового директора касками закидают во Владивостоке, то сами лес своими руками рубят, а потом "Путин, памаги наводнение". Нетушки, удавочку эту на своей шее вы сами добровольно затянули!!!

6.10.2020 14:57
- гость -

6.10.2020 14:47
- гость -
НА АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ВЫДЕЛЯЮТ ДЕНЬГИ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ?

в том то и дело что миллионами

6.10.2020 14:57
- гость -

деньги давно выделены, попилены, всего вам доброго

6.10.2020 15:01
- гость -

Власти региона не койки считают, а статистикой играют. по статистике на сегодня 14448 заболевших, 13068 вылечившихся и 227 смертей. итого больных по краю остается 1153. была новость, что в стационарах 3020 коек для ковидных больных. если всех больных из статистики уложить в больничку, то это будет порядка 30% коечного фонда.

6.10.2020 15:05
- гость -

"Мы всей семьей болеем. Пропало обоняние и вкус, больничный на пять дней, а потом иди и заражай всех? И таких как мы полные поликлиники, четыре часа сидим в очереди"
_________________________________________________________________
Как соблюдают правила безопасности в поликлиниках и кто это проверяет?

6.10.2020 15:09
гость

Ни кто ни за кого не голосовал. За всех проголосовали

6.10.2020 15:15
- гость -

Решили ускориться в зачистке территории?

6.10.2020 15:28
- гость -

да, все больше посещает мысль том, как был прав каддафи...



6.10.2020 15:39
- гость -

гостю 15.01 с офиц. сайта altairegion22.ru
Выздоровели 12 558 пациентов, в том числе за прошедшие сутки - 142 человека. Лечение в ковидных госпиталях проходят 1337 пациентов. В этих медучреждениях также находятся на лечении 1224 человека с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Еще 109 человек находятся в ковидных госпиталях по другим обстоятельствам.
----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна
Источник:

Вопрос - что делают 1224+109 чел.в ковидных госпиталях? Им не сделали тесты на ковид? Не выдают результаты тестов? Вот она неучтенка

6.10.2020 15:40
Гость

Жесть. Министр здравоохранения АК не справился со своими обязанностями. Крыть ему нечем. Это фиаско

6.10.2020 15:44
- гость -

гостю 15.01
с сайта altairegion22.ru
в ковидных госпиталях +1224 человека с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 + 109 человек по другим обстоятельствам.

Лежат люди без проведенных тестов или с неучтенными результатами? вот она неучтенка количества заболевших, которую хотят размазать на месяц видимо
отсюда и химичат со статистикой

6.10.2020 16:05
- гость -

6.10.2020 15:39
- гость -

это те, у кого матовое стекло по КТ( явный признак КОВИДа) но по тестам отрицательно
да и состояние по сатурации не дает их выписать домой, приберутся((

6.10.2020 16:09
IWANNA

Кошка бросила котят - это Путин виноват!!!

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