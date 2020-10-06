"Просто ложись и помирай". На что жители Алтайского края жалуются Виктору Томенко

Не делают тесты на COVID-19

Что пишут?

"Виктор Петрович, Вам, конечно скорейшего выздоровления. Но обратите внимание на ситуацию и в Барнауле. Люди болеют, врачи отказывают в тестах, говорят, что в ваших интересах сдать анализ в частной клинике. А частные не принимают с признаками ОРВИ. Замкнутый круг. Становится хуже и хуже. И в поликлинике прямо говорят: вот будет пневмония, тогда и тест сделают", – пишет пользователь elenabulgakova8484.

"Скорейшего выздоровления и Вам и нам! Хотелось бы, чтобы статистика была немного реальнее. В поликлиниках не делают тесты, говорят, что их нет. Заведующая мне ответила, что у них приказ делать тесты только 65-летним. Мы всей семьей болеем. Пропало обоняние и вкус, больничный на пять дней, а потом иди и заражай всех? И таких как мы полные поликлиники, четыре часа сидим в очереди", – добавила пользователь odobrycheva.

"У нас тоже у одного проживающего совместно члена семьи пришел подтвержденный анализ. Сутки звонили, бились, чтобы приехали к нам, и дети маленькие есть, все чувствуют себя не очень. И нас**ь. Анализ только через 10 дней у остальных возьмут", – говорит anastasiyagavrilina7755.

Что говорят в правительстве Алтайского края?

"Согласно санитарным правилам анализы берут на 8-10 день. Когда у больного подтверждается COVID-19, то Центр гигиены и эпидемиологии проводит эпидрасследования, где уточняется ближний круг контакта. Затем Роспотребнадзор выдает постановления о самоизоляции на 14 дней. Этот документ необходим в первую очередь для предъявления на работе или учебе как обоснование отсутствия человека. Постановления доставляют гражданам по почте либо привозят на дом. Анализы контактным лицам сотрудники поликлиники проводят на 8-10 день. Уточнить статус контактного лица и проконсультироваться по дальнейшим действиям можно в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", тел. 50-68-23. Вопросы по доставке постановления можно задать Роспотребнадзору: 24-99-59, 66-54-24, 66-54-27. Также можно оформить запрос на доставку постановления по электронной почте. Для этого нужно написать в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по электронной почте mail@22.rospotrebnadzor.ru или на сайте, указав подробно ваши данные и данные человека с подтвержденным анализом на COVID-19, с которым вы были в контакте".