Глава алтайского Минздрава призвал население не заниматься "сверхпотреблением" медпомощи

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов обратился к жителям Алтайского края с просьбой адекватно оценивать состояние своего здоровья и сообщать медикам достоверную клиническую картину.

"Вот это сверхпотребление грузом свалилось, в первую очередь, на поликлиническую часть. Это зачастую не позволяет реагировать на вызовы день в день. Мы сталкиваемся со случаями, причем очень часто, когда на том конце телефона нам говорят одну клиническую картину: температура 40 градусов, одышка. И мы едем в первую очередь к этому человеку, а все остальные откладываются. Приезжаем и видим совсем другую картину, где требуется банальная консультация", – рассказал Попов в интервью "Вестям-Алтай".

Как уже сообщал amic.ru, также глава алтайского Минздрава заявил, что ведомство намерено обратиться за помощью к частным клиникам региона. По словам Попова, сотрудников негосударственных медучреждений хотят позвать на работу в ковидные госпитали.