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Глава алтайского Минздрава призвал население не заниматься "сверхпотреблением" медпомощи

, ИА "Амител"
По словам Дмитрия Попова, нужно сообщать врачам достоверную клиническую картину
Фото: zdravalt.ru

Фото: zdravalt.ru

Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов обратился к жителям Алтайского края с просьбой адекватно оценивать состояние своего здоровья и сообщать медикам достоверную клиническую картину.

"Вот это сверхпотребление грузом свалилось, в первую очередь, на поликлиническую часть. Это зачастую не позволяет реагировать на вызовы день в день. Мы сталкиваемся со случаями, причем очень часто, когда на том конце телефона нам говорят одну клиническую картину: температура 40 градусов, одышка. И мы едем в первую очередь к этому человеку, а все остальные откладываются. Приезжаем и видим совсем другую картину, где требуется банальная консультация", – рассказал Попов в интервью "Вестям-Алтай".

Как уже сообщал amic.ru, также глава алтайского Минздрава заявил, что ведомство намерено обратиться за помощью к частным клиникам региона. По словам Попова, сотрудников негосударственных медучреждений хотят позвать на работу в ковидные госпитали.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

7.10.2020 10:46
АБОРИГЕН

Это не сверхпотребление, это развал системы здравоохранения. Не надо с больной головы на здоровую валить. Надо же было додуматься кому предъявить. Мы что, взносы с заработков платим чтобы вот это выслушивать?!

7.10.2020 10:49
- гость -

аа.. типа сами дурачки.... вот и получите, норм че

7.10.2020 10:49
- гость -

>когда на том конце телефона нам говорят одну клиническую картину:
>температура 40 градусов, одышка. И мы едем в первую очередь к этому
> человеку, а все остальные откладываются.
> Приезжаем и видим совсем другую картину...

Это сколько же по времени едут, что человек успел самовылечиться.... Неделю?

7.10.2020 10:50
- гость -

Перевожу "эскулапа" Попова - помирайте дома, система на вас не рассчитана.

7.10.2020 10:50
гость

Господин Попов, что значит сверхотребление медицинской помощи??? Т.е. за медицинской помощью, по-вашему, лучше вообще не обращаться??? Сразу нужно лечь и умереть дома всей семьей???

7.10.2020 10:52
- гость -

Вот помрёте - тогда обращайтесь

7.10.2020 10:52
- гость -

он совсем куку?
ткие бабульки были всегда, но.
сейчас действительно горожане нуждаются в помощи

7.10.2020 10:52
- гость -

едут сутками, люди сбили температуру

7.10.2020 10:53
Гость

В каком регионе мы живём ? Здесь всё поставлено с ног на голову . Нет жёсткого спроса с чиновников . Отсюда золочёные унитазы у руководителей краздрава пардон минздрмава и Крузаки с дворцами и домиками для прислуги.

7.10.2020 10:57
наблюдатель

он вообще нормальный???

7.10.2020 10:58
- гость -

золочёные унитазы у руководителей краздрава пардон минздрмава и Крузаки с дворцами и домиками для прислуги.

тип того, но вы верно путаете с 90ми годами жизнь богатеев , сейчас другие приоритеты в роскоши
но мысль верная

7.10.2020 11:02
Filin

Сверхпотребление МРТ уже обрезали. Плановый прием закрыли, дабы не напрягать систему здравоохранения. Интересный способ работы. Вопрос: за что мы платим в соцстрах (не надо говорить, что платит работодатель, ибо платят из нашего заработка)?

7.10.2020 11:03
гость

Последовательность действий крайздрава потрясает: сначала придумали не госпитализировать тех, у кого до 25% степень поражения легких, но мест в больницах не хватает, дальше придумали не давать направления на КТ чтобы и степень никто эту определить не смог, но мест в больницах опять не хватает, и следующий шаг: НЕ ЗВОНИТЕ И НЕ ПРИХОДИТЕ к нам, мы вообще не успеваем, помрите уже там наконец-то сами как-нибудь. Господин Попов, а не пора ли в отставку???

7.10.2020 11:06
- гость -

По 3 поликлинике скажу только хорошее, врач приехал на вызов, несмотря на загрузку (вызвали в 14-00, пришли в 18-20), больничный тоже удалось закрыть, пробыв в поликлинике чуть больше двух часов и простояв несколько очередей. Все в масках, больных отсортировывают на входе, в другую сторону, с больными остальные не пересекаются.

7.10.2020 11:07
- гость -

Отдельная палата губернатора это не сверхпотребление?

7.10.2020 11:07
- гость -

мне кажется Дмитрию Попову и его команде надо задуматься о нормальной организации работы и напрячься чтоб организовать нормально работу в регионе и задействовать все административные ресурсы, а не говорить когда людям можно кашлять или нет!

7.10.2020 11:10
гость

может на Попова пора жаловаться в Кремль?

Каждую осень наплыв в больницы, поликлиники, раньше же справлялись.

7.10.2020 11:12
гость

Если бы он не был главой алтайского Минздрава у его родных и знакомых тоже были бы проблемы с потреблением медицины по блату. А так у него сейчас все в порядке

7.10.2020 11:13
гость

отбиваются от пациентов, как от немцев во время войны

7.10.2020 11:15
- гость -

Когда то учили, что у больного нет специальных медицинских знаний, что бы адекватно оценивать своё состояние. Поэтому у каждого из нас своё понимание силы боли, переносимости высокой температуры и уровня силы кашля. То были другие времена в медицине.

7.10.2020 11:21
- гость -

Вот ему точно самому лучше будет лечиться. Боюсь, в больнице ему особо помогать выздороветь никто не поторопится. Есть формулировка: в связи с утратой доверия населения?

7.10.2020 11:21
гость

Это зачастую не позволяет реагировать на вызовы день в день

Это СКОРАЯ ПОМОЩЬ, охренеть. Хоть пожарные на пожар успевают день в день

7.10.2020 11:23
- гость -

Он вообще охренел??? Я вчера в фильтр-боксе в больнице на Южном 4.5 часа простояла, чтобы послушали и больничный оформили, кашель и температура, 37.5 4 дня, не сбивается ничем. В помещении около 16 кв.м человек 20, и на улице стоят. Люди с воспалением легких в очереди сидят, видимо скорую вообще не дождаться. И по скорой в этот же фильтр везут с воспалением легких. Врачей говорят нет вообще, половина уволилась, половина на больничном. Это для чего так организовано? Чтобы люди друг друга позаражали и через недельку дружно в больницу поехали? Попов вместо того, чтобы советы раздавать, этими вопросами заняться не хочет? И не нужно мне тут писать, что с такой температурой у врача делать нечего. У меня коллега с 37.2 еле рентгена добилась, воспаление легких оказалось

7.10.2020 11:25
- гость -

Пусть покажет что сам то сделал, например, какую помощь запросил у Москвы, сколько госпиталей просил построить, сколько и каких специалистов прислать и т.д. Как детсадовец несет чушь про злоупотребление медпомощью. Кто же сейчас ради прогулки в больницу пойдет?

7.10.2020 11:25
- гость -

А может пора оптимизировать крайздрав и всех этих бездельников и лоботрясов сидящих на откатах и хороших зарплатах, создающих видимость деятельности. А что медики молчат? Бояться за свои гроши?

7.10.2020 11:25
- гость -

Тихо вы про пожарных! а то скажут им можно а нам почему нельзя?
,
По делу: с утра моя коллега с 7 утра стоит в 14 ю поликлинику на прием температура 38 уже 3 день, время пол 12... еще ничего не получилось... шел 5!!! час

7.10.2020 11:25
- гость -

Может, и справедливы слова, не берусь дискутировать. Но в чем уверена, так это в том, что поликлиники не справляются в том числе и потому. что были закрыты продолжительное время для плановой помощи, а сейчас многие пошли скопом, что естественно. Поэтому, если закрыть поликлиники снова, то дальше будет еще сложнее выруливать.

7.10.2020 11:25
- гость -

7.10.2020 10:49
- гость -

Это сколько же по времени едут, что человек успел самовылечиться.... Неделю?

Аааа, ржака...

7.10.2020 11:27
гость

из его окна больницы с очередями не видно, так что не врите, а про суслика он не знает

7.10.2020 11:27
- гость -

7.10.2020 11:23
- гость -

Бардак сейчас везде, но, южнинская больница - вообще странное образование. Там в принципе всегда проблемы с руководством были. Машинка по перекачке бюджетных средств в карман.

7.10.2020 11:30
- гость -

7.10.2020 11:23
- гость -

Температура в 37 с небольшим как раз указывает на проблемы с легкими.

7.10.2020 11:32
- гость -

И Вам, Дмитрий, не хворать...

7.10.2020 11:32
- гость -


7.10.2020 11:27
гость
сходи внутрь проверь очередь, а то снег пошел

7.10.2020 11:35
Яя

кашель, температура 37,6, но не сбивается
на прием не берут, скорая на такую температут не едет
ждут кризис

7.10.2020 11:37
гiсть

если он считает, что его ведомство способно справляться в текущей ситуации (а проблема только в поведении больных), то наверное когда пандемия закончится, большую часть медиков можно будет сокращать

7.10.2020 11:38
месный

7.10.2020 11:03
гость

Походу уже ресурсов для своих не хватает.

7.10.2020 11:41
- гость -

7.10.2020 11:35
Яя
кашель, температура 37,6, но не сбивается
на прием не берут, скорая на такую температут не едет
ждут кризис


не надо 37,6 сбивать, сдайте лучше ОАК платно 100 рублей.

купите аспирин, амброксол, азитромицин + левофлоксацин, пейте 10 дней.
травы

7.10.2020 11:45
- гость -

Какая же он бездарность как руководитель. Это уму не постижимо!!!

7.10.2020 11:45
- гость -

Дмитрий вы ведь министр здравоохранения, а не директор цирка. Несете всякую дичь. Что вы сделали для развития здравоохранения АК с 2018 г.? За что мы налогоплательщики вам платим зарплату.

7.10.2020 11:48
- гость -

не надо 37,6 сбивать, сдайте лучше ОАК платно 100 рублей.

купите аспирин, амброксол, азитромицин + левофлоксацин, пейте 10 дней.
травы

Это да, если бы не больничный, за которым там стоять надо. Вот проблема в чем, на самом деле.

7.10.2020 11:48
Эх

Вот после таких заявлений Попова, на грани слабоумия, возрастает количество тяжёлых форм заболевания, ведущих к летпльному исходу.

7.10.2020 11:58
- гость -

Недель как закончилось лечение, каждый день вызываю врача не разу не пришёл, не выписывают и не лечат

7.10.2020 12:03
- гость -

Что-то покричали про ковидных ограничений и тишина. Никто не бежит, не собирается, не принимают указы.

7.10.2020 12:15
- гость -

гостю 11.48
..возрастает количество тяжёлых форм заболевания, ведущих к летпльному исходу

уже, батенька, уже... на 6.10 в АК тяжелобольных 270 (89 ИВЛ), для сравнения Новосибирск - тяжелобольных 59 (7 ИВЛ).
Сколько из них умрут? 50%? 70%?

У власти сейчас тенденция(запрет КТ, запрет тестов на ковид, перегрузка мед. сферы) не регистрировать тяжелобольных и смерти от ковид (тихо мрите дома сами)

7.10.2020 12:15
- гость -

7.10.2020 11:06
- гость -

Карпов молодец мужик, общалась не раз, помогал, так что так держать!

7.10.2020 12:16
- гость -

Дмитрий Владимирович, на сколько эффективна кора дуба в лечении внебольничных пневмоний? Как мы тут все поняли с вопросами обычной медицины это не к вам.

7.10.2020 12:17
- гость -

так то новосибирск.
там и КТ сделать можно платно , пусть уже за 2700, а раньше по 1200 было, но все таки...

7.10.2020 12:18
nik

куда же этот глава или голова смотрела, когда стрижей приглашали... где был роспотребнадзор и прочие советники, прокиляли всё...
привлечь бы их по полной
https://www.amic.ru/news/468637/

7.10.2020 12:22
- гость -

Ситуация с этим министром прямо совсем критичная. Почему наши депутаты молчат? Где Романенко? главный единорос. Это что за крышевание то такое?

7.10.2020 12:26
- гость -


7.10.2020 12:16
- гость -
Дмитрий Владимирович, на сколько эффективна кора дуба в лечении внебольничных пневмоний?

Сходите в бабкам-травницам. Может быть, они помогут?..

А в больницы сейчас лучше не ходить. За многие часы в очередях велик шанс получить от соседей по очереди другие вирусы, и заболеть сразу 2-3 болезнями.

7.10.2020 12:30
- гость -

принесли сандали Митю в Барнаул, а тут все злые..

7.10.2020 12:40
- гость -

от соседей по очереди другие вирусы, и заболеть сразу 2-3 болезнями.

это какими например?

7.10.2020 12:47
- гость -

7.10.2020 12:30
- гость -
Значит далее пора идти, где его еще не знают. И злые мы не первые судя по всему.

7.10.2020 12:47
Гость

Где депутаты АКЗС ? Здесь Глава Алтайского Минздрава нас за дураков держит , сидит умничает с довольной физиономией на ТВ . А дело швах идём дружно ко дну ?

7.10.2020 12:55
сто рублей

7.10.2020 11:25
А что медики молчат?

То есть ты за компом посидишь, а медики за тебя ещё и выступать должны. Норм позиция, чё.

7.10.2020 13:13
Эксперт

Господин Попов человек приезжий и судя по всему не надолго
Очевидно что наше министерство провалило тест на проф пригодность в организации мер контроля и выявления ковид
Врет в данных собственные слова противоречат друг другу
Где оборудование для выявления пневмании? Как информируется население ? Где лекарства? Где организация пунктов диагностики? Как организованна отработка запросов населения на оказание помощи? Почему губернатора везут в краевую больницу что противоречит всем нормам безопасности и ставит под угрозу всю больницу а простых людей оставляют умирать на улице? где новый коечный фонд? Бездействие и безразличие к людям вот девиз новой команды губернатора!

7.10.2020 13:31
- гость -

А не пора ли г-ну (читать, кто, как хочет) Попову возвращаться на родину, в Красноярск?

7.10.2020 13:46
- гость -

7.10.2020 13:31
- гость -

И желательно побыстрее! Только кто нас послушает....

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