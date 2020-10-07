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Алтайский Минздрав попросит помощи у частных клиник

, ИА "Амител"
Ведомство хочет временно забрать сотрудников из негосударственных медучреждений в ковидные госпитали
Дмитрий Попов / Фото: zdravalt.ru

Дмитрий Попов / Фото: zdravalt.ru

Минздрав Алтайского края готовит необычное обращение к медикам частных клиник региона. Министерство хочет предложить врачам негосударственных медучреждений трудоустройство в ковидные госпитали, чтобы они действительно помогли системе здравоохранения.

"Мы готовы привлекать медицинские организации, которые сегодня погружены в систему обязательного медицинского страхования, это и вызовы на дом, и дистанционное сопровождение пациентов", – заявил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов в интервью "Вестям Алтай".

Как уже сообщал amic.ru, медучреждения Барнаула захлебываются от наплыва пациентов. В больницах и поликлиниках скапливаются многочасовые очереди.

При этом, по словам Попова, власти намерены сократить плановую медпомощь в городах, в которых сложилась наиболее неблагоприятная обстановка по заболеваемости ОРВИ, пневмонией и COVID-19. Это Барнаул, Бийск, Рубцовск и Славгород.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

7.10.2020 07:06
- гость -

Лучше бы на время напряженности запустили механизм оказания мед. Помощи по полису ОМС в частных клиниках. И удивились бы где принимали бы больше народу в государственных или частных

7.10.2020 07:07
Медведь-шатун

Ну вот сейчас и посмотрим на оскал рынка или зрелость общества. Мы же вытравливали прследние 30 лет человечность и прививали материальные ценности.

7.10.2020 07:09
- гость -

Кто к вам пойдёт, если вы не платите? И само отношение к работникам какое?
Они поэтому и ушли в частные

7.10.2020 07:18
- гость -

Ну нормально так придумали!!!!! Еще и частных клиник лишить! А может правильнее просить помощи у Москвы, чем отбирать последнюю возможность у населения получить медицинскую помощь?! Нам что теперь - заворачиваться в чистое и ползти в сторону Михайловки? Умники т.м....

7.10.2020 07:19
Пионер

Интересный план - уменьшить оказание плановой медпомощи, чтобы частные врачи, оставшиеся без зарплаты, сами потянулись в гос.клиники. Добровольно-то мало кто пойдет на скотски организованную работу

7.10.2020 07:43
Как то так

Ага, прям стоят на низком старте, как побегут в госпиталя. Если только под угрозой отзыва лицензии и сертификатов?

7.10.2020 07:44
CALIBR

Идея фикс. Частники именно сейчас , как никогда востребованы на своих рабочих местах, оказывая более или менее качественные услуги населению.
Обязать - значит применить меры принудительного характера к владельцам бизнеса , что не есть комильфо для всех и уж ни в коей мере не ведёт к повышению качества услуг населению.

7.10.2020 07:51
- гость -

7.10.2020 07:44
CALIBR

Обязать - значит применить меры принудительного характера к владельцам бизнеса , что не есть комильфо для всех и уж ни в коей мере не ведёт к повышению качества услуг населению.

"Невидимая рука рынка" так нас учили с 90 х

7.10.2020 07:51
- гость -

Врачи закончились? Можно мобилизовать колдунов и знахарок.

7.10.2020 07:52
Доктор

Платите деньги врачам и не придётся искать! А то многие ушли в различные сферы, потому что невозможно семью прокормить!!!

7.10.2020 07:53
- гость -

ну а что вы хотите от этого государства

7.10.2020 07:55
- гость -

Самое время понять и знать - сколько платят врачам в России и на Алтае. Престижно ли быть доктором? Уважаемый ли человек врач в наше время?

7.10.2020 08:06
Знаток

А сколько врачей можно нанять, если разделить бонусы глав врачей и директоров государственных медицинских учреждений

7.10.2020 08:12
- гость -

Сейчас кто-то здесь начнет за клятву Домкрата агитировать, как пить дать. Типа русские врачи всегда кладут жизни на алтарь общества, и прочая лабуда.

7.10.2020 08:18
CALIBR

7.10.2020 07:51
- гость -
"Невидимая рука рынка" так нас учили с 90 х
+++++++++++++
Это ни в коем случае не соотносится к понятию "рынок" - более схоже на старый и добрый советский "базар".

7.10.2020 08:22
- гость -

А что раскудахтались, большая часть врачей в пла ных клиниках -это колымщики, которые работают в обычных и всеми путями перетягивают к себе на прием в платную, одни и теже лица, поступили по скорой в БСМП принимала врачь, спустя трое суток эта же тетя в Надежде уже кардиолог Высшей категории

7.10.2020 08:24
- гость -

Вот вам и министр попов. Этот смех -всё на что он способен. Характеризует всё наше правительство. Мы вам (в лучшем случае) ни чем не мешает,а вы нам помогите трудом и налогами

7.10.2020 08:32
- гость -

08:22
- гость -
поступили по скорой в БСМП принимала врачь, спустя трое суток эта же тетя в Надежде уже кардиолог Высшей категории
----------
Так понимаю, что вы возмутились и отказались от её услуг? Да\Нет?

7.10.2020 08:33
- гость -

А что раскудахтались, большая часть врачей в пла ных клиниках -это колымщики, которые работают в обычных и всеми путями перетягивают к себе на прием в платную, одни и теже лица, поступили по скорой в БСМП принимала врачь, спустя трое суток эта же тетя в Надежде уже кардиолог Высшей категории

А Надежда разве частная клиника?

7.10.2020 08:34
- гость -

7.10.2020 08:22
Надеюсь, эта врач уже ушла из БСМП

7.10.2020 08:36
- гость -

08:33
- гость -
А Надежда разве частная клиника?
-----------
Да им пофиг, они пока к земле готовятся, всегда найдут слюны, что бы плюнуть в рядового, нищего врача.

7.10.2020 08:42
- гость -

что вы возмутились и отказались от её услуг?

он в дичайшей депрессии, мир рухнул, как дальше жить то?

7.10.2020 08:45
Гвоздь

Чета ржу. Чтобы сотрудники частных клиник, чья основная задача - раскрутить пациента на лечение несуществующих болячек, пошли действительно отпахать "на производство". Да больничный возьмут все разом.

7.10.2020 08:50
- гость -

Ну поржи, Гвоздь, судьба у тебя такая.

7.10.2020 08:52
- гость -

Самое время понять и знать - сколько платят врачам в России и на Алтае.

ставка 13 тыс (высшая категория), надбавка за интенсивность 30% к ставке, 2 доплаты по 2 постановлениям правительства 80 и 23 тыс, минус 13%, равняется 104 на руки.
получал 2 месяца. работа 6 часов в красной зоне, 6 в зеленой, опять 6 в красной, 6 в зеленой. потом не дома, а в коттедже рядом 6 или 12 часов и по новой на суточную смену. всего 360 часов в месяц.
а потом пневмония, КТ2, и месяц в больнице. сейчас на больничном дома. ГБ 5.

7.10.2020 08:53
- гость -

Чета ржу. Чтобы сотрудники частных клиник, чья основная задача - раскрутить пациента на лечение несуществующих болячек, пошли действительно отпахать "на производство". Да больничный возьмут все разом

Интересно было бы в твою голову заглянуть, узнать, как устроена твоя вселенная? Это где все, что связано с коммерцией, развод на деньги, а все, что бесплатно, искреннее, настоящее, и от всего сердца? Сколько тебе лет, и как ты да этого возраста умудрился дожить?

7.10.2020 08:55
- гость -

08:45
Гвоздь
Чета ржу. Чтобы сотрудники частных клиник, чья основная задача - раскрутить пациента на лечение несуществующих болячек,
-----
Ой дурак, ой дураак.

7.10.2020 09:07
CALIBR

7.10.2020 08:52
- гость -
++++++++++++++
Уважаю.

7.10.2020 09:08
месный

7.10.2020 08:53
- гость -

Ты походу один из таких вот раскручивающих на бабки?

Медицина, это для любого тёмный лес напрочь, ничё толком не узнать, а за жизнь свою каждому очково - вот тут то и отличное поле для разводилова, особенно если учесть тотальную круговую поруку, при обращении самый главный вопрос который задают - а у кого до меня были, и чё вам там сказали/диагностировали и вот если расскажешь, то и тут всё точь в точ будет, а если чё соврёшь то каждый раз чёто новое узнаешь.

7.10.2020 09:09
Гость

7.10.2020 08:52
- гость
Спасибо вам,ДОКТОР!!!!

7.10.2020 09:14
- гость -

Министерство хочет предложить врачам негосударственных медучреждений трудоустройство в ковидные госпитали, чтобы они действительно помогли системе здравоохранения

молодца
вначале путем оптимизации их вытеснили из КГБУЗ-ов на вольные хлеба, а теперь значит ввертайтесь взад на добровольных началах...
ну-ну)))

7.10.2020 09:20
- гость -

А Надежда разве частная клиника?

Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «Надежда»

7.10.2020 09:20
- гость -

7.10.2020 08:32

- гость -
Обязательно, еще и жалобу в минздрав написали(толку ноль) с нее кардиолог ВЫСШЕЙ категории как с дворника профессор

7.10.2020 09:28
- гость -

7.10.2020 08:52

- гость -
А теперь глянь на такой расчет-------в марте оплатил налоги и закрыли работы НЕТ долги растут таже пнивмония и помоши нет (не месяц за за неделю такие колымщики загнали) - труп и семья с долгами, или пахол на стройке не за 104тр а за 40 и таже схема, а водители, энергетики, сантехники, продавцы, полиция, и т.д. , так что не плачь как сказали цари заразился--значит сам виноват Маску Не носил

7.10.2020 09:32
- гость -

зато налоговая исправно опять прислала конверт с начисленным налогом из инвентаризационной стоимости квартиры, д****ы
то, что заявление в прошлом году написано это хрень.
опять тащиться туда но.
туда не попасть!!

7.10.2020 09:35
- гость -

заразился--значит сам виноват Маску Не носил

ну ты и дятел.
работа в скафандре по 24 часа не снимая. маски нет, есть противовирусный респиратор и шлем защитный...
по поводу 104 в месяц. это по сути доплата за ковид по 2 постановлениям. а фактически работа забесплатно.
хочешь попробовать?

7.10.2020 09:38
- гость -

7.10.2020 08:52
- гость -

Спасибо Вам огромное! Поправляйтесь!

7.10.2020 09:38
- гость -

7.10.2020 09:35
- гость -


это был сарказм, видимо..
зря вы так...

7.10.2020 09:40
- гость -

7.10.2020 08:52
- гость -

ну хотя бы 104...
я работаю по такому же графику, не в медицине, однако,
месяц в ГБ 5, больничный 2 месяца, в итоге контора накрылась , всех сократили. сидим на попе ровно

7.10.2020 09:49
- гость -

Опять на Попова бочку катите, человеку настроение портите только. Он наверное вечером икотой исходит от вас желчных

7.10.2020 09:54
- гость -

Ну по икает да перестанет.
А по факту то, ну попросили,будут частники в конце концов помогать или нет?

7.10.2020 09:57
- гость -

Оставьте частников в покое. Сейчас хотя бы в частные клиники есть возможность обратиться и получить помощь. И этого лишить хотите?

7.10.2020 09:59
- гость -

7.10.2020 09:35

- гость -

Ты это обьясни водителям кондукторам, продавцам и т.тд. Они БЕЗ скафандров и всяких доплат работали и налоги платили чтобы тебе доплаты сделали,

7.10.2020 09:59
- гость -


- гость -
7.10.2020 08:52

С таким графиком работы и 100% вероятностью заболеть - там, наверное, уже и никаким деньгам не рад. Это Вы еще с ковид официально работали, а остальные врачи-терапевты - к которым очереди чихающих и кашляющих стоят, которые на скорых - им и за ковид-то, если и платят то половину..

спасибо Вам

7.10.2020 10:05
- гость -

7.10.2020 09:20
- гость -
Там и гос. контора - Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Алтайский краевой онкологический диспансер» (КГБУЗ «АКОД») - тоже "Надежда".

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