Алтайский Минздрав попросит помощи у частных клиник

Минздрав Алтайского края готовит необычное обращение к медикам частных клиник региона. Министерство хочет предложить врачам негосударственных медучреждений трудоустройство в ковидные госпитали, чтобы они действительно помогли системе здравоохранения.

"Мы готовы привлекать медицинские организации, которые сегодня погружены в систему обязательного медицинского страхования, это и вызовы на дом, и дистанционное сопровождение пациентов", – заявил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов в интервью "Вестям Алтай".

Как уже сообщал amic.ru, медучреждения Барнаула захлебываются от наплыва пациентов. В больницах и поликлиниках скапливаются многочасовые очереди.

При этом, по словам Попова, власти намерены сократить плановую медпомощь в городах, в которых сложилась наиболее неблагоприятная обстановка по заболеваемости ОРВИ, пневмонией и COVID-19. Это Барнаул, Бийск, Рубцовск и Славгород.