10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае. Ежедневную сводку опубликовал оперативный штаб региона по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее количество летальных исходов с начала эпидемии в крае на 7 октября составляет 547. В 243 случаях причиной стал коронавирус.
За сутки в регионе выявили 129 случаев зараженных COVID-19. Общее число инфицированных выросло до 14 577 человек. Выздоровели 12 652 человека.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 47, Бийск – 17, Первомайский район – 9, Камень-на-Оби – 6, Змеиногорский, Локтевский районы – по 5 заболевших, Славгород, Зональный, Крутихинский, Солонешенский районы – по 3 заболевших, Алейск, Калманский, Смоленский, Целинный Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Рубцовск, Алейский, Алтайский, Бийский, Ельцовский, Косихинский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
В тяжелом состоянии находятся 265 пациентов, из них 97 подключены к аппаратам ИВЛ. На 7 октября в ковидных госпиталях Алтайского края свободны 446 коек.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в ближайшее время в Алтайском крае могут вернуть большинство "ковидных" ограничений. В частности, Роспотребнадзор предлагает запретить деятельность торговых и детских развлекательных центров, а также ограничить плановую медпомощь.
Комментарии
К чему эти совершенно не соответствующие реальности цифры. Ну на делают тесты даже наверное и 10% заболевших. И КТ не делают. И болеют многие даже не уходя с работы,потому что попробуйте попасть к врау. Почему люди,готовящие эту статистику считают нас идиотами?
Интересно, почему в списках нет города Ноаоалтайска, как будто его уже не существует?
Судя по количеству больных в поликлиниках и больницах веру в эти цифры нет.
Интересно, почему в списках нет города БЕЛОКУРИХА, как будто его уже не существует?
7.10.2020 12:12
- гость -
Интересно, почему в списках нет города Ноаоалтайска, как будто его уже не существует?
Сейчас есть хорошая отмазка-программа на компьютере так считает.
сметут скоро этот минздрав
ВОЗ в Белокуриху научную экспедицию отправляет, последний оплот планеты.
Вспомим красивых стрижей
https://www.amic.ru/news/468637/
и скажем спасибо главам города, минздрава, роспотребнадзора, допустившим массовое скопление людей, неспособных делать минимальные прогнозы.... зато весело было, улицы перекрывали, чтобы все вместе и поближе
7.10.2020 12:18
- гость -
сметут скоро этот минздрав
Кто сметет?... Он же памятник!
7.10.2020 12:09
гость
Так люди готовящие эту статистику, считают что от болезни помогают маски и закрытые больницы! Обратите внимание, роспотребнадзор и минздрав открыто говорят, что не надо ходить в больницы, а чтобы люди не нарушали их указ, они их (больницы) просто напросто закрывают! А потом нам же и рассказывают, как опасен вирус и сколько людей умерло!
7.10.2020 12:21
nik
засохни уже со своим днем города.а
все лето люди болели, поликлиники клозд
больницы клозд
новые ковидные госпитали не построили, аппаратов КТ нет.
чего ждали , спрашивается??????
Вы что хотите как юэсэй ?
7.10.2020 12:18
- гость -
Если давно не смели, значит имеет вес.
Через полгода, когда появится статистика по смертям, будет ясно что творится сейчас.
Если будет рост +50%, как это было в других регионах на пике эпидемии, это будет означать что на Алтае было +50 дополнительных смертей в день, а не 10 как сегодня.
Будет ясно, сколько "не учли по приказу сверху"
10 умерло это, я так понимаю, примерно из 1300 которых лежат в ковидных госпиталях с диагнозом ковид,
а сколько умерло из примерно 1200, которые также лежат в ковидных госпиталях с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией (без диагноза ковид)?
и что за отчеты по свободным койкам? в больницу трудно попасть уже и по знакомству и за деньги (или это свободные койки в каком-то сарае на границе АК?) В больницах заняты все коридоры.
учитесь сами ставить системы, медсестры нарасхват
учитесь ставить уколы в/м,
разбирайтесь сами в схемах лечения
покупайте сами препараты и лечитесь.
только так.
иначе не вывезти, друзья мои..
Работающим в горячей зоне врачам поклон до земли. Вот кого активно рублем надо поддерживать и на кого молиться надо
Работающим в горячей зоне врачам поклон до земли. Вот кого активно рублем надо поддерживать и на кого молиться надо
И получают они 288 рублей в час за свой труд и риск. Долги ли проработают?
Может уже минздраву, или кому то другому набраться мужества и запосить помощь у федерального центра? Ну не справляются наши медики поток больных огромный.
7.10.2020 12:36
- гость -
хорошо, скажите где написать заявления что бы не платить налог на ОМС?
Как можно меньше мясомолочки, как можно больше лука и чеснока каждый день.
Вместо кофе с сахаром - настои противовоспалительных трав.
Надо наконец-то понять, что расчитывать можно только на свой иммунитет.
"Лечение" антибиотиками только садит печень и как следствие общий иммунитет организма.
Ни личный, ни групповой иммунитет к ковиду не вырабатывается. Люди будут заражаться вновь и вновь, пока полностью не посадят свои лёгкие, после чего - смерть.
Подробнее - поисковик: Ужас от Чепурнова: надежды на коллективный иммунитет от ковида уже нет
7.10.2020 12:44
- гость -
Может уже минздраву, или кому то другому набраться мужества и запосить помощь у федерального центра? Ну не справляются наши медики поток больных огромный.
Заболеваемость по отчётам низкая, помощь не дадут. Если показать действительные, снимут голову.
А почему нет прибавки в статистике по Краснощековскому району, оттуда уже есть смерти и не 10 заражённых. Может поэтому у нас все плохо, что наше Правительство правду людям не показывает и никаких мергеля принимает. Москва приглашает медиков учебе из Алтая, которые работали там весной. Где Мэр Барнаула? У нас на 11.10 приглашают на ипподром людей на бега???
7.10.2020 12:21
nik
а кто этим собравшимся мешал маску одеть, или дома остаться, если нет инстинкта самосохранения то тут уже никто не поможет
Надо во все госпиталя казачков заслать, чтобы койки свободные подсчитали и больных и жителям доложили
7.10.2020 13:10
Житель
А почему нет прибавки в статистике по Краснощековскому району, оттуда уже есть смерти и не 10 заражённых.
Ровно по той же причине, почему нет про Белокуриху
Усё отлично, идем ко дну...
дада все по плану
Министр бездарность полная
7.10.2020 12:21
nik
а кто этим собравшимся мешал маску одеть, или дома остаться, если нет инстинкта самосохранения то тут уже никто не поможет
По-вашему,все заболевшие не носили маски и поэтому типа сами виноваты?А если носили и заболели?Проблема не в том,что много заболевает,а в том,что наши чиновники ничего не сделали за полгода,чтобы улучшить качество и доступность медпомощи!Им проще все закрыть!На сколько теперь оставят людей без операций,планового лечения?Полгода?Год?И статистика по короне улучшится-ведь люди умрут по другим причинам!Самоизоляция в нашей стране-это самообразование детей и самолечение их родителей!
За лето бабки попилили и ничего не сделали, а теперь незнают че делать. Вот и весь сказ.
7.10.2020 12:58
Правда
На улице вон снег идёт, ты бы лучше траву с газона себе усиленно заготавливало чем тут трындеть, а то есть тебе скоро нечего станет.
эта не та трава на наших газонах
Смертность по России (11 615:188) = 1,62%
Смертность по Алт.краю (129:10) = 7.75%
Почти в 5 раз выше!!!!!!!!!!!!
Делайте выводы, либо заболевших больше, либо медицинская помощь в разы хуже, а скорее всего и то и другое. Иного не дано.