10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае. Ежедневную сводку опубликовал оперативный штаб региона по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее количество летальных исходов с начала эпидемии в крае на 7 октября составляет 547. В 243 случаях причиной стал коронавирус.

За сутки в регионе выявили 129 случаев зараженных COVID-19. Общее число инфицированных выросло до 14 577 человек. Выздоровели 12 652 человека.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 47, Бийск – 17, Первомайский район – 9, Камень-на-Оби – 6, Змеиногорский, Локтевский районы – по 5 заболевших, Славгород, Зональный, Крутихинский, Солонешенский районы – по 3 заболевших, Алейск, Калманский, Смоленский, Целинный Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Рубцовск, Алейский, Алтайский, Бийский, Ельцовский, Косихинский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии находятся 265 пациентов, из них 97 подключены к аппаратам ИВЛ. На 7 октября в ковидных госпиталях Алтайского края свободны 446 коек.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в ближайшее время в Алтайском крае могут вернуть большинство "ковидных" ограничений. В частности, Роспотребнадзор предлагает запретить деятельность торговых и детских развлекательных центров, а также ограничить плановую медпомощь.