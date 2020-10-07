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Новости

10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

, ИА "Амител"
В регионе выявили еще 129 заболевших COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае. Ежедневную сводку опубликовал оперативный штаб региона по мониторингу ситуации с COVID-19. Общее количество летальных исходов с начала эпидемии в крае на 7 октября составляет 547. В 243 случаях причиной стал коронавирус.

За сутки в регионе выявили 129 случаев зараженных COVID-19. Общее число инфицированных выросло до 14 577 человек. Выздоровели 12 652 человека.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 47, Бийск – 17, Первомайский район – 9, Камень-на-Оби – 6, Змеиногорский, Локтевский районы – по 5 заболевших, Славгород, Зональный, Крутихинский, Солонешенский районы – по 3 заболевших, Алейск, Калманский, Смоленский, Целинный Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Рубцовск, Алейский, Алтайский, Бийский, Ельцовский, Косихинский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В тяжелом состоянии находятся 265 пациентов, из них 97 подключены к аппаратам ИВЛ. На 7 октября в ковидных госпиталях Алтайского края свободны 446 коек.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что в ближайшее время в Алтайском крае могут вернуть большинство "ковидных" ограничений. В частности, Роспотребнадзор предлагает запретить деятельность торговых и детских развлекательных центров, а также ограничить плановую медпомощь.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

7.10.2020 12:09
гость

К чему эти совершенно не соответствующие реальности цифры. Ну на делают тесты даже наверное и 10% заболевших. И КТ не делают. И болеют многие даже не уходя с работы,потому что попробуйте попасть к врау. Почему люди,готовящие эту статистику считают нас идиотами?

7.10.2020 12:12
- гость -

Интересно, почему в списках нет города Ноаоалтайска, как будто его уже не существует?

7.10.2020 12:12
Как то так

Судя по количеству больных в поликлиниках и больницах веру в эти цифры нет.

7.10.2020 12:14
- гость -

Интересно, почему в списках нет города БЕЛОКУРИХА, как будто его уже не существует?

7.10.2020 12:15
Как то так

7.10.2020 12:12
- гость -
Интересно, почему в списках нет города Ноаоалтайска, как будто его уже не существует?

Сейчас есть хорошая отмазка-программа на компьютере так считает.

7.10.2020 12:18
- гость -

сметут скоро этот минздрав

7.10.2020 12:20
Для 12;14

ВОЗ в Белокуриху научную экспедицию отправляет, последний оплот планеты.

7.10.2020 12:21
nik

Вспомим красивых стрижей
https://www.amic.ru/news/468637/

и скажем спасибо главам города, минздрава, роспотребнадзора, допустившим массовое скопление людей, неспособных делать минимальные прогнозы.... зато весело было, улицы перекрывали, чтобы все вместе и поближе

7.10.2020 12:22
- гость -

7.10.2020 12:18
- гость -
сметут скоро этот минздрав

Кто сметет?... Он же памятник!

7.10.2020 12:25
- гость -


7.10.2020 12:09
гость
Так люди готовящие эту статистику, считают что от болезни помогают маски и закрытые больницы! Обратите внимание, роспотребнадзор и минздрав открыто говорят, что не надо ходить в больницы, а чтобы люди не нарушали их указ, они их (больницы) просто напросто закрывают! А потом нам же и рассказывают, как опасен вирус и сколько людей умерло!

7.10.2020 12:26
- гость -

7.10.2020 12:21
nik

засохни уже со своим днем города.а
все лето люди болели, поликлиники клозд
больницы клозд
новые ковидные госпитали не построили, аппаратов КТ нет.
чего ждали , спрашивается??????

7.10.2020 12:27
Рубцовчанин

Вы что хотите как юэсэй ?

7.10.2020 12:28
- гость -

7.10.2020 12:18
- гость -
Если давно не смели, значит имеет вес.

7.10.2020 12:29
- гость -

Через полгода, когда появится статистика по смертям, будет ясно что творится сейчас.
Если будет рост +50%, как это было в других регионах на пике эпидемии, это будет означать что на Алтае было +50 дополнительных смертей в день, а не 10 как сегодня.
Будет ясно, сколько "не учли по приказу сверху"

7.10.2020 12:31
- гость -

10 умерло это, я так понимаю, примерно из 1300 которых лежат в ковидных госпиталях с диагнозом ковид,
а сколько умерло из примерно 1200, которые также лежат в ковидных госпиталях с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией (без диагноза ковид)?

и что за отчеты по свободным койкам? в больницу трудно попасть уже и по знакомству и за деньги (или это свободные койки в каком-то сарае на границе АК?) В больницах заняты все коридоры.

7.10.2020 12:36
- гость -

учитесь сами ставить системы, медсестры нарасхват
учитесь ставить уколы в/м,
разбирайтесь сами в схемах лечения
покупайте сами препараты и лечитесь.
только так.
иначе не вывезти, друзья мои..

7.10.2020 12:38
- гость -

Работающим в горячей зоне врачам поклон до земли. Вот кого активно рублем надо поддерживать и на кого молиться надо

7.10.2020 12:42
- гость -

Работающим в горячей зоне врачам поклон до земли. Вот кого активно рублем надо поддерживать и на кого молиться надо

И получают они 288 рублей в час за свой труд и риск. Долги ли проработают?

7.10.2020 12:44
- гость -

Может уже минздраву, или кому то другому набраться мужества и запосить помощь у федерального центра? Ну не справляются наши медики поток больных огромный.

7.10.2020 12:48
- гость -


7.10.2020 12:36
- гость -

хорошо, скажите где написать заявления что бы не платить налог на ОМС?

7.10.2020 12:58
Правда

Как можно меньше мясомолочки, как можно больше лука и чеснока каждый день.
Вместо кофе с сахаром - настои противовоспалительных трав.
Надо наконец-то понять, что расчитывать можно только на свой иммунитет.
"Лечение" антибиотиками только садит печень и как следствие общий иммунитет организма.
Ни личный, ни групповой иммунитет к ковиду не вырабатывается. Люди будут заражаться вновь и вновь, пока полностью не посадят свои лёгкие, после чего - смерть.

Подробнее - поисковик: Ужас от Чепурнова: надежды на коллективный иммунитет от ковида уже нет

7.10.2020 12:59
- гость -

7.10.2020 12:44
- гость -
Может уже минздраву, или кому то другому набраться мужества и запосить помощь у федерального центра? Ну не справляются наши медики поток больных огромный.

Заболеваемость по отчётам низкая, помощь не дадут. Если показать действительные, снимут голову.

7.10.2020 13:10
Житель

А почему нет прибавки в статистике по Краснощековскому району, оттуда уже есть смерти и не 10 заражённых. Может поэтому у нас все плохо, что наше Правительство правду людям не показывает и никаких мергеля принимает. Москва приглашает медиков учебе из Алтая, которые работали там весной. Где Мэр Барнаула? У нас на 11.10 приглашают на ипподром людей на бега???

7.10.2020 13:14
- гость -

7.10.2020 12:21
nik
а кто этим собравшимся мешал маску одеть, или дома остаться, если нет инстинкта самосохранения то тут уже никто не поможет

7.10.2020 13:14
Гость

Надо во все госпиталя казачков заслать, чтобы койки свободные подсчитали и больных и жителям доложили

7.10.2020 13:16
- гость -

7.10.2020 13:10
Житель
А почему нет прибавки в статистике по Краснощековскому району, оттуда уже есть смерти и не 10 заражённых.

Ровно по той же причине, почему нет про Белокуриху

7.10.2020 13:33
- гость -

Усё отлично, идем ко дну...

7.10.2020 13:37
- гость -

дада все по плану

7.10.2020 13:40
- гость -

Министр бездарность полная

7.10.2020 13:47
- гость -


7.10.2020 12:21
nik
а кто этим собравшимся мешал маску одеть, или дома остаться, если нет инстинкта самосохранения то тут уже никто не поможет

По-вашему,все заболевшие не носили маски и поэтому типа сами виноваты?А если носили и заболели?Проблема не в том,что много заболевает,а в том,что наши чиновники ничего не сделали за полгода,чтобы улучшить качество и доступность медпомощи!Им проще все закрыть!На сколько теперь оставят людей без операций,планового лечения?Полгода?Год?И статистика по короне улучшится-ведь люди умрут по другим причинам!Самоизоляция в нашей стране-это самообразование детей и самолечение их родителей!

7.10.2020 13:48
Alex1976

За лето бабки попилили и ничего не сделали, а теперь незнают че делать. Вот и весь сказ.

7.10.2020 13:49
месный

7.10.2020 12:58
Правда

На улице вон снег идёт, ты бы лучше траву с газона себе усиленно заготавливало чем тут трындеть, а то есть тебе скоро нечего станет.

7.10.2020 13:51
- гость -

эта не та трава на наших газонах

7.10.2020 13:51
Математика - наука точная

Смертность по России (11 615:188) = 1,62%
Смертность по Алт.краю (129:10) = 7.75%
Почти в 5 раз выше!!!!!!!!!!!!

Делайте выводы, либо заболевших больше, либо медицинская помощь в разы хуже, а скорее всего и то и другое. Иного не дано.

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