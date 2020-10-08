Губернаторских елок в Барнауле в 2020 году не будет

Алтайский театр драмы в 2020 году не будет проводить губернаторские елки для школьников. Об этом во время пресс-конференции 8 октября рассказала директор учреждения Любовь Березина.

По ее словам, поводом служит запрет на проведение массовых мероприятий для школьников из-за сложной эпидемиологической ситуации. При этом без зрелищ дети не останутся: театр ставит новогоднюю сказку "12 месяцев", которую ребята смогут посетить в индивидуальном порядке с родителями.

Как уже сообщал amic.ru, по последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае с начала эпидемии составляет 14 711 человек. Умерли с подтвержденным ковидом 557 пациентов.