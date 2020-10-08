Губернаторских елок в Барнауле в 2020 году не будет

Алтайский театр драмы в 2020 году не будет проводить губернаторские елки для школьников. Об этом во время пресс-конференции 8 октября рассказала директор учреждения Любовь Березина.
По ее словам, поводом служит запрет на проведение массовых мероприятий для школьников из-за сложной эпидемиологической ситуации. При этом без зрелищ дети не останутся: театр ставит новогоднюю сказку "12 месяцев", которую ребята смогут посетить в индивидуальном порядке с родителями.
Как уже сообщал amic.ru, по последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае с начала эпидемии составляет 14 711 человек. Умерли с подтвержденным ковидом 557 пациентов.
Комментарии
еще дожить надо...
тут не знаешь что завтра то будет...
еще про 8 марта напишите, ага
Кстати, а куда делся арбидол?
т.е. привозить толпой не будут, типа эпидемия, а по одиночке на полный зал - пожалуйста
да ну ничего страшного в отмене данного мероприятия- раздадут в школе подарки
8.10.2020 15:58
гость
Кстати, а куда делся арбидол?
——-
Скупили граждане России. Лечиться на дому от подлого ковида, который теперь именуется орви
гость
Кстати, а куда делся арбидол?
никуда не делся, есть в наличии
например в аптека со склада сегодня купили
Отменить новый год - это круто! Вот Вам всем!