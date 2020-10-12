В ГИБДД рассказали подробности ДТП на трамвайных путях в Барнауле

В отделении пропаганды ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием двух автомобилей на пересечении улиц Северо-Западной и Георгия Исакова.
Предварительно установлено, что 41-летний барнаулец за рулем Mazda CX-7, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил автомобилю с главной дороги и столкнулся с Mazda 6 под управлением 32-летнего мужчины.
Пострадавших в результате ДТП нет. Водитель СХ-7 с признаками опьянения отказался от медосвидетельствования, против него оформлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия.
Как ранее сообщил amic.ru, вечером 11 октября на пересечении улиц Северо-Западной и Георгия Исакова столкнулись два авто. Со слов очевидцев, один из автомобилей перелетел через трамвайные рельсы и частично загородил проезд, а второй остался на путях.
Комментарии
За пьяную езду необходимо лишать права на управление сразу на 10 лет. Дополнительно к этому штраф в 300-500 тыс. рублей. Не можешь выплатить, конфискация автомобиля (который сразу же после задержания должен быть отправлен на штраф-стоянку).
Всё естественно после того, когда такой закон будет работать в равной степени и для сотрудников ГИБДД, работников городской и краевой администрации и прочих избраенных каст.
Полицаи палки зарабатывают с видеокамер
Но камера не определит трезвость водилы
Может пора выгонять весь этот штабной-планктон в поля ???
У меня большое сомнение что главный краевой гаишник сдаст спортивные нормативы самостоятельно
Что значит "против него оформлен протокол"?
Лишать только прав на 10 лет, если без жертв, с полной компенсацией ущерба всем!
Я готова подписаться о том,что подобных нужно лишать прав сразу на 10 лет или пожизненно.Хватит с ними сюсюкаться..
12.10.2020 11:03
АБОРИГЕН
Считаю что автомобиль должен конфисковаться в любом случае, не зависимо от штрафа. Нет автомобиля - нет соблазна сесть за руль пьяным. "Хороший" пример подал глава Октябрьского района г. Барнаула, прав лишен, а он все равно за руль сел...
12.10.2020 11:08
- гость -
Какие спортивные??? Мое мнение, судя по тому что творится с безопасностью на дорогах в городе, он и ПДД то наверно не сдаст!
12.10.2020 11:17
- гость -
Ничто не мешает купить новый или вписаться кому-нибудь в страховку. Не достаточно конского штрафа. Причем машина должна конфисковаться вне зависимости его это был автомобиль или он был просто вписан в страховку.
1 - машина может быть не того кто ехал - на жене, на родителе, на юр. лице, в аренду взял... Лишать - обязательно. Пусть не на 10, пусть на 3 , но (не знаю делают ли так сейчас) раньше было что через половину срока 1,5 года можно было получить. Этого быть не должно.
Но главное - как часто вас ГАИ останавливает ? раз в год ? он и без прав может потом ездить не поими сколько. Дак вот если лишен и поймали без прав за рулем - давать год исправительных работ.
12.10.2020 11:19
- гость -
Судя по тому что творится на дорогах, ПДД и безопасность две большие разницы.
12.10.2020 11:15
Бабуля
Ну вы же понимаете, что ему ничто не помешает сесть за руль без прав. Собственно, так и происходит - как пьянь за рулем, так уже лишенная прав зачастую.
12.10.2020 11:25
АБОРИГЕН
Да, я с этим согласен, что не важно чей автомобиль, самое главное, что управлял человек в алкогольном или наркотическом состоянии. А хозяин машины должен задуматься давать автомобиль или нет.
12.10.2020 11:30
АБОРИГЕН
Большинство людей нарушают ПДД ОСОЗНАННО!!! Вот что настораживает и озадачивает! Мое мнение, что за три нарушения в год, надо отправлять водителя на пересдачу ПДД.
12.10.2020 12:04
- гость -
Значительная часть людей в нашей стране нарушают ПДД НЕ ОСОЗНАННО. Плохие дороги, невнятная разметка, противоречиво расставленные знаки, произвол ГИБДД в конце концов и прочие "нюансы". Их что, тоже на пересдачу? Нет, "три нарушения" в сегодняшней ситуации это дальнейшее потворство бардаку и коррупции.