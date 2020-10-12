169 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 169 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 15 338, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 63, Бийск – 25, Новоалтайск – 20, Заринск – 12, Первомайский район – 11, Косихинский район – 8, Калманский район – 5, Рубцовск – 4, ЗАТО Сибирский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Троицкий, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Славгород, Бийский, Михайловский, Панкрушихинский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

За сутки в регионе скончались еще пять пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 589.

В тяжелом состоянии, по данным на 12 октября, находятся 278 пациентов, из них 113 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 260 коек.

Как ранее сообщал amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал в своем Instagram, что заседание оперштаба состоится в понедельник, 12 октября. По его итогам глава региона может внести изменения в свой "ковидный" указ, ужесточив ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.