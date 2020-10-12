169 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 169 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 15 338, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 63, Бийск – 25, Новоалтайск – 20, Заринск – 12, Первомайский район – 11, Косихинский район – 8, Калманский район – 5, Рубцовск – 4, ЗАТО Сибирский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Троицкий, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Славгород, Бийский, Михайловский, Панкрушихинский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
За сутки в регионе скончались еще пять пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 589.
В тяжелом состоянии, по данным на 12 октября, находятся 278 пациентов, из них 113 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 260 коек.
Как ранее сообщал amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал в своем Instagram, что заседание оперштаба состоится в понедельник, 12 октября. По его итогам глава региона может внести изменения в свой "ковидный" указ, ужесточив ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Комментарии
В Псковской области, Астрахани и городе Нариманов Астраханской области специалисты Минобороны возводят медицинские центры, сообщается в газете «Красная звезда». Также продолжается строительство медцентра в Североморске Мурманской области.
В Псковской области военные возводят детское инфекционное отделение на 60 койко-мест. В Астрахани и Нариманове идет строительство вух многофункциональных медцентров на 100 койко-мест каждый. Аналогичный медцентр строят в Североморске.
С просьбой о помощь в строительства отделения губернатор Псковской области Михаил Ведерников 15 сентября обратился к президенту России Владимиру Путину. Всего за полгода по поручению президента Минобороны построило 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны.
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Дмитрий Владимирович, Виктор Петрович - ваш выход
А это новость ещё от начала апреля:
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Министерство обороны в разных регионах страны возводит 16 госпиталей. Это многофункциональные центры с кабинетами узких специалистов. А сейчас, в условиях коронавируса, здесь будут оборудованы специальные инфекционные отделения.
«Каждый госпиталь, в среднем 60 или 100 койкомест, это 200 дополнительно врачей. На сегодняшний день наши специалисты проходят дополнительное обучение в военно-медицинской академии, там у нас открыт самый современный медицинский центр, мы открыли суперсовременную клинику несколько лет назад, которая подготовит наших специалистов по всей России», — сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
К строительным работам привлечены железнодорожные и инженерные войска России. Один из самых больших медцентров — на 200 мест — возводят в Хабаровском крае.
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В апреле уже подсуетились многие....
В апреле народ и самоизолировали для того что-бы они подсуетились, а они бабло распилили и рады.
Зачем нам госпитали? Губернатор уже вылечился.
169? Ой не верю....
А мы будем сидеть и ждать когда по 200-300 человек за сутки будет???
12.10.2020 13:06
- гость -
От пнемвонии, может, и вылечился. А остальное-то никуда не девалось, всё при нём. Вернее, всё при них, при одичалых манагерах.
12.10.2020 13:23
Гость
Вы что еще верите этой статистике))
А ковид20 будет?
сегодня все поди закроют
Все-это что? Вас что кто-то заставляет ходить куда-то?Моя семья и на стрижей не таскалась,например.Не люблю сборища с кучей кричащей пьяни.Бродить по торговым центрам тоже никого не заставляют-сами прутся и детишек тащат на машинках кататься
12.10.2020 13:23
Гость
А мы будем сидеть и ждать когда по 200-300 человек за сутки будет???
Сейчас в день по 2000-3000-5000, как не больше.
Только никто слабобольных и бессимптомников не учитывает.
По слухам в Белокурихе по 50 в день находили ковидников, но в статистике Белокурихи нет (пару рас в месяц по 1-2 человека, и недавно осмелились 6 показали).
В районах многих по статистике 0-1, а в комментах люди говорят что половина села болеет...
Я думаю что не менее трети людей уже перенесла ковидлу.