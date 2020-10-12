В алтайском Роспотребнадзоре объяснили, кто входит в круг контактных лиц зараженного COVID

Заместитель главы алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 12 октября рассказала, кто входит в число контактных лиц зараженного коронавирусом.

По ее словам, к контактному кругу относятся члены семьи, коллеги по работе, которые находятся в одном кабинете. Остальным просто нужно соблюдать меры предосторожности. Люди из числа контактных обследуются на 8-10 день. Обязательные тесты делают пациентам с внебольничной пневмонией, лицам 65+, медицинским работникам, которые имеют риск заражения.

Указать себя контактным можно по электронной почте Роспотребнадзора – mail@22.rospotrebnadzor.ru.