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В алтайском Роспотребнадзоре объяснили, кто входит в круг контактных лиц зараженного COVID

, ИА "Амител"
Таких людей обследуют не сразу
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Заместитель главы алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе онлайн-брифинга 12 октября рассказала, кто входит в число контактных лиц зараженного коронавирусом. 

По ее словам, к контактному кругу относятся члены семьи, коллеги по работе, которые находятся в одном кабинете. Остальным просто нужно соблюдать меры предосторожности. Люди из числа контактных обследуются на 8-10 день. Обязательные тесты делают пациентам с внебольничной пневмонией, лицам 65+, медицинским работникам, которые имеют риск заражения. 

Указать себя контактным можно по электронной почте Роспотребнадзора – mail@22.rospotrebnadzor.ru.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.10.2020 15:12
- гость -

29,09 взяли на ковид. 8.10 положительный-звонок из 14 поликлиники после многочисленных жалоб. 9.10 врач из поликлиники в коридоре замер на кислород, пожелания дышать небулайзером. ВСЕ! Трое контактных ПОФИГ

12.10.2020 15:15
- гость -

Сегодня 14 дней как у нас с работы уехал в больничку зараженный. Никого не тестировали. а количество людей на работе с каждым днём уменьшается в пользу сидящих дома с ОРВИ.

12.10.2020 15:19
- гость -

Всё бесполезно. Всех короновирусных уже никак не отследить и не остановить этот процесс.

12.10.2020 15:21
- гость -

Пусть не врет про обязательные тесты медработникам.

12.10.2020 15:39
- гость -

с 5 числа в ковидном госпитале три человека с работы.

12.10.2020 15:44
- гость -

12 поликлиника-последний тест для медработников был летом.

12.10.2020 15:56
- гость -

на фига сюда свои отчеты шлете? ЗАЧЕМ???? есть ваш президент, есть министр попов, есть губернатор томенко. Вот мне нафига эта информация на новостном сайте? не читать не получится, вы как тараканы ковидные во все щели пролезаете

12.10.2020 16:05
Океана

12.10.2020 15:56
- гость -

И все же ни читайте.

12.10.2020 16:27
- гость -

Просто слов нет!
Это ведь даже не просто вранье. А наглая ложь от должностного лица.
А после этого они говорят, сами виноваты.
Они с тем же успехом могли бы говорить, что мёртвых воскрешают

12.10.2020 16:42
- гость -

В одном китайском городе выявили в городской больнице 12 заражённых. Теперь за пять дней там сделают 9 миллионов тесто на вирус, чтобы выявить всех заражённых и избежать карантина. Попов, учись!

12.10.2020 16:50
- гость -

12.10.2020 15:21
- гость -
Пусть не врет про обязательные тесты медработникам.


Люто ++++++++++++++100500.
Родственник в кавидном госпитале в красной зоне в Шинниках, третью неделю работает, еще неразу тест на Ковид не делали!!!!!!!!!!

12.10.2020 17:36
Елена Булгакова (Терехина)_odnoklassniki

Интересно кому их вообще делают и откуда статистика? Людям с явными симптомами тоже не делают. Да и ладно тест, он и правда не особо что меняет в лечении. Всё равно одинаково лечат, что ОРВИ, что ковид. Гораздо хуже ситуация с КТ. Невозможно сделать КТ, а делать флюорографию, на которую отправляют теперь вместо КТ практически нет смысла. По словам самих же врачей, ковидная пневмония не выявляется другими методами, кроме КТ. Получается пока сосем загибаться не начнешь, даже надеяться на обследвание и лечение нет смысла. Поэтому столько запущенных случаев. Поэтому столько людей на ИВЛ....

13.10.2020 09:06
из кабинета

Да... Врут и не краснеют, у нас в отделе 2-е ковидных коллег, ни у кого из нас тесты не делали. Сегодня третий позвонил, что высокая температура, пошел в поликлинику(желаем ему удачи), а мы ждем когда наша очередь не дай Бог. Только на Бога и приходится надеяться, больше, как показывает сложившаяся ситуация, не на кого.

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