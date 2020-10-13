Алтайский Минздрав: повторное тестирование на коронавирус никто не отменял

Чтобы закрыть больничный после COVID-19, жителям Алтайского края по-прежнему нужно сдать два контрольных теста с отрицательным результатом. Об этом amic.ru рассказали в региональном Минздраве.
В социальных сетях, в частности в комментариях на странице губернатора Виктора Томенко в Instagram, жители края жаловались на то, что поликлиники якобы перестали делать повторные тесты и – при условии хорошего самочувствия – пациента выписывают с больничного и через 14 дней после даты проведения исследования с положительным результатом.
Ранее в алтайском Роспотребнадзоре объяснили, кто входит в число контактных лиц зараженного коронавирусом. По словам заместителя руководителя ведомства Ульяны Калининой, это члены семьи заболевшего и коллеги по работе, которые находятся в одном кабинете. Люди из числа контактных обследуются на 8-10 день. Обязательные тесты делают пациентам с внебольничной пневмонией, лицам 65+, медицинским работникам, которые имеют риск заражения.
Комментарии
Хоть бы перечитывали, что сами сказали, уже заврались по третьему кругу, полный беспредел
вранье, у мужа сейчас ковид, с 05.10.2020 по 19.10.2020 на больничном, врач сказала никто теста повторного не будет делать, просто придет и закроет больничный и на работу. ФИО контактных в больнице никто не спрашивал, просто сами сидим дома. Никто нам никаких тестов не делал и не звонил. Постановление роспотребнадзора если и принесут, то задним числом.
для выхода с больничного после COVID-19 по-прежнему нужно сдать два отрицательных теста
С выходом проблем нет, проблема со входом, никто тесты не делает. Можно с ковидом еще пару недель на работу проходить, чтобы скорая вообще перестала брать трубку
У меня с 3 октября подтвержденный ковид. Сообщила в 11 поликлинику. Сказали, что врача не будет. Лечусь сама. Заболел муж. У него 38-38,5 уже 10-й день. Ходил на прием. Просидел 6 часов в очереди к врачу. Сделали рентген, который пневмонию не показал. Врач в заключении не исключил острую пневмонию. Мазок на ковид делать не стали, не смотря на контакт со мной с подтвержденным ковидом. Сказали нет постановления, нет мазка. В Роспотребнадзоре сказали, что бы из центра гигиены передали обо мне информацию. Непонятно, почему информация из поликлиники № 11 не поступила в центр гигиены. По телефону можно сделать до 60 звонков. Постоянно занято.
-Обязательные тесты делают пациентам с внебольничной пневмонией, лицам 65+, медицинским работникам, которые имеют риск заражения.
Сейчас знакомая 66 лет идет из поликлиник № 10, по рентгену 2-х стороняя н/долевая пневмония, температура, никаких мазков на ковид не делали, отправили домой лечиться.
Где тест можно платно сдать ?
13.10.2020 12:30
- гость -
Должно быть не в Алтайском крае.
Есть кто переболел здесь? кажите когда вернется обоняние? невозможно уже неделя прошла(
когда вернется обоняние?
знакомый месяц болеет (сначала дома, теперь в больнице), обоняние еще не вернулось.
я так понимаю, у всех по разному
Двое родственников 65+, гоняли в поликлинику на рентген. Диагноз - пневмония, тест никто не делал.
Через несколько дней стало совсем плохо, только тогда увезли по скорой, сделали тест и КТ. Ковид подтвердился, а мест в больнице, сказали, нет даже в коридоре. Отправили лечиться домой.
Казалось бы, тут все сошлось - 65+, пневмония - ан нет, все равно до критической ситуации тест не делают.
Где тест можно платно сдать ?
Гемотест, Инвитро, Здоровье
у всех по разному
,
спасибо
Губернатор и министр оперативно за несколько дней всего начали отрабатывать то, что им настрочили в комментах последние пару недель возмущённые граждане и сделано уже не мало надо сказать :
1) новые томографы куплены (когда запустят пока молчок)
2) доп персонал из других регионов ищется и даже уже якобы нашлись привлечённые врачи из Красноярска(не удивительно), Мск, Нск и почему-то Калининграда.
3) алгоритм действий для только что заболевших граждан вроде составлен, колл-центры открыты (правда дозвониться в них все равно сложно)
4) по нехватке лекарств в аптеках губернатор куда-то там пишет письмо, может подкинут чего, тоже плюсик
5) новые ковидные центры открываются, их качество - отдельная тема, но сам факт вроде подтверждён, тоже плюс, что делать
Ps. Формально вроде все делается. Будет ли результат, покажет время, но шаги в целом в правильном направлении. Не ясно только, почему сами не могли эти все сделать летом заранее без доведения общественности до белого каления
Тест методом ПЦР делают в диагностическом центре. (я сдавала, правда в июле). Муж оплатил, я только на сдачу приехала. Сдавала в отдельно стоящей машине во внутреннем дворе диагностического. Как сейчас, в связи с погодой, не знаю. В поликлинике ставили ОРВИ. Когда пропало обоняние, решила сдать платно - в итоге, COVID. Рекомендую взять в диагостическом пароль от личного кабинета, тогда все тесты, которые вам будут делать будут отражается в личном кабинете через три дня после сдачи. Я знала, что у меня ковид, а в поликлинику мои данные так и не поступали, пока поликлиника сама запрос не сделала. Постановление мне так никто и не принес. Ситуация была просто удручающая, уже тогда никакие телефоны не отвечали, а что про сейчас говорить. Обоняние вернется обязательно, не переживайте, но сначала будут очень очень отдаленно запахи чувствоваться. Как-будто вы в одной комнате, а запах в другой, хотя он под носом. Примерно месяц, полтора потребуется. Но и сейчас как-то по-другому с запахами у меня. А когда болела,
Хлорку нюхала и не чувствовала, было страшно. Кто-то спрашивал про потливость - мокрая была, как будто
13.10.2020 12:43
- гость -
Есть кто переболел здесь? кажите когда вернется обоняние? невозможно уже неделя прошла(
———
Если в течение 7-10 обоняние ввернулось, то велика вероятность, что болезнь у вас протекает в легкой форме. Если нет, сочувствую
что болезнь у вас протекает в легкой форме
Второй раз за год уже, в марте все было так же - обоняние не было только 2 дня, сейчас больше(
,
Вот знаете мне так страшно болеть этой заразой как представить себе пройти все круги ада с тестами и больничным. Благо на работе понимают и не требуют оформлять больничный, отправили на удаленку. Как представлю пол дня в поликлинике с температурой -жуть!
Один плюс пропаже нюха- лук резать без слез класс)))))
НО спалить что нибудь на кухне реально!
13.10.2020 13:42
- гость -
Нюхните спирта, нашатырного. Почувствуете мозгом что вам впендюрили, но запаха нет. Это забавно, можно развлечься не плохо без девочек.
13.10.2020 13:50
- гость -
а Вы знаете толк в развлечениях!))))
.
а есть развлечения если я девочка?
13.10.2020 13:58
- гость - Это универсально пользуйтесь на здоровье.
Мерси. Спалила ужин в духовке. Только сизый дым даёт знать что все готово. Впредь сидеть только на кухне пока нюх не вернётся.