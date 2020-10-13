Жители Алтайского края смогут добровольно поучаствовать в клинических испытаниях второй вакцины от COVID-19. Препарат разработали в государственном научном центре "Вектор".

Как сообщает ТАСС, исследование препарата пройдет после процедуры его регистрации. Изучать действие вакцины будут на добровольцах, которые подпишут документы о согласии на участие. На данном этапе набор участников еще не стартовал, сейчас идут переговоры с клиническими центрами. Отмечается, что четверть подопытных вместо вакцины получит плацебо.

Всего планируется провести два клинических исследования. В одном поучаствуют 150 человек старше 60 лет, в другом – 30 тысяч старше 18 лет. Испытателями вакцины смогут стать жители разных субъектов – в том числе Алтайского края, Новосибирской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в Алтайский край поступила первая партия российского лекарства от COVID-19.