Жители Алтайского края смогут добровольно поучаствовать в клинических испытаниях второй вакцины от COVID-19. Препарат разработали в государственном научном центре "Вектор".
Как сообщает ТАСС, исследование препарата пройдет после процедуры его регистрации. Изучать действие вакцины будут на добровольцах, которые подпишут документы о согласии на участие. На данном этапе набор участников еще не стартовал, сейчас идут переговоры с клиническими центрами. Отмечается, что четверть подопытных вместо вакцины получит плацебо.
Всего планируется провести два клинических исследования. В одном поучаствуют 150 человек старше 60 лет, в другом – 30 тысяч старше 18 лет. Испытателями вакцины смогут стать жители разных субъектов – в том числе Алтайского края, Новосибирской области, Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее в Алтайский край поступила первая партия российского лекарства от COVID-19.
Комментарии
А сколько вообще будет разработано вакцин и в чем разница.
я предлагаю испытывать все вакцины на чиновниках, они же придумали коронавирус пусть их и колят
Я за.
13.10.2020 11:46
- гость -
Гамалеи вроде бы векторная, а эта пептидная.
у яя оторвать яи и посмотреть, как это поможет борьбе с ковидлой
опять про Америку
в США испытания своих вакцин проводят Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer совместно с BioNTech.
Компания Johnson & Johnson сообщила, что прекратила испытания своей вакцины от COVID-19 из-за заболевания у одного из добровольцев.
AstraZeneca дважды приостанавливала испытания своей вакцины, которую она разрабатывает совместно с Оксфордским университетом.
Вакцина Вектора уникальна и не содержит в себе живого вируса, для нее используются искусственные материалы и её проверяют даже на 65+
11:46 - гость - "А сколько вообще будет разработано вакцин и в чем разница."
Делаете поиск по ниже набранному тексту:
@ Вакцина – Все новости | Коронавирус COVID–19 ...@
Выходите на сайт: стопкоронавирус.рф/news/
И начинаете изучать опубликованные статьи. Например, на 2 закладке читаем сообщение:
@ Попова рассказала, кому подойдет вакцина от коронавируса @
Амик, куда обращаться добровольцам?
Как добровольно поучаствовать в клинических испытаниях второй вакцины от COVID-19.
Раньше опыты ставили на неграх и индусах. А теперь, вот, на нас.
13.10.2020 15:05
- гость -
Вы всерьез полагаете, что клинические испытания абсолютно всех лекарств проводятся в Индии или Африке?