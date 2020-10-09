В Алтайский край поступила первая партия российского лекарства от COVID-19

В государственной сети "Аптеки Алтая" появился отечественный препарат для лечения COVID-19 – "Коронавир".

Всего в регион поступило 20 упаковок лекарства, а на следующей неделе ожидается поставка еще 50, сообщают "Вести-Алтай". На сайте "Аптек Алтая" указана стоимость одной упаковки "Коронавира" (50 таблеток) – 12 705 рублей. На курс надо как минимум две пачки. Таким образом, на лечение уйдет не менее 25 тысяч рублей при средней зарплате по региону 28 797 рублей.

При этом жители края уже успели раскупить 18 упаковок препарата – согласно сайту сети, в наличии остались только две пачки в барнаульском филиале.

Напомним, что действующим веществом "Коронавира" является фавипиравир в дозировке 200 мг. Ранее в Росздравнадзоре заявили, что обнаружили у российского лекарства побочный эффект, который проявляется в виде нарушения моторных функций.

Позднее некоторые врачи заявили, что относиться к сообщению о побочных действиях российского препарата от COVID-19 следует критически.