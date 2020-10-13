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Новости

Алтайский Минздрав ответил на жалобы онкобольных на невозможность госпитализации

, ИА "Амител"
В министерстве заявили, что в краевом онкодиспансере "никому не отказывают"
Фото: akod22.ru

Фото: akod22.ru

Министерство здравоохранения Алтайского края ответило на жалобы пациентов, которые не могут попасть на лечение в онкодиспансер из-за невозможности сдать анализ на ковид. Подобные сообщения появлялись в соцсетях, а накануне, 12 октября, известный алтайский писатель Анатолий Кирилин на своей странице в Facebook также рассказал, что не может попасть в медучреждение.

Как отметили в Минздраве, с началом обострения эпидемиологической ситуации в регионе в краевом онкологическом диспансере ввели особый эпидемиологический режим. На двух базах клиники оборудовали семь постов термометрии, ввели обязательный масочный режим для сотрудников и пациентов, проводится спецобработка мест общего пользования.

Пациенты поступают на стационарное лечение только при наличии отрицательного анализа на COVID-19 не позднее семидневного срока давности. Тест проводят участковые поликлиники при предъявлении направления на госпитализацию в онкодиспансер либо выписки с уже указанной следующей датой госпитализации. С целью оперативного получения результатов мазки направляются по договору с АКОД в лабораторию, откуда информация поступает сразу в диспансер. Все поликлиники региона дополнительно проинформированы о порядке направления на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями.

В Минздраве подчеркивают, что за время пандемии онкодиспансер не прекращал прием пациентов. В госпитализации никому не отказывают, ее могут только перенести, если плановая госпитализация в какое-то из отделений приостановлена по объективным причинам. По каждому пациенту решение принимается с учетом множества факторов. Это диагноз, сопутствующие патологии, возможность или невозможность корректировки противоопухолевого лечения.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.10.2020 15:34
гость

а в остальном, прекрасная маркиза, ...

13.10.2020 15:37
Медведь-шатун

Как у них все гладко, а на деле люди в отчаянии! Вы чего ждете? Русский бунт бессмысленный и беспощадный....

13.10.2020 15:38
СтадияОтрицания

Стадии принятия неизбежного:
1) Отрицание
2) Гнев
3) Торг
4) Депрессия
5) Принятие
Наш краевой Минздрав пока еще на самой первой стадии принятия неизбежного - признания полного провала. Пока еще все отрицают, мол не провал это никакой, все под контролем. Ждем следующую стадию - гнева

13.10.2020 15:55
- гость -

Все спишем на ковид. Какая онкология.

13.10.2020 15:56
Прикольно

Сегодня в 13:38 на этом сайте была статья про алтайских журналистов с ковид, которые пожаловались губернатору на отсутствие помощи. А теперь этой статьи нет. Похоже ее удалили. Амик, как же так?

13.10.2020 15:58
- гость -

Да ничего они не ждут, лгут, зная, что отвечать не придется! Ведь им есть с кого пример брать - например, с рассказчика про то что агент ЦРУ Навальный сам на кухне яд сварил и сам отравился...

13.10.2020 16:21
Гость

Приехал пациент с раком на операцию в Надежду 6 октября, а ему говорят приезжайте ориентировочно 27 октября, но это неточно! А рак то нехорошая форма, не ждет Минзрава, а прорастает! И это типа все хорошо, никому не отказываем?

13.10.2020 16:48
- гость -

а справку требуют не позднее 7 дней. при этом сколько дней делается сама справка? и без очереди, конечно

13.10.2020 16:53
гость

Выходит не прав писатель.

13.10.2020 17:02
- гость -

13.10.2020 15:56
Прикольно
Наверное оперативно решили вопрос. А коли вопрос решен, то нет смысла оставлять "горячую тему". Тут и так народ визжит как поросята, медицина в нуле.

13.10.2020 17:02
гость

на другом ресурсеtayga_info осталась

13.10.2020 17:23
Всегда_так

13.10.2020 17:02
- гость -
13.10.2020 15:56
Прикольно
Наверное оперативно решили вопрос. А коли вопрос решен, то нет смысла оставлять "горячую тему". Тут и так народ визжит как поросята, медицина в нуле.
——-
Наверное, редактору Амика позвонили откуда надо и настоятельно рекомендовали удалить статью. Свобода слова в интернете она такая, ограниченная: можно критиковать, критикуем, критикуем, кончили критиковать, кончили я сказал

13.10.2020 18:31
Кроликов


- гость -
"...а справку требуют не позднее 7 дней. при этом сколько дней делается сама справка? и без очереди, конечно..." Со справкой из онкологии в доврачебный поликлиники, там дают направление на мазок на этот (если получается по времени) или следующий день. Результат через 3 календарных дня. Прошли через это месяц назад.

13.10.2020 19:50
Кроликову

Месяц назад была совсем другая обстановка. Некорректное сравнение

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