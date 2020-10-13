Алтайский Минздрав ответил на жалобы онкобольных на невозможность госпитализации

Министерство здравоохранения Алтайского края ответило на жалобы пациентов, которые не могут попасть на лечение в онкодиспансер из-за невозможности сдать анализ на ковид. Подобные сообщения появлялись в соцсетях, а накануне, 12 октября, известный алтайский писатель Анатолий Кирилин на своей странице в Facebook также рассказал, что не может попасть в медучреждение.

Как отметили в Минздраве, с началом обострения эпидемиологической ситуации в регионе в краевом онкологическом диспансере ввели особый эпидемиологический режим. На двух базах клиники оборудовали семь постов термометрии, ввели обязательный масочный режим для сотрудников и пациентов, проводится спецобработка мест общего пользования.

Пациенты поступают на стационарное лечение только при наличии отрицательного анализа на COVID-19 не позднее семидневного срока давности. Тест проводят участковые поликлиники при предъявлении направления на госпитализацию в онкодиспансер либо выписки с уже указанной следующей датой госпитализации. С целью оперативного получения результатов мазки направляются по договору с АКОД в лабораторию, откуда информация поступает сразу в диспансер. Все поликлиники региона дополнительно проинформированы о порядке направления на лечение пациентов с онкологическими заболеваниями.

В Минздраве подчеркивают, что за время пандемии онкодиспансер не прекращал прием пациентов. В госпитализации никому не отказывают, ее могут только перенести, если плановая госпитализация в какое-то из отделений приостановлена по объективным причинам. По каждому пациенту решение принимается с учетом множества факторов. Это диагноз, сопутствующие патологии, возможность или невозможность корректировки противоопухолевого лечения.