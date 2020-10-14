172 новых случая COVID-19 выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 172 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 15 680, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 54, Заринск – 14, Славгород – 11, Рубцовск – 10, Бийск – 9, Алейск, Новоалтайск и Благовещенский район – по 8 заболевших, Бурлинский и Первомайский районы – по 5 заболевших, Кулундинский, Тальменский и Тогульский районы – по 4 заболевших, Смоленский, Усть-Пристанский и Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Залесовский, Заринский, Зональный, Крутихинский, Суетский и Топчихинский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Быстроистокский, Кытмановский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский районы – по одному заболевшему.

За сутки в регионе скончались еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 604.

В тяжелом состоянии, по данным на 14 октября, находятся 274 пациента, из них 134 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 675 коек.