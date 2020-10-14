172 новых случая COVID-19 выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 172 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 15 680, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 54, Заринск – 14, Славгород – 11, Рубцовск – 10, Бийск – 9, Алейск, Новоалтайск и Благовещенский район – по 8 заболевших, Бурлинский и Первомайский районы – по 5 заболевших, Кулундинский, Тальменский и Тогульский районы – по 4 заболевших, Смоленский, Усть-Пристанский и Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Залесовский, Заринский, Зональный, Крутихинский, Суетский и Топчихинский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Быстроистокский, Кытмановский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский районы – по одному заболевшему.
За сутки в регионе скончались еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 604.
В тяжелом состоянии, по данным на 14 октября, находятся 274 пациента, из них 134 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 675 коек.
Комментарии
Уже стабилизация? Во Попов-гений дает.
Тот случай когда открываешь новость чтоб прочитать что пишут в комментариях, а не в тексте самой новости. В комментах хоть пишется реальное положение дел.
в садиках по 5-6 человек
в школах по 10-15
в офисе пусто
все на удаленке
14.10.2020 11:28
Все по ВИП палатам в краевой, с орз... или могилки на кладбищах бронируют
Похоже анализы на ковид прекращают делать.
Не смотрим на 172, смотрим количество тяжёлых/ивл. На сегодня 274/134. По тяжёлым не помню сколько было вчера, ивээльшиков прибавилось 5-6 новых. Хорошо, что кривая роста замедляется. В этом можно увидеть осторожный оптимизм
14.10.2020 11:41
Растем
Да,да. Вы на кладбище тоже одни "плюсы" видите?
Растем..
кривая роста... оптимизм
2 недели назад были примерно те же самые цифры - тяжелые/ивл
это просто геноцид
разрешили выявить 172?
Белокуриха уже не пишет, где они в статистике... сколько больных
стадия депрессии уже?
134 на ИВЛ это страшно.
В Новосибирске на сегодня на ИВЛ - 24 пациента
14.10.2020 12:52
- гость -
Белокуриха уже не пишет, где они в статистике... сколько больных
стадия депрессии уже?
Все болеют ОРЗ, носы не чуют запахи, некому писать
14.10.2020 12:53
- гость -
В Новосибирске на сегодня на ИВЛ - 24 пациента
Хот я и там рост, неделю назад было 6-8 на ИВЛ.
Все болеют ОРЗ, носы не чуют запахи, некому писать
12.54 Молодец, хоть похихикать, а то страшно
В Алтайском крае занижают численность больных короновирусом в отличии от Горно Алтайска ! И не сообщают сколько детей и в какам районе !
Вера
В Алтайском крае занижают численность больных короновирусом в отличии от Горно Алтайска ! И не сообщают сколько детей и в какам районе !
Что же тогда поликлиники и больницы в кошмаре при цифре 172? Надоело вранье. Пишите сколько больных ОРВИ
Сделали бы получение и продление больничного по самочувствию, без бумажной волокиты, очереди в поликлинику только поэтому
Сказал же что после усиления масок будут сушить статистику по заболевшим, а через недели полторы вниз пойдет.