В алтайских санаториях выявили 28 зараженных COVID-19

В санаториях Белокурихи с начала летнего сезона зарегистрировали 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во время пресс-конференции рассказала замруководителя алтайского управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"В санаториях Белокурихи случаи заболевания регистрировались и отслеживались. Мероприятия проводились так же, как и по любой другой организации. Всего было зарегистрировано 28 случаев – среди отдыхающих и персонала. На сегодняшний день лечение проходят десять человек, они из числа персонала. А остальные уже завершили лечение, у них прошел карантинный период", – сказала Калинина.

Она также добавила, что мероприятия по соблюдению всех противоэпидемических мер проводятся после обращений или проведении эпидрасследований.

Напомним, алтайские санатории начали принимать туристов с 8 июня 2020 года. Из-за пандемии летний турпоток в Алтайском крае упал на 36% из-за коронавируса – за июнь-август регион посетили 640 тысяч человек.