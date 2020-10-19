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Минздрав: в Алтайском крае нет проблем с вызовом врача на дом

, ИА "Амител"
По словам главного эпидемиолога региона Ирины Переладовой, вал обращений к медикам связан со страхом населения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае не наблюдается проблем с вызовом врача на дом. Об этом в ходе онлайн-брифинга 19 октября заявила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Вместе с тем специалист признала, что в крае фиксируют высокую обращаемость к медикам.

По словам Переладовой, это происходит из-за того, что население напугано возможностью заразиться коронавирусом.

"Идет большой информационный поток, и мы отмечаем усиленную работу скорой помощи. Высокий показатель обращаемости населения к медикам, поэтому люди и не могут дозвониться. Это связано со страхом людей, которые пытаются дозвониться и получить заочную консультацию врачей", – объяснила эпидемиолог.

Кроме того, есть дистанционная запись, и "нужно осваивать моменты, которые позволяют работать в современных условиях", подчеркнула специалист. 

Как уже неоднократно сообщал amic.ru, жители Алтайского края массово жалуются на невозможность получить медицинскую помощь.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

19.10.2020 16:28
- гость -

"В Алтайском крае не наблюдается проблем с вызовом врача на дом."
Сидит в горящем доме и утверждает что пожара нет.

19.10.2020 16:28
Гость

Кроме того, есть дистанционная запись, и "нужно осваивать моменты, которые позволяют работать в современных условия"
Не освоил-подыхай,сам виноват. Не "вписался в окружающие условия"...

19.10.2020 16:32
- гость -

Ее знакомая за 15 минут дозвонилась.

19.10.2020 16:33
Шойгу-помоги

Все очень плохо

19.10.2020 16:35
- гость -

Ну да, позвонить и вызвать худо-бедно можно, только вот придет ли врач... ко мне вторую неделю идет из первой поликлиники.

19.10.2020 16:36
- гость -

прогиб под Попова засчитан!

19.10.2020 16:38
krash

Ложь! Соседи 1.5 дня ждали, Частный сектор (хотя может мы не в счет)

19.10.2020 16:40
- гость -

ко мне вторую неделю идет из первой поликлиники
---
но они же не отказывают Вам в приеме (с) Стандартный ответ

19.10.2020 16:40
- гость -

Скорую помощь ждали 3 дня. Врача из поликлиники на дом 4. Никакой напряженности. Всё в порядке.

19.10.2020 16:47
- гость -

Тут намедни имел интерес прочитать статьи Красноярских про Попова, и был удивлен. Почитайте кто у нас тут медициной заправляет. И мы еще шатаем лодку?!

19.10.2020 16:50
- гость -

в Алтайке в поликлинике ж/д ВСЕ участковые на больничном
даже рецепт выписать некому!

19.10.2020 16:50
- гость -

Мы что в разных городах живем? АУ!!!!!!!!! Даже ощущение что в разных странах

19.10.2020 16:51
Йа

Родственники ожидали скорую 1,5 суток, было не дозвониться буквально позавчера, т.е. 17.10.2020. Спасибо властям от медицины за "достоверную" и безусловно правдивую информацию. Люди - бузотеры просто.

19.10.2020 16:51
- гость -

Гнать надо всю эту шушеру за полную профнепригодность.

19.10.2020 16:52
гость

Эта дама новичок в общении с прессой ак, столько заголовков настряпала за один присест

19.10.2020 16:56
111

У кого нет симптомов, те не звонят в поликлинику. Звонят те, кто реально болеет.

19.10.2020 16:59
- гость -

подтвержденный ковид...врач ПО ТЕЛЕФОНУ прописал арбидол и интерферон...и сказал что бы я ему отзванивался ежедневно...ВСЕ!

19.10.2020 17:03
- гость -

Для
19.10.2020 16:28

У нее не горит, она уже вакцинировалась)

19.10.2020 17:05
- гость -

В общем, "умственно отсталому" населению выдали дипломы о высшем образовании, а некоторым, особенно, "безумным", красные. Т.е., в самой читаемой и грамотной стране мира, живут идиоты...истеричные... оказывается, если верить этой мадам, которая такое выдаёт на-гора. Мы и так уже поняли, что вы (власть) добрые и заботливые, а мы (народ) неблагодарные и лживые...(подберите слово сами). Да и - температура под 40, кашель, слабость и т.д., это всего лишь психосоматика...

19.10.2020 17:08
- гость -

Пусть сейчас съездят в 10 поликлинику на Южный и посмотрят,как люди стоят в очереди

19.10.2020 17:08
- гость -


19.10.2020 17:05
- гость -
температура под 40, кашель, слабость и т.д., это всего лишь психосоматика...

Вам же объяснили, вы просто испугались ковида, температура от большой информационной нагрузки. Не мешайте людям работать.

19.10.2020 17:08
- гость -

Как у неё язык поворачивается такое говорить. Люди медицинскую помощь не могут получить. А ей хоть ссы в глаза, всё божья роса.

19.10.2020 17:10
- гость -


19.10.2020 17:08
- гость -
Пусть сейчас съездят в 10 поликлинику на Южный и посмотрят,как люди стоят в очереди

Там 30.000 населения обслуживает один фельдшер, вчерашний выпускник медколледжа. Скажите ему спасибо, и молитесь, чтобы он не ушел и не сгорел за месяц, принимая по 100 больных, он там один. Терапевтов нет.

19.10.2020 17:14
- гость -

19.10.2020 17:10
- гость -

19.10.2020 17:08
- гость -
Пусть сейчас съездят в 10 поликлинику на Южный и посмотрят,как люди стоят в очереди

Там 30.000 населения обслуживает один фельдшер, вчерашний выпускник медколледжа. Скажите ему спасибо, и молитесь, чтобы он не ушел и не сгорел за месяц, принимая по 100 больных, он там один. Терапевтов нет.

_________________________________________________________
Но людей-то убеждают в обратном!!!!!!

19.10.2020 17:14
- гость -


19.10.2020 16:50
- гость -

в Алтайке в поликлинике ж/д ВСЕ участковые на больничном
даже рецепт выписать некому!

И хорошо что больные врачи не ходят по квартирам.

19.10.2020 17:16
гость

А у этой Переладовой диплом то хоть есть ?

19.10.2020 17:19
- гость -

И до Роспотребнадзора не дозвониться. От слова "никак"!

19.10.2020 17:21
- гость -

подтверждаю в поликц10 на южном это полный ПЭ. так еще и слухи ходят что закрыть хотят.

19.10.2020 17:30
- гость -

Мы в 14-ю так и не смогли дозвониться, вызвать врача на дом, просто бесполезно. Целый день пытались, плюнули. Постояли в очереди в фильтр на улице под дождем два часа- тоже плюнули, поняли что только хуже себе делаем. В итоге лечимся сами, тем что смогли купить, т.к. лекарств в аптеках тоже нет.
Но со слов данной дамы у нас нет проблем с вызовом, конечно же нет, вызвать невозможно - значит типо сами плохо пытались.

19.10.2020 17:31
- гость -

И до Роспотребнадзора не дозвониться
---
наверное, виноваты сами звонящие. телефон на такую пиковую нагрузку не рассчитан

19.10.2020 17:33
- гость -

Может быть, у них свои врачи и свои поликлиники, и у них нет проблем вызвать врача?
Из разряда "сытый голодного не разумеет"?

19.10.2020 17:35
- гость -

Нет больше веры минздраву. Нет.

19.10.2020 17:40
- гость -

Амик,пожалуйста, посмотрите,как работает 10 поликлиника на Южном,есть ли там очереди.
Может быть мы правда живем в параллельных мирах?

19.10.2020 17:45
- гость -

И хорошо что больные врачи не ходят по квартирам.

А никто и не просит ходить. Рецепт врачом в справочном оставляется. Оттуда забирается пациентом.

19.10.2020 17:47
Барнаулец

Это как же надо врать?!
Два вызова врача, при температуре 39 были проигнорирваны. И даже не отзвонились в течение 4х дней.....

19.10.2020 17:48
- гость -

Какая то прям оптимистично настроенная дамочка. Спокойно так утверждает, что черное это белое и наоборот. Типа вы, бараны, не понимаете в чем ваше счастье.

19.10.2020 17:59
- гость -

При обращении в 10 поликлинику с положительным тестом сначала сказали врач придет завтра. Завтра позвонили и сказали совсем не придет. Звоните в Роспотреб, чтобы вынесли постановление, если кто-нибудь пробовал, знаете что это безнадежно. Больничного нет без постановления. В детской поликлинике(двое маленьких детей в контакте) сказали ходить незачем, если у детей слабые симптомы. Пообещали на десятый день тесты. И все. Прошло уже три недели. Тишина!

19.10.2020 17:59
Гость

Чем сбить температуру 40. Болею 9 День. Парацетамол не берет. Помогал ибупрофен, выпил всю суточную дозу, больше не скидывает!

19.10.2020 18:02
- гость -

А ответить за свои слова она не хочет?

19.10.2020 18:05
- гость -

Не удивлюсь, если после сегодняшних откровений Переладовой не появится новая петиция. Ну как можно ТАК ВРАТЬ? Мы ведь все свидетели.

19.10.2020 18:08
- гость -

Чем сбить температуру 40.

- парацетамол в сочетании с ибупрофеном (200мг иб. + парацетамол примерно полтаблетки) + аспирин и желательно диазолин
- найз (нимесулид) 2 т. в день можно, но отдельно от вышесказанного!

19.10.2020 18:09
- гость -

поправка: 200мг иб. + парацетамол не 200, а 400! или 2т по 200мг

19.10.2020 18:14
Гость

С такой температурой 40 надо в больницу

19.10.2020 18:14
П.Морозов

19.10.2020 18:05
- гость -
Вам пОпов по поводу петиций что ответил? Заготовка уже есть.

19.10.2020 18:16
Кошка

14 поликлиника: 1 врач на 36 участков ходит по домам. Так и сказали не ждите. Если очень плохо звоните в скорую. Скорая ехала 3 суток. Говорили нет возможности приехать быстрее. Тест не делают. Антибиотиков в аптеках нет и на складах их нет. Лечить некому и лечиться нечем.

19.10.2020 18:19
гость

У соседки температура 2 дня 39, боль в горле, сильный кашель, скорую вызывали 2 раза - бесполезно, сказали: Вызывайте врача на дом, вызвали - врач отзвонилась, сказала, что не придет. Лечится сама, а что делать?Не ритуальщиков же вызывать.

19.10.2020 18:19
- гость -

Болею 9 День.

антибиотик нужен

19.10.2020 18:20
- гость -

19.10.2020 17:31
- гость -

Умный? Долгие гудки идут. Или сбрасывают звонок. И так ВЕСЬ день.

19.10.2020 18:22
- гость -

Чем сбить температуру 40. Болею 9 День. Парацетамол не берет. Помогал ибупрофен, выпил всю суточную дозу, больше не скидывает!
Вам нужно принимать антибиотик уже. 9 дней уже бактериальная инфекция присоединилась. Тут наверное нельзя писать лекарства. Да и купить то сейчас проблема антибиотик.

19.10.2020 18:23
Лох

2млн 300 тыс населения говорят доктора не ходят а один чиновник который который отвечает за их работу говорит ходит , компенсации врачам не платят а он говорит платят, может мы не туда обращаемся

19.10.2020 18:24
УволитьВсех!

Эту Переладову вместе с Калининой в компанию к Попову. Уволить за профнепригодность, манипулирование фактами, ложь и утрату доверия!

19.10.2020 18:33
Лес

А я записался, врач пришел через сутки. Но пришел. Спрос сейчас велик, не успевают, что поделать то. Врачей в миг не найдешь

19.10.2020 18:34
- гость -

пос. Южный . Поликлиника №10. Сейчас пробовала вызвать врача на дом. Сказали:"Нет!!!" Сказали ,приходите с 8 .00 до 20.00 в порядке живой очереди. Разговор записан.
В очереди сегодня простояли 4 часа с температурой,на прием не смогли попасть.

19.10.2020 18:47
- гость -

Южный - никому не нужный (((

19.10.2020 18:48
- гость -

В Алтайке дозвониться до поликлиники нельзя в принципе. Идёшь ногами, записываешься на вызов врача, а тебе сразу говорят - машин нет, врач к вам НЕ приедет! Врач максимум позвонит и то, один раз. Лично сам все проходил. Даже когда увезли в госпиталь ковидный, врач так и не позвонила больше ни разу, даже не знает, что больной уже в стационаре.

19.10.2020 18:54
- гость -

19.10.2020 18:19
гость
У соседки температура 2 дня 39, боль в горле, сильный кашель, скорую вызывали 2 раза - бесполезно, сказали: Вызывайте врача на дом, вызвали - врач отзвонилась, сказала, что не придет.

Заговор? Все кругом врут?

19.10.2020 18:57
- гость -

В Алтайке дозвониться до поликлиники нельзя в принципе

вы про ту, что на ост. Больница?

19.10.2020 18:58
гость

нужно брифинги эти проводить не в кабинетах, а на улице,перед людьми ,возле тех же поликлиник. Может там в глаза не смогут врать. хотя....

19.10.2020 18:59
КоммерсантЪ

В Перми следователи начали проверку обстоятельств смерти пенсионера Валерия Гилева, который в течение нескольких недель до своей кончины рассказывал в соцсети о своем плохом самочувствии и отсутствии медпомощи. Господин Гилев, в частности, сообщал, что его отказались госпитализировать с поражением легких 45%. Власти Пермского края, в свою очередь, заявили, что помощь мужчине была оказана в соответствии со стандартами. СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины, и следователи, по сведениям “Ъ”, намерены ради объективности провести судебно-медицинскую экспертизу в другом регионе.

19.10.2020 18:59
112

Сегодня с температурой 39 я 7 часов 30 минут отстоял в очереди.

19.10.2020 18:59
- гость -

19.10.2020 17:31
- гость -

Умный? Долгие гудки идут. Или сбрасывают звонок. И так ВЕСЬ день.
---
не, это отсылка к озвученной ранее вине больных за то, что они обращаются в поликлиники, и вызывают нагрузку, с которой справиться не могут

19.10.2020 19:08
Прохожий

этим хоть ссы в глаза - всё божья роса.. Обоcpaлся минздрав по полной.

19.10.2020 19:09
Гость

У меня положительный тест на ковид. Звоню в поликлинику РТИ, мне нужен больничный, когда придет врач? Через 3-5 дней. Нет проблем? Вы в своем уме???? Совсем не компетентны в своем вопросе. Оторвите энное место, придите в РТИ и посмотрите очередь к терапевтам!!!! Зайдите в аптеки, посмотрите, лекарств нет. Очковтирательство уже перебором идет. Начните работать. До министерских телефонов 2 раза по 40 минут набирала, так и сбросили.

19.10.2020 19:11
Гость

Телефоны роспотребнадзора не отвечают, в министерство 2 раза по 40 имнут ждала, так и сбросили мой вызов.

19.10.2020 19:14
- гость -

19.10.2020 16:40
- гость -
Скорую помощь ждали 3 дня. Врача из поликлиники на дом 4. Никакой напряженности. Всё в порядке.
_________________________________________________________________
И? что произошло? ничего? вот и ответ на вопрос: а так ли нужна вам была скорая помощь и экстренный вызов врача..а у меня знакомый от инфаркта умер. Не успела скорая. Вам, лбам ополоумевшим, температуру 37 сбивала, видимо

19.10.2020 19:20
- гость -

19.10.2020 19:14
- гость -
Не надо ля-ля! В скорой сортируют вызовы, к больному с подозрением на инфаркт приедут сразу, а вот к ковиднику и на 3-4 день могут - их на очередь ставят.

19.10.2020 19:24
- гость -

Для жителей Московской области для жалоб и быстрых решений (не приехал врач на вызов, нет тестов на COVID-19, не отвечает телефон учреждения, потерялась карта ребёнка, разобраться со справками, госпитализировать маму, не возможно записаться к специалисту и пр.) - созданы телеграмм-чаты для каждого округа. Все ответственные руководители здравоохранения (Гл врачи, зав поликлиникой и др) - отвечают и помогают лично.

19.10.2020 19:31
- гость -

19.10.2020 19:20
- гость -
19.10.2020 19:14
- гость -
Не надо ля-ля! В скорой сортируют вызовы, к больному с подозрением на инфаркт приедут сразу, а вот к ковиднику и на 3-4 день могут - их на очередь ставят.
____________________
хоть "залялякайся" теперь, а человек умер. Известная в городе персона. ОООООЧЕНЬ поздно приехала скорая.
А выше почитать, так кровь из глаз: 39 температура -8 часов в очереди под дождем. - сколько ты выстоишь с такой температурой? или температура не такая, или ты врешь, как сивый мерин. Тысячи обращений "А ВДРУГ!!!! мамочки боже, боюсь-боюсь". А десяткам НА САМОМ ДЕЛЕ болеющих невозможно помощь получить. Мнительных интернетныъх читателей/писателей "лечат"

19.10.2020 19:35
- гость -

Главный эпидемиолог региона ,пожалуйста,посетите поликлинику №10 на Южном завтра , убедитесь в правдивости своих слов,посмотрите на очереди,на соблюдение дистанции,на много что...

19.10.2020 19:40
- гость -

19.10.2020 19:31
- гость -

Дай Бог Вам никогда не заболеть этой заразой и не мокнуть в очереди под дождем с температурой 39! Здоровья!

19.10.2020 19:46
- гость -

19.10.2020 19:40
- гость -
19.10.2020 19:31
- гость -

Дай Бог Вам никогда не заболеть этой заразой и не мокнуть в очереди под дождем с температурой 39! Здоровья!
_______________________________
уже все было. Без истерик. три курса антибиотиков. Живем дальше.

19.10.2020 19:56
- гость -

именно поэтому, на очередное заявление родственников/знакомых :"А у меня Ковид", я отвечаю : "И че? Задыхаешься или 37,5?"
-А вдруг буду?
Вот эти "а вдруг" и создают смертность тяжелых, которых не так уж и много.

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