Минздрав: в Алтайском крае нет проблем с вызовом врача на дом

В Алтайском крае не наблюдается проблем с вызовом врача на дом. Об этом в ходе онлайн-брифинга 19 октября заявила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Вместе с тем специалист признала, что в крае фиксируют высокую обращаемость к медикам.

По словам Переладовой, это происходит из-за того, что население напугано возможностью заразиться коронавирусом.

"Идет большой информационный поток, и мы отмечаем усиленную работу скорой помощи. Высокий показатель обращаемости населения к медикам, поэтому люди и не могут дозвониться. Это связано со страхом людей, которые пытаются дозвониться и получить заочную консультацию врачей", – объяснила эпидемиолог.

Кроме того, есть дистанционная запись, и "нужно осваивать моменты, которые позволяют работать в современных условиях", подчеркнула специалист.

Как уже неоднократно сообщал amic.ru, жители Алтайского края массово жалуются на невозможность получить медицинскую помощь.