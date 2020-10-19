Минздрав: в Алтайском крае нет проблем с вызовом врача на дом

В Алтайском крае не наблюдается проблем с вызовом врача на дом. Об этом в ходе онлайн-брифинга 19 октября заявила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Вместе с тем специалист признала, что в крае фиксируют высокую обращаемость к медикам.
По словам Переладовой, это происходит из-за того, что население напугано возможностью заразиться коронавирусом.
"Идет большой информационный поток, и мы отмечаем усиленную работу скорой помощи. Высокий показатель обращаемости населения к медикам, поэтому люди и не могут дозвониться. Это связано со страхом людей, которые пытаются дозвониться и получить заочную консультацию врачей", – объяснила эпидемиолог.
Кроме того, есть дистанционная запись, и "нужно осваивать моменты, которые позволяют работать в современных условиях", подчеркнула специалист.
Как уже неоднократно сообщал amic.ru, жители Алтайского края массово жалуются на невозможность получить медицинскую помощь.
Комментарии
"В Алтайском крае не наблюдается проблем с вызовом врача на дом."
Сидит в горящем доме и утверждает что пожара нет.
Кроме того, есть дистанционная запись, и "нужно осваивать моменты, которые позволяют работать в современных условия"
Не освоил-подыхай,сам виноват. Не "вписался в окружающие условия"...
Ее знакомая за 15 минут дозвонилась.
Все очень плохо
Ну да, позвонить и вызвать худо-бедно можно, только вот придет ли врач... ко мне вторую неделю идет из первой поликлиники.
прогиб под Попова засчитан!
Ложь! Соседи 1.5 дня ждали, Частный сектор (хотя может мы не в счет)
ко мне вторую неделю идет из первой поликлиники
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но они же не отказывают Вам в приеме (с) Стандартный ответ
Скорую помощь ждали 3 дня. Врача из поликлиники на дом 4. Никакой напряженности. Всё в порядке.
Тут намедни имел интерес прочитать статьи Красноярских про Попова, и был удивлен. Почитайте кто у нас тут медициной заправляет. И мы еще шатаем лодку?!
в Алтайке в поликлинике ж/д ВСЕ участковые на больничном
даже рецепт выписать некому!
Мы что в разных городах живем? АУ!!!!!!!!! Даже ощущение что в разных странах
Родственники ожидали скорую 1,5 суток, было не дозвониться буквально позавчера, т.е. 17.10.2020. Спасибо властям от медицины за "достоверную" и безусловно правдивую информацию. Люди - бузотеры просто.
Гнать надо всю эту шушеру за полную профнепригодность.
Эта дама новичок в общении с прессой ак, столько заголовков настряпала за один присест
У кого нет симптомов, те не звонят в поликлинику. Звонят те, кто реально болеет.
подтвержденный ковид...врач ПО ТЕЛЕФОНУ прописал арбидол и интерферон...и сказал что бы я ему отзванивался ежедневно...ВСЕ!
Для
19.10.2020 16:28
У нее не горит, она уже вакцинировалась)
В общем, "умственно отсталому" населению выдали дипломы о высшем образовании, а некоторым, особенно, "безумным", красные. Т.е., в самой читаемой и грамотной стране мира, живут идиоты...истеричные... оказывается, если верить этой мадам, которая такое выдаёт на-гора. Мы и так уже поняли, что вы (власть) добрые и заботливые, а мы (народ) неблагодарные и лживые...(подберите слово сами). Да и - температура под 40, кашель, слабость и т.д., это всего лишь психосоматика...
Пусть сейчас съездят в 10 поликлинику на Южный и посмотрят,как люди стоят в очереди
19.10.2020 17:05
- гость -
температура под 40, кашель, слабость и т.д., это всего лишь психосоматика...
Вам же объяснили, вы просто испугались ковида, температура от большой информационной нагрузки. Не мешайте людям работать.
Как у неё язык поворачивается такое говорить. Люди медицинскую помощь не могут получить. А ей хоть ссы в глаза, всё божья роса.
19.10.2020 17:08
- гость -
Пусть сейчас съездят в 10 поликлинику на Южный и посмотрят,как люди стоят в очереди
Там 30.000 населения обслуживает один фельдшер, вчерашний выпускник медколледжа. Скажите ему спасибо, и молитесь, чтобы он не ушел и не сгорел за месяц, принимая по 100 больных, он там один. Терапевтов нет.
19.10.2020 17:10
- гость -
19.10.2020 17:08
- гость -
Пусть сейчас съездят в 10 поликлинику на Южный и посмотрят,как люди стоят в очереди
Там 30.000 населения обслуживает один фельдшер, вчерашний выпускник медколледжа. Скажите ему спасибо, и молитесь, чтобы он не ушел и не сгорел за месяц, принимая по 100 больных, он там один. Терапевтов нет.
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Но людей-то убеждают в обратном!!!!!!
19.10.2020 16:50
- гость -
в Алтайке в поликлинике ж/д ВСЕ участковые на больничном
даже рецепт выписать некому!
И хорошо что больные врачи не ходят по квартирам.
А у этой Переладовой диплом то хоть есть ?
И до Роспотребнадзора не дозвониться. От слова "никак"!
подтверждаю в поликц10 на южном это полный ПЭ. так еще и слухи ходят что закрыть хотят.
Мы в 14-ю так и не смогли дозвониться, вызвать врача на дом, просто бесполезно. Целый день пытались, плюнули. Постояли в очереди в фильтр на улице под дождем два часа- тоже плюнули, поняли что только хуже себе делаем. В итоге лечимся сами, тем что смогли купить, т.к. лекарств в аптеках тоже нет.
Но со слов данной дамы у нас нет проблем с вызовом, конечно же нет, вызвать невозможно - значит типо сами плохо пытались.
И до Роспотребнадзора не дозвониться
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наверное, виноваты сами звонящие. телефон на такую пиковую нагрузку не рассчитан
Может быть, у них свои врачи и свои поликлиники, и у них нет проблем вызвать врача?
Из разряда "сытый голодного не разумеет"?
Нет больше веры минздраву. Нет.
Амик,пожалуйста, посмотрите,как работает 10 поликлиника на Южном,есть ли там очереди.
Может быть мы правда живем в параллельных мирах?
И хорошо что больные врачи не ходят по квартирам.
А никто и не просит ходить. Рецепт врачом в справочном оставляется. Оттуда забирается пациентом.
Это как же надо врать?!
Два вызова врача, при температуре 39 были проигнорирваны. И даже не отзвонились в течение 4х дней.....
Какая то прям оптимистично настроенная дамочка. Спокойно так утверждает, что черное это белое и наоборот. Типа вы, бараны, не понимаете в чем ваше счастье.
При обращении в 10 поликлинику с положительным тестом сначала сказали врач придет завтра. Завтра позвонили и сказали совсем не придет. Звоните в Роспотреб, чтобы вынесли постановление, если кто-нибудь пробовал, знаете что это безнадежно. Больничного нет без постановления. В детской поликлинике(двое маленьких детей в контакте) сказали ходить незачем, если у детей слабые симптомы. Пообещали на десятый день тесты. И все. Прошло уже три недели. Тишина!
Чем сбить температуру 40. Болею 9 День. Парацетамол не берет. Помогал ибупрофен, выпил всю суточную дозу, больше не скидывает!
А ответить за свои слова она не хочет?
Не удивлюсь, если после сегодняшних откровений Переладовой не появится новая петиция. Ну как можно ТАК ВРАТЬ? Мы ведь все свидетели.
Чем сбить температуру 40.
- парацетамол в сочетании с ибупрофеном (200мг иб. + парацетамол примерно полтаблетки) + аспирин и желательно диазолин
- найз (нимесулид) 2 т. в день можно, но отдельно от вышесказанного!
поправка: 200мг иб. + парацетамол не 200, а 400! или 2т по 200мг
С такой температурой 40 надо в больницу
19.10.2020 18:05
- гость -
Вам пОпов по поводу петиций что ответил? Заготовка уже есть.
14 поликлиника: 1 врач на 36 участков ходит по домам. Так и сказали не ждите. Если очень плохо звоните в скорую. Скорая ехала 3 суток. Говорили нет возможности приехать быстрее. Тест не делают. Антибиотиков в аптеках нет и на складах их нет. Лечить некому и лечиться нечем.
У соседки температура 2 дня 39, боль в горле, сильный кашель, скорую вызывали 2 раза - бесполезно, сказали: Вызывайте врача на дом, вызвали - врач отзвонилась, сказала, что не придет. Лечится сама, а что делать?Не ритуальщиков же вызывать.
Болею 9 День.
антибиотик нужен
19.10.2020 17:31
- гость -
Умный? Долгие гудки идут. Или сбрасывают звонок. И так ВЕСЬ день.
Чем сбить температуру 40. Болею 9 День. Парацетамол не берет. Помогал ибупрофен, выпил всю суточную дозу, больше не скидывает!
Вам нужно принимать антибиотик уже. 9 дней уже бактериальная инфекция присоединилась. Тут наверное нельзя писать лекарства. Да и купить то сейчас проблема антибиотик.
2млн 300 тыс населения говорят доктора не ходят а один чиновник который который отвечает за их работу говорит ходит , компенсации врачам не платят а он говорит платят, может мы не туда обращаемся
Эту Переладову вместе с Калининой в компанию к Попову. Уволить за профнепригодность, манипулирование фактами, ложь и утрату доверия!
А я записался, врач пришел через сутки. Но пришел. Спрос сейчас велик, не успевают, что поделать то. Врачей в миг не найдешь
пос. Южный . Поликлиника №10. Сейчас пробовала вызвать врача на дом. Сказали:"Нет!!!" Сказали ,приходите с 8 .00 до 20.00 в порядке живой очереди. Разговор записан.
В очереди сегодня простояли 4 часа с температурой,на прием не смогли попасть.
Южный - никому не нужный (((
В Алтайке дозвониться до поликлиники нельзя в принципе. Идёшь ногами, записываешься на вызов врача, а тебе сразу говорят - машин нет, врач к вам НЕ приедет! Врач максимум позвонит и то, один раз. Лично сам все проходил. Даже когда увезли в госпиталь ковидный, врач так и не позвонила больше ни разу, даже не знает, что больной уже в стационаре.
19.10.2020 18:19
гость
У соседки температура 2 дня 39, боль в горле, сильный кашель, скорую вызывали 2 раза - бесполезно, сказали: Вызывайте врача на дом, вызвали - врач отзвонилась, сказала, что не придет.
Заговор? Все кругом врут?
В Алтайке дозвониться до поликлиники нельзя в принципе
вы про ту, что на ост. Больница?
нужно брифинги эти проводить не в кабинетах, а на улице,перед людьми ,возле тех же поликлиник. Может там в глаза не смогут врать. хотя....
В Перми следователи начали проверку обстоятельств смерти пенсионера Валерия Гилева, который в течение нескольких недель до своей кончины рассказывал в соцсети о своем плохом самочувствии и отсутствии медпомощи. Господин Гилев, в частности, сообщал, что его отказались госпитализировать с поражением легких 45%. Власти Пермского края, в свою очередь, заявили, что помощь мужчине была оказана в соответствии со стандартами. СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины, и следователи, по сведениям “Ъ”, намерены ради объективности провести судебно-медицинскую экспертизу в другом регионе.
Сегодня с температурой 39 я 7 часов 30 минут отстоял в очереди.
19.10.2020 17:31
- гость -
Умный? Долгие гудки идут. Или сбрасывают звонок. И так ВЕСЬ день.
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не, это отсылка к озвученной ранее вине больных за то, что они обращаются в поликлиники, и вызывают нагрузку, с которой справиться не могут
этим хоть ссы в глаза - всё божья роса.. Обоcpaлся минздрав по полной.
У меня положительный тест на ковид. Звоню в поликлинику РТИ, мне нужен больничный, когда придет врач? Через 3-5 дней. Нет проблем? Вы в своем уме???? Совсем не компетентны в своем вопросе. Оторвите энное место, придите в РТИ и посмотрите очередь к терапевтам!!!! Зайдите в аптеки, посмотрите, лекарств нет. Очковтирательство уже перебором идет. Начните работать. До министерских телефонов 2 раза по 40 минут набирала, так и сбросили.
Телефоны роспотребнадзора не отвечают, в министерство 2 раза по 40 имнут ждала, так и сбросили мой вызов.
19.10.2020 16:40
- гость -
Скорую помощь ждали 3 дня. Врача из поликлиники на дом 4. Никакой напряженности. Всё в порядке.
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И? что произошло? ничего? вот и ответ на вопрос: а так ли нужна вам была скорая помощь и экстренный вызов врача..а у меня знакомый от инфаркта умер. Не успела скорая. Вам, лбам ополоумевшим, температуру 37 сбивала, видимо
19.10.2020 19:14
- гость -
Не надо ля-ля! В скорой сортируют вызовы, к больному с подозрением на инфаркт приедут сразу, а вот к ковиднику и на 3-4 день могут - их на очередь ставят.
Для жителей Московской области для жалоб и быстрых решений (не приехал врач на вызов, нет тестов на COVID-19, не отвечает телефон учреждения, потерялась карта ребёнка, разобраться со справками, госпитализировать маму, не возможно записаться к специалисту и пр.) - созданы телеграмм-чаты для каждого округа. Все ответственные руководители здравоохранения (Гл врачи, зав поликлиникой и др) - отвечают и помогают лично.
19.10.2020 19:20
- гость -
19.10.2020 19:14
- гость -
Не надо ля-ля! В скорой сортируют вызовы, к больному с подозрением на инфаркт приедут сразу, а вот к ковиднику и на 3-4 день могут - их на очередь ставят.
____________________
хоть "залялякайся" теперь, а человек умер. Известная в городе персона. ОООООЧЕНЬ поздно приехала скорая.
А выше почитать, так кровь из глаз: 39 температура -8 часов в очереди под дождем. - сколько ты выстоишь с такой температурой? или температура не такая, или ты врешь, как сивый мерин. Тысячи обращений "А ВДРУГ!!!! мамочки боже, боюсь-боюсь". А десяткам НА САМОМ ДЕЛЕ болеющих невозможно помощь получить. Мнительных интернетныъх читателей/писателей "лечат"
Главный эпидемиолог региона ,пожалуйста,посетите поликлинику №10 на Южном завтра , убедитесь в правдивости своих слов,посмотрите на очереди,на соблюдение дистанции,на много что...
19.10.2020 19:31
- гость -
Дай Бог Вам никогда не заболеть этой заразой и не мокнуть в очереди под дождем с температурой 39! Здоровья!
19.10.2020 19:40
- гость -
19.10.2020 19:31
- гость -
Дай Бог Вам никогда не заболеть этой заразой и не мокнуть в очереди под дождем с температурой 39! Здоровья!
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уже все было. Без истерик. три курса антибиотиков. Живем дальше.
именно поэтому, на очередное заявление родственников/знакомых :"А у меня Ковид", я отвечаю : "И че? Задыхаешься или 37,5?"
-А вдруг буду?
Вот эти "а вдруг" и создают смертность тяжелых, которых не так уж и много.