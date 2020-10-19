В Роспотребнадзоре рассказали, сколько жителей Алтайского края имеют иммунитет к COVID-19

Антитела к коронавирусу обнаружили у 7,5% жителей Алтайского края. Об этом во время пресс-конференции 19 октября рассказала замруководителя алтайского управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"В Алтайском крае более 21 тыс. человек обследовали на наличие иммунитета к коронавирусу. Из них только у 7,5% отмечается наличие иммуноглобулина G – этот тот самый показатель, который говорит, что иммунитет сформировался. Процент не очень высокий. Но если оценивать в динамике от недели к неделе, то отмечается постепенное увеличение", – говорит Ульяна Калинина.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что даже при наличии защитных белков в крови человек все равно должен носить маску. Он также добавил, что пока еще точно неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет появляется у выздоровевшего после коронавируса пациента.