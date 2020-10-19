В Роспотребнадзоре рассказали, сколько жителей Алтайского края имеют иммунитет к COVID-19

Антитела к коронавирусу обнаружили у 7,5% жителей Алтайского края. Об этом во время пресс-конференции 19 октября рассказала замруководителя алтайского управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
"В Алтайском крае более 21 тыс. человек обследовали на наличие иммунитета к коронавирусу. Из них только у 7,5% отмечается наличие иммуноглобулина G – этот тот самый показатель, который говорит, что иммунитет сформировался. Процент не очень высокий. Но если оценивать в динамике от недели к неделе, то отмечается постепенное увеличение", – говорит Ульяна Калинина.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что даже при наличии защитных белков в крови человек все равно должен носить маску. Он также добавил, что пока еще точно неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет появляется у выздоровевшего после коронавируса пациента.
Комментарии
Если бы как в Москве обследовали на антитела бесплатно хотя бы официально переболевших (с положительным ПЦР), то и цифры были бы другие. А то обследуют либо всех скопом сотрудников, либо температурящих. Некачественная выборка.
Антитела к коронавирусу обнаружили у 7,5% жителей Алтайского края.
Смотря как информацию подать, а надо писать 0,07% жителей Алтайского края.
Это просто бред какой-то.
у 172 500 человек?
"Они просто тупые": Навальный разозлился на то, что ему не верят свои же.
ну так они не верят никому.
или троллят - это уже не тупость.
сколько болеют людей, никто у них не проводит тестирование, у меня 90 летний отец с высокой температурой, ему врач даже не предложила, я говорю. почему не провести тестирование, на что ответ "это долго"
На звонки в Роспотребнадзоре не отвечают, тесты мало кому делают, а про антитела усё знают??? Ну-ну!