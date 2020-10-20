Алтайским учреждениям допобразования рекомендовали уйти на удаленку на месяц

Министерство образования и науки Алтайского края рекомендовало учреждениям допобразования уйти на удаленное обучение с 19 октября по 19 ноября. Об этом во время пресс-конференции 20 октября рассказал глава ведомства Максим Костенко.

Министр отметил, что этом случае речь идет не о музыкальных и спортивных школах, а именно о тех учреждениях, которые относятся к системе образования. То есть, к примеру, о центрах творчества. Таких в регионе, по словам Костенко, около сотни (из них четверо краевых, остальные муниципальные).

"Сегодня учреждения только принимают такие решения. Уйти на удаленку они могут по приказу директора. Но вместе с тем мы за этой ситуацией следим и мотивируем муниципалитеты перейти на удаленное обучение. Однако если эпидситуация в конкретном населенном пункте благоприятная, нет опасности и тревоги по ОРВИ и COVID-19, то очные занятия могут продолжаться. В этой ситуации нельзя какое-то универсальное решение вынести для всех. Поэтому здесь должны быть адресные и точечные решения", – говорит Максим Костенко.

Напомним, с 24 октября школы Алтайского края уходят на каникулы, которые продлятся две недели. На занятия дети вернутся 9 ноября. В министерстве настроены на то, что короткая вторая четверть пройдет в офлайн-формате.